Говорят, что простуда, которую не лечишь, проходит за 7 дней. А та, что лечишь — за неделю. Доля правды в этом, конечно, есть. Однако совсем наплевательски относиться к своему организму и игнорировать симптомы не стоит. Тем более, что они появляются не только при банальном ОРВИ, но и некоторых серьезных недугах. Например, гриппе или коронавирусе — а эти болезни уже могут вызывать смертельно опасные осложнения.

В любом случае, если вы заболели, лучше скорректировать свой образ жизни. В том числе обратить внимание на некоторые продукты, которые помогут вам восстановить здоровье. Кстати, в холодное время года их вообще лучше держать в холодильнике постоянно — заодно укрепите свой иммунитет.