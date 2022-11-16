Говорят, что простуда, которую не лечишь, проходит за 7 дней. А та, что лечишь — за неделю. Доля правды в этом, конечно, есть. Однако совсем наплевательски относиться к своему организму и игнорировать симптомы не стоит. Тем более, что они появляются не только при банальном ОРВИ, но и некоторых серьезных недугах. Например, гриппе или коронавирусе — а эти болезни уже могут вызывать смертельно опасные осложнения.
В любом случае, если вы заболели, лучше скорректировать свой образ жизни. В том числе обратить внимание на некоторые продукты, которые помогут вам восстановить здоровье. Кстати, в холодное время года их вообще лучше держать в холодильнике постоянно — заодно укрепите свой иммунитет.
Яркие овощи и фрукты
Как отмечает диетолог Эми Гудсон, красочные продукты в вашей тарелке не только поднимут настроение и дадут заряд бодрости, но и насытят вас антиоксидантами. Флавониды, антоцианы, каротиноиды — все эти вещества помогают бороться со свободными радикалами и снижают уровень воспаления в организме.
Поэтому если заболели, налегайте на эти овощи, фрукты и ягоды:
виноград;
гранат;
финики;
тыкву;
манго;
абрикосы;
краснокочанную капусту.
Витамин С
Аскорбиновая кислота — еще один мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с болезнью. Цитрусы, сладкий перец, морсы со смородиной, малиной, клюквой — все это поможет вам быстрее встать на ноги.
А вот принимать в таблетках этот витамин во время простуды врачи не советуют. Почему — читайте ЗДЕСЬ.
Постная говядина
А что насчет более сытной пищи? Если вы едите мясо, то на случай болезни лучше иметь дома нежирную говядину. По словам Гудсон, блюда из говядины богаты цинком, который делает ваш иммунитет сильным. В этом продукте — почти половина от дневной нормы минерала.
Вегетарианцы могут заменить говядину на орехи, бобы и темный шоколад.
Греческий йогурт
Майонез здоровее вас не сделает — разве что настроение поднимет. Поэтому, отмечает эксперт по питанию Тоби Амидора, попробуйте использовать в качестве заправки для салатов и в качестве соуса греческий йогурт. В нем — масса стимулирующих иммунитет веществ: витамин В12, селен, цинк. А еще — это ценный источник белка.
Кроме того, греческий йогурт очень полезен для желудочно-кишечного тракта.
Зеленый чай
Одно из главных условий для выздоровления — обильное питье. В первую очередь, конечно, нужно не забывать пить достаточно простой воды. Еще один очень полезный при простуде напиток — зеленый чай.
Дело в том, что он богат полифенолами, которые помогают вашему организму справляться с болезнью и стимулируют иммунитет, пишет
Кстати
О самых неудачных продуктах, которые могут навредить заболевшему человеку, можно прочитать ЗДЕСЬ.