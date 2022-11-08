1. Гормональный уровень

Как и общее состояние, он тоже меняется в течение суток.

— Например, гормон кортизол (его вырабатывают надпочечники) позволяет уменьшать воспаление и помогает легче переносить простуду. Но его уровень достигает максимальной концентрации только к утру, — привела пример Светлана Мартынова.

2. Положение тела

Например, вертикальная поза на протяжении дня не позволяет слизистым выделениям скапливаться в носу. Поэтому вечером, когда человек ложится в кровать, ему становится труднее дышать.

3. Фокус внимания