По словам врача-терапевта, кардиолога ФНКЦ ФМБА России Светланы Мартыновой, причин такой суточной динамики состояния при простуде может быть несколько.
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
1. Гормональный уровень
Как и общее состояние, он тоже меняется в течение суток.
— Например, гормон кортизол (его вырабатывают надпочечники) позволяет уменьшать воспаление и помогает легче переносить простуду. Но его уровень достигает максимальной концентрации только к утру, — привела пример Светлана Мартынова.
2. Положение тела
Например, вертикальная поза на протяжении дня не позволяет слизистым выделениям скапливаться в носу. Поэтому вечером, когда человек ложится в кровать, ему становится труднее дышать.
3. Фокус внимания
Надо учитывать, что повседневные заботы, как правило, не позволяют днем максимально концентрироваться на своем самочувствии. Вечером же человек, как правило, остается наедине с собой, своими мыслями и ощущениями, поэтому острее чувствует малейшие изменения в самочувствии.
4. Другие заболевания
Однако по вечерам и ночью самочувствие может ухудшаться не только на фоне ОРВИ, но и по вине других заболеваний, которые есть у человека. Например:
Рефлюксная болезнь (ГЭРБ), симптомы которой часто путают с проблемами в сердце. Причиной ночных болей в области груди на самом деле может быть воспаление пищевода, связанное с забросом кислотного содержимого желудка. Такое часто возникает, когда человек находится в положении лежа. И если капли кислоты дойдут до ротоглотки и вызовут спазм, это может даже стать причиной удушья.
Апноэ сна. Обострения по вечерам могут возникать из-за остановки дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию мозга. Чаще всего апноэ диагностируется у людей, страдающих лишним весом и храпящих во сне.
Астма. Она тоже может обостряться по вечерам и влиять на общее самочувствие. В этом случае человеку нужно скорректировать свое лечение, чтобы не допускать появления ночных симптомов — кашля, свистов в груди, одышки.
Температурный максимум — по вечерам
В обычной жизни минимальные значения температуры тела градусник показывает ранним утром. По словам педиатра Елены Парецкой, если вы измерите ее в 4-6 часов утра, то она будет колебаться между 35,9ºС и 36,3ºС. Даже если вы здоровы, максимальных значений — до 37,2ºС она достигает в промежутке между 16 и 18 часами. У некоторых градусник покажет те же цифры после эмоционально напряженного дня (в медицине есть даже такое понятие — термоневроз) или после интенсивной физической нагрузки.
У женщин температура тела также меняется в зависимости от фазы менструального цикла — в период овуляции и до наступления месячных она может повышаться. И это считается нормой.
А пик инфарктов и инсультов — по утрам
У многих хронических заболеваний есть свой «режим» — определенные часы суток и времена года, в которые чаще всего происходит пик обострений. Их важно знать, чтобы не пропустить опасные симптомы и вовремя что-то предпринять.
Как рассказывала ранее Светлана Мартынова, пик инфарктов приходится на период с 6 до 9 часов утра - именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови. Также больше всего инфарктов фиксируют в холодное время года.
Инсульты чаще всего случаются с 4 до 6 часов утра, поскольку эту сосудистую катастрофу провоцирует медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови. Их тоже чаще регистрируют, когда на улице холодно — снижение температуры воздуха увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения.
Самым опасным временем для диабетиков считается период с 1 до 3 часов ночи, когда снижается уровень сахара в крови. Для них осень и зима тоже опасное время.
Четыре совета врача, как снизить риск развития обострений хронических заболеваний, читайте ЗДЕСЬ.