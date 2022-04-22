Неприятные для большинства женщин возрастные изменения во внешности происходят постепенно. И если каждый день смотреться в зеркало, их заметишь не сразу. Но иногда случайно увидишь, казалось бы, недавнюю фотографию и вдруг понимаешь, что изменения, как говорится, на лицо. Там ты еще такая молодая, веселая, а в зеркале — здесь уже новая морщинка, там отеки.
- Возможно, у нас есть диагнозы, которые «не красят», я с этим не спорю. Но ведь для того, чтобы болезнь развилась, нужно в среднем 7-10 лет от «запуска» механизма, который приведет к болезни, — считает акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
Врач назвала 5 простых правил, которые помогут лучше выглядеть и «затормозить» развитие возрастных болезней.
Засыпать и просыпаться в разные сутки
Гормональная система, кишечник, обмен имеют циркадные механизмы работы. Есть ли смысл от лечения, если система находится в неестественных условиях.
Стремиться к осознанному питанию
Я против диет. Осознанное питание! Учитывая особенности вашего гормонального статуса, метаболизма, возраста, нагрузок, возможности заниматься спортом. Нельзя есть на бегу, без учета фазы цикла, в плохом настроении, все подряд, от скуки или обиды, однообразно.
Заботиться о детоксикации
Организм всегда на нашей стороне, он будет «спасать» вас, прежде всего, от токсинов, которые он считает опасными — например, лекарства (особенно гормоны, антибиотики). А потом выполнять все остальные задачи — например, утилизацию веществ, которые система выработала сама. Особенно это касается женщин с миомами, эндометриозом, кистами.
Не пить лишние БАДы и лекарства
Откажитесь от часто бессмысленной и избыточной нагрузки БАДами и лекарствами. Все обобщенные рекомендации по набору добавок — это не индивидуальный подход, который учтет вашу уникальность. Все только по результатам обследования и только с врачом.
Больше двигаться⠀
Риски тромбозов, заболеваний сосудов, и даже функция желчного пузыря зависят от того, насколько вы активны. Все по силам. Перекосы и здесь — плохо. С возрастом мы теряем мышечную ткань, это физиологический процесс. Женщинам старшего возраста, если нет противопоказаний, обычно полезны умеренные силовые нагрузки 2-3 раза в неделю.
Эти привычки убивают красоту
С годами сохранять привлекательность, свежесть и молодость становится все труднее. И порой, чтобы добиться результата, надо не только добавить что-то новое и полезное в свою жизнь, но и отказаться от чего-то «старого», вредного. Вот 7 повседневных привычек, которые способны незаметно убивать вашу красоту.
Злоупотреблять алкоголем. Спиртные напитки делают лицо отечным и серым, а также способны вызывать проблемы с лишним весом. Не говоря уже о разрушении социальной жизни и активности.
Курить. Если не говорить о проблемах для здоровья в целом, а только касающихся внешности — сигареты плохо сказываются на красоте кожи, зубов.
Есть мясо. Ученые до сих пор спорят о том, как именно мясо влияет на наше здоровье и внешний облик. Но некоторые утверждают, что вегетарианство способно сделать человека более привлекательным.
Не высыпаться. Недостаток сна испортит внешность любой красавицы.
Есть слишком много сахара. Этот продукт способен разрушать коллаген. Сладкоежек со стажем можно узнать по мешкам под глазами, прыщикам по всему лицу и изможденному виду.
Часто обижаться на других. Негативные эмоции быстрее приводят к появлению глубоких морщин и асимметрии черт лица. Кожа у тех, кто часто обижается, может начать шелушиться и краснеть. Все из-за повышенный уровня норадреналина и кортизола.
Увлекаться народными рецептами. В Сети дают много советов, как стать красивой с помощью хозяйственного мыла, отвара трав, перекиси водорода, картошки и других подручных предметов. Однако практика показывает, что многие такие рецепты не только не работают, но и могут навредить.