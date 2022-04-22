Неприятные для большинства женщин возрастные изменения во внешности происходят постепенно. И если каждый день смотреться в зеркало, их заметишь не сразу. Но иногда случайно увидишь, казалось бы, недавнюю фотографию и вдруг понимаешь, что изменения, как говорится, на лицо. Там ты еще такая молодая, веселая, а в зеркале — здесь уже новая морщинка, там отеки.

- Возможно, у нас есть диагнозы, которые «не красят», я с этим не спорю. Но ведь для того, чтобы болезнь развилась, нужно в среднем 7-10 лет от «запуска» механизма, который приведет к болезни, — считает акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Врач назвала 5 простых правил, которые помогут лучше выглядеть и «затормозить» развитие возрастных болезней.