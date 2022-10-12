Ягода бессмертия: что будет с организмом, если каждый день есть бруснику

1. Защитить сосуды

Благодаря флавоноидам, которые есть в ее составе, брусника улучшает эластичность сосудов и препятствует их ломкости.

2. Снизить давление

В бруснике есть такое растительное вещество, как арбутин (гликозид, обладающий антисептическим действием). Благодаря ему ягоды обладают мочегонным действием, что в итоге дает еще один полезный эффект — снижение артериального давления.

3. Поддержать иммунитет

Брусника полезна для иммунитета, а если вы все-таки простудились — поможет побороть инфекцию. Все благодаря содержащемуся в ягодах витамину С, а также витамину РР — он усиливает усвоение аскорбиновой кислоты. Кстати, витамины группы В тоже приходят на помощь иммунитету.

4. Улучшить состояние кожи

А еще поддержать свое зрение — благодаря витамину А.

5. Лучше справляться со стрессами и нагрузками

Такое действие обеспечивают витамины группы В. Еще они помогают усваивать микро- и макроэлементы, участвуют в синтезе белка, ДНК, РНК и делении клеток, защищают организм от анемии, поддерживают гормональный баланс, работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

6. Защититься от тромбов и бляшек в сосудах

Витамин Е, который тоже есть в бруснике, влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек.