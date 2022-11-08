Этот пленяющий аромат свежевыпеченных сдобных булок и пирожков! Пройти мимо практически невозможно. В современном городе нет проблем найти выпечку на свой вкус: в каждом магазине и пекарне легко купить и сахарные плюшки, и сытные пирожки.
Однако перебарщивать с такими продуктами точно не стоит. Свои вредные свойства у булок есть — не зря же врачи добавляют их в «черный список» продуктов.
От сдобы легко потолстеть
Булочки и пирожки очень калорийны. Их делают из пшеничной муки, которая насыщена быстрыми углеводами. Еще в сдобе много жиров и сахара. Так что такая выпечка — настоящая калорийная бомба.
Да, пирожки помогают быстро победить чувство голода, однако часто использовать их для перекуса все-таки не стоит. Иначе есть риск набрать вес, что здоровее вас не сделает: повысится риск болезней сердечно-сосудистой системы и пищеварения.
Не самый полезный состав
Нельзя сказать, что в сдобе вообще нет ничего хорошего. Пшеничная мука, например, богата витаминами группы В, кальцием, железом. Еще в ней есть немного белка, омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Однако кладут в выпечку и далеко не самые полезные продукты. Например, маргарин, который чаще всего делают из смеси растительных масел и сливочного. Растительные масла при нагревании превращаются в трансжиры, которые очень вредны для нашего здоровья. Они делают иммунитет слабее, повышают риск развития рака и плохо влияют на сердечно-сосудистую систему.
В России действует регламент: в любой продукции не должно быть больше 2 процентов трансжиров. Однако, увы, далеко не всегда производители следуют этому правилу. А если сдоба еще и хранится долго, значит, производитель щедро добавил консервантов.
Удар по пищеварению
В белой пшеничной муке нет клетчатки. Поэтому если есть булочки слишком часто и в слишком больших количествах, то можно заработать проблемы со стулом.
Конечно, если добавить в выпечку другой продукт с клетчаткой, например, в виде начинки, станет немного лучше. Но весь неприятный эффект от теста такое небольшое количество нивелировать не сможет.
А что делать, если вы очень сильно любите выпечку и просто не в силах себе отказать? Просто соблюдайте пару простых правил, и тогда любимые пирожки не навредят:
помните о чувстве меры — не нужно объедаться сдобой каждый день;
изучайте состав продукции перед покупкой;
самый лучший вариант — готовить выпечку самостоятельно, тогда можно и сахара поменьше положить, и маргарин не использовать.