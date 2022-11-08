Этот пленяющий аромат свежевыпеченных сдобных булок и пирожков! Пройти мимо практически невозможно. В современном городе нет проблем найти выпечку на свой вкус: в каждом магазине и пекарне легко купить и сахарные плюшки, и сытные пирожки.

Однако перебарщивать с такими продуктами точно не стоит. Свои вредные свойства у булок есть — не зря же врачи добавляют их в «черный список» продуктов. Эксперты Роспотребнадзора назвали три веские причины отказаться от сдобы — или хотя бы есть ее пореже.