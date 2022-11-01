— Часто мы начинаем заедать стресс чем-то сладким, ищем быстрый и доступный перекус, — предупреждает Алена Вавилова. — Такое пищевое нарушение относится к группе эмоциогенных — гиперфагическая реакция на стресс: повышение аппетита и «заедание» своих проблем .

Это нарушение в итоге превращается в переедание, а оно ведет к отложению жиров. Причем запасы организм продолжает копить, а не использовать, а энергию расходует из того, что попало в очередной раз в наш желудок.

Еще одна проблема осени и зимы — нехватка витаминов, хотя на прилавках достаточно свежих овощей и фруктов, но они не так полезны, как в сезон. А из-за нехватки солнечного света меняется выработка и усвоение витамина D.

— Но витамины и микроэлементы очень важны — они составляют основу умственной и физической активности, — предупреждает эндокринолог Вавилова. — Они в целом обеспечивают правильную работу организма, активируют иммунную систему.