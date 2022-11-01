Осенью и зимой все будто замирает вокруг. Даже наш организм чувствует приближение холодов и откликается на это слабостью, сонливостью и повышенным аппетитом. Дело в том, что в мороз ускоряется метаболизм, нам нужно больше источников энергии. А где их взять, как не из продуктов. Причем из тех, что обладают высокой калорийностью.
Врач-гастроэнтеролог
— Мы чаще чувствуем голод и встречаемся с холодильником — мозг подает сигналы организму, — говорит врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Алена Вавилова. — Тело в зависимости от сезона по-разному работает над сохранением комфортной температуры. Климат и время года оказывают свое влияние на наши потребности.
Но желания не совпадают с нашими возможностями к утилизации дополнительных калорий и жиров. Врачи предупреждают о том, что существует нарушение пищевого поведения из-за смены сезона. Причем не только холод, но и нехватка гормона радости приводит к изменению пищевых предпочтений.
— Часто мы начинаем заедать стресс чем-то сладким, ищем быстрый и доступный перекус, — предупреждает Алена Вавилова. — Такое пищевое нарушение относится к группе эмоциогенных — гиперфагическая реакция на стресс: повышение аппетита и «заедание» своих проблем.
Это нарушение в итоге превращается в переедание, а оно ведет к отложению жиров. Причем запасы организм продолжает копить, а не использовать, а энергию расходует из того, что попало в очередной раз в наш желудок.
Еще одна проблема осени и зимы — нехватка витаминов, хотя на прилавках достаточно свежих овощей и фруктов, но они не так полезны, как в сезон. А из-за нехватки солнечного света меняется выработка и усвоение витамина D.
— Но витамины и микроэлементы очень важны — они составляют основу умственной и физической активности, — предупреждает эндокринолог Вавилова. — Они в целом обеспечивают правильную работу организма, активируют иммунную систему.
Когда не хватает витаминов:
нам сложнее просыпаться;
целый день чувствуется вялость и усталость;
мы чаще болеем простудными заболеваниями.
Но врачи предупреждают: не надо из-за этого без консультации и анализов начинать принимать витамины.
— Как недостаток, так и переизбыток может плохо отразиться на организме, поэтому принимать витамины надо под контролем врача и после обследования, — объяснила эндокринолог.
А еще стоит более осознанно подойти к своему питанию. Особенно это важно для тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний. Эксперт рекомендует, когда вам хочется перекусить, отказаться от привычного печенья или снеков. Отдайте предпочтение:
овощным палочкам, их можно нарезать из репы, тыквы, белокочанной капусты;
фруктовым слайсам — для них отлично подойдут зимние яблоки;
гранатам;
печеному картофелю.
Также восполнят недостаток витаминов и микроэлементов цветная капуста, грибы, тыква.
— Попробуйте поработать над пищевыми привычками хотя бы пару недель, — рекомендует Алена Вавилова.
Эндокринолог рекомендует:
добавлять в еду специи, потому что они снижают аппетит;
есть больше жирной рыбы, тунца, бобовых, мяса индейки и курицы;
включать в рацион больше супов и сезонных овощей на пару или тушеных;
не совмещать еду с просмотром новостей или работой.