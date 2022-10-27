1. Гипотиреоз

Это дисфункция щитовидной железы, которую вызывает дефицит гормонов. При таком заболевании замедляется обмен веществ — каждая клеточка, которая должна получить энергию, на деле останется «голодной». Поэтому снова и снова хочется поесть.

2. Инсулинорезистентность

При этом состоянии неадекватно работает инсулин плохого качества — он не может эффективно доставить глюкозу в клетку, поэтому «сигналы голода» заставляют человека снова перекусить.

3. Дефицит хрома

Дефицит этого элемента тормозит углеводный обмен. Там, где высокий уровень глюкозы и инсулина, ищите дефицит хрома.

4. Хронический стресс

В результате истощаются ресурсы надпочечников, возникает дефицит кортизола — гормона, который защищает организм от стресса. Но энергию где-то нужно получать, поэтому много еды и сладостей становится для человека выходом.

Как найти причину постоянного голода

По словам Екатерины Волковой, выяснить причину поможет небольшое обследование. Доктор посоветовала проверить следующие показатели в крови:

глюкоза;

инсулин;

гликированный гемоглобин;

гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4;

хром;

гормон 17-он прогестерон (он служит «материалом» для производства кортизола и тестостерона — Прим. ред.);

а также уровень кортизола в слюне.

Разжигают аппетит

Не всегда постоянное желание перекусить может быть связано с какими-то болезнями. Есть, к примеру, продукты, которые усиливают аппетит и заставляют нас есть больше и чаще. Поэтому, если вы не можете надолго отойти от стола и холодильника, пересмотрите свой рацион. Врач-диетолог Маргарита Арзумян называла продукты, которые в этом случае уместно ограничить:

пряности и специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд.

И наоборот, не забывайте включать в меню продукты, которые продлевают чувство сытости. Это