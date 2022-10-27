Если вам постоянно хочется есть, вместо того, чтобы ругать себя, пройдите небольшое обследование. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, такое желание может быть связано с реальными проблемами со здоровьем. Врач перечислила в своем телеграм-канале 4 возможные причины, почему вы едите и не можете наесться.
1. Гипотиреоз
Это дисфункция щитовидной железы, которую вызывает дефицит гормонов. При таком заболевании замедляется обмен веществ — каждая клеточка, которая должна получить энергию, на деле останется «голодной». Поэтому снова и снова хочется поесть.
2. Инсулинорезистентность
При этом состоянии неадекватно работает инсулин плохого качества — он не может эффективно доставить глюкозу в клетку, поэтому «сигналы голода» заставляют человека снова перекусить.
3. Дефицит хрома
Дефицит этого элемента тормозит углеводный обмен. Там, где высокий уровень глюкозы и инсулина, ищите дефицит хрома.
4. Хронический стресс
В результате истощаются ресурсы надпочечников, возникает дефицит кортизола — гормона, который защищает организм от стресса. Но энергию где-то нужно получать, поэтому много еды и сладостей становится для человека выходом.
Как найти причину постоянного голода
По словам Екатерины Волковой, выяснить причину поможет небольшое обследование. Доктор посоветовала проверить следующие показатели в крови:
глюкоза;
инсулин;
гликированный гемоглобин;
гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4;
хром;
гормон 17-он прогестерон (он служит «материалом» для производства кортизола и тестостерона — Прим. ред.);
а также уровень кортизола в слюне.
Разжигают аппетит
Не всегда постоянное желание перекусить может быть связано с какими-то болезнями. Есть, к примеру, продукты, которые усиливают аппетит и заставляют нас есть больше и чаще. Поэтому, если вы не можете надолго отойти от стола и холодильника, пересмотрите свой рацион. Врач-диетолог Маргарита Арзумян называла продукты, которые в этом случае уместно ограничить:
пряности и специи,
маринады,
соления,
сладости,
шоколад,
консервы,
фастфуд.
И наоборот, не забывайте включать в меню продукты, которые продлевают чувство сытости. Это
орехи,
овощи, содержащие клетчатку и воду: огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо,
яйца.