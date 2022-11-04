Как отмечает эксперт, ученые уже давно доказали: люди, которые едят в компании, в среднем съедают на 48% больше, чем если бы обедали в одиночестве. Тому есть объяснение: древние охотники-собиратели делились пищей, и этот механизм выживания отчасти сохраняется и в наши дни.

Интересно, что и в обществе снисходительно смотрят на переедание в компании. Никто не осуждает человека, который наелся до дурноты на корпоративе. А вот переедание в одиночку скорее порицается.

Полностью исключить обеды в компании нельзя. Зато можно взять на вооружение несколько советов, которые помогут все же не переедать:

Продумайте цель встречи

Задумайтесь: вы хотите встретиться с друзьями и насладиться общением или вкусно поесть, не запрещая себе ничего? И то и другое — абсолютно нормально, главное просто заранее понять, какая стратегия подходит сегодня именно вам.