Приучить себя питаться умеренно и сбалансированно в будни — это одно, а вот иметь настолько мощную силу воли, чтобы и в праздничных застольях, и в компании друзей не переедать — задача посложней.
Впрочем, даже если вы не можете похвастаться дисциплинированностью, есть несколько способов, которые помогут вам все-таки держать себя в руках. О них рассказала диетолог Альбина Комиссарова в своей группе
Как отмечает эксперт, ученые уже давно доказали: люди, которые едят в компании, в среднем съедают на 48% больше, чем если бы обедали в одиночестве. Тому есть объяснение: древние охотники-собиратели делились пищей, и этот механизм выживания отчасти сохраняется и в наши дни.
Интересно, что и в обществе снисходительно смотрят на переедание в компании. Никто не осуждает человека, который наелся до дурноты на корпоративе. А вот переедание в одиночку скорее порицается.
Полностью исключить обеды в компании нельзя. Зато можно взять на вооружение несколько советов, которые помогут все же не переедать:
Продумайте цель встречи
Задумайтесь: вы хотите встретиться с друзьями и насладиться общением или вкусно поесть, не запрещая себе ничего? И то и другое — абсолютно нормально, главное просто заранее понять, какая стратегия подходит сегодня именно вам.
Используйте свои знания
Выбирать продукты на застолье можно по тем же принципам, что и в обычной жизни. Налегайте на зерновые, белки, овощи и фрукты — и вы сможете сытно пообедать не переборщив.
Принесите с собой
Если вы направляетесь в гости, можно заранее подготовить для себя подходящую еду в привычных порциях и принести ее с собой.
Поешьте заранее
Многие худеющие, отмечает Комиссарова, совершают типичную ошибку: пытаются «сэкономить» калории и весь день не едят в ожидании вечерней трапезы. Однако голодный человек съест куда больше. Можно сделать более легкий обед в день, когда предполагается очень плотный ужин в компании, однако совсем отказываться от еды не стоит.
Прислушивайтесь к себе
Прежде чем положить что-то в тарелку, подумайте, действительно ли вы хотите съесть это — или просто по инерции хватаете то, что близко стоит?
Правило «птички»
Когда мы приходим в ресторан или в гости, порой нам хочется попробовать что-то из любопытства или желания ощутить вкус. Поэтому можно попробовать взять все заинтересовавшие блюда, но совсем по чуть-чуть.
Откладывайте вилку
Чтобы не переесть, важно есть медленно. Поэтому есть лучше с помощью вилки и ножа — а еще откладывать приборы время от времени. Отвлекайтесь от еды, делайте паузы для разговора или воды.
Берите пример
Иногда поможет замедлиться наблюдение за человеком, который ест меньше. Выберите такого из компании и ориентируйтесь на него.