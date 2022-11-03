Сколько квашеной капусты надо съедать в день, чтобы похудеть и продлить молодость
Квашеная капуста — это осеннее блюдо, которое, несомненно, заслуживает особого внимания. Оказывается, она поможет отодвинуть старость, наладить работу ЖКТ, защитить от некоторых болезней, говорит диетолог Лиза Афинская.
3 ноября 2022
Наверняка у вас дома есть баночка квашеной капусты, или вы планируете ее приготовить. Так вот, обязательно включите это продукт в свой ежедневный рацион.
Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Ее состав впечатляет:
— Я называю ее волшебной капустой! Да-да, именно так, ведь в этом продукте много полезнейших пробиотиков. Если вы не знаете, то пробиотики — это хорошие бактерии, которые важны для микробиоты кишечника. Ведь его микробиом интегрирован в наш метаболизм, иммунную систему и даже нервную систему, — говорит диетолог.
Как именно пробиотики могут помочь вашей красоте и здоровью? Ученые проводили множество разных исследований, вот краткие итоги некоторых из них:
Поэтому очень полезно включать продукты с пробиотиками в свой рацион. В идеале стоит съедать 2–3 порции пробиотической еды в день, говорит диетолог.
Так, одна порция квашеной капусты — это от 100 до 200 граммов. Тут уже зависит от ваших индивидуальных особенностей. Если вы — женщина невысокого роста, то 100 граммов будет достаточно. А если крупный мужчина, то уже стоит съедать 200 граммов.
Помимо капусты пробиотики натуральным образом содержатся в следующих продуктах:
— Если говорить о БАДах, то прием добавок с пробиотиками — это искусство, что подтвердит вам каждый гастроэнтеролог, — говорит Лиза Афинская.
Нужно выбирать определенный штамм пробиотика, который изучен для конкретной цели, например для лечения акне, синдрома раздраженного кишечника и так далее. Поэтому всегда согласовывайте прием добавок с пробиотиками с профессионалом, уточняйте, какой конкретно штамм пробиотика вам рекомендуют и почему, заключила эксперт. А лучше — ешьте квашеную капусту.