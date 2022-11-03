Польза и вред квашеная капуста
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Наверняка у вас дома есть баночка квашеной капусты, или вы планируете ее приготовить. Так вот, обязательно включите это продукт в свой ежедневный рацион.

Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Ее состав впечатляет:

  • органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая;

  • витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах);

  • минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец;

  • сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины;

  • биофлавониды.

Смотря на такой богатый состав, легко понять, что квашеная капуста — кладезь полезных веществ. Как именно она влияет на организм, рассказала диетолог Лиза Афинская.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

t.me/liza_afinskaia

— Я называю ее волшебной капустой! Да-да, именно так, ведь в этом продукте много полезнейших пробиотиков. Если вы не знаете, то пробиотики — это хорошие бактерии, которые важны для микробиоты кишечника. Ведь его микробиом интегрирован в наш метаболизм, иммунную систему и даже нервную систему, — говорит диетолог.

Как именно пробиотики могут помочь вашей красоте и здоровью? Ученые проводили множество разных исследований, вот краткие итоги некоторых из них:

  • помогут похудеть и держать фигуру в тонусе;

  • улучшат состояние кожи, уменьшат акне и розацеа, сделают ее плотнее, также оказывают позитивное влияние на качество волос;

  • уменьшат проявление фотостарения;

  • помогут улучшить самочувствие при синдроме поликистозных яичников;

  • уменьшат симптомы при синдроме раздраженного кишечника;

  • снизят воспаление при артрите и заболеваниях кишечника;

  • помогут иммунной системе стать сильнее;

  • проконтролируют уровень сахара в крови, защищая от диабета.

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Поэтому очень полезно включать продукты с пробиотиками в свой рацион. В идеале стоит съедать 2–3 порции пробиотической еды в день, говорит диетолог.

Так, одна порция квашеной капусты — это от 100 до 200 граммов. Тут уже зависит от ваших индивидуальных особенностей. Если вы — женщина невысокого роста, то 100 граммов будет достаточно. А если крупный мужчина, то уже стоит съедать 200 граммов.

Помимо капусты пробиотики натуральным образом содержатся в следующих продуктах:

  • любые квашеные овощи;

  • йогурт без добавленного сахара;

  • кефир;

  • кимчи;

  • квас;

  • комбуча.

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— Если говорить о БАДах, то прием добавок с пробиотиками — это искусство, что подтвердит вам каждый гастроэнтеролог, — говорит Лиза Афинская.

Нужно выбирать определенный штамм пробиотика, который изучен для конкретной цели, например для лечения акне, синдрома раздраженного кишечника и так далее. Поэтому всегда согласовывайте прием добавок с пробиотиками с профессионалом, уточняйте, какой конкретно штамм пробиотика вам рекомендуют и почему, заключила эксперт. А лучше — ешьте квашеную капусту.

Софья Хромова