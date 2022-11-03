Сколько квашеной капусты надо съедать в день, чтобы похудеть и продлить молодость

Квашеная капуста — это осеннее блюдо, которое, несомненно, заслуживает особого внимания. Оказывается, она поможет отодвинуть старость, наладить работу ЖКТ, защитить от некоторых болезней, говорит диетолог Лиза Афинская.