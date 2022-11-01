продукты, вредные для мужчин
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Врач-уролог Руслан Корнилов составил список из пяти продуктов, от которых мужчинам стоит отказаться в первую очередь. Если, конечно, они хотят сохранить в норме потенцию и либидо. Практически во всех из них содержатся растительные эстрогены — группа природных соединений, сходных по своему строению с женским гормоном эстрадиолом.

Руслан Корнилов
медицина

оперирующий врач, уролог-андролог высшей квалификационной категории

t.me/urologkornilovre

1. Пиво

Это «женский» напиток. Хмель, входящий в состав пива, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов и становятся причиной развития классического «пивного» живота, обвисшей груди.

Кстати, ранее другой хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян тоже призывал в своем телеграм-канале мужчин не злоупотреблять пивом. По словам врача, фитоэстрогены в хмельном напитке мешают нормальной выработке тестостерона — основного мужского гормона. В результате у такого любителя пива не только меняется фигура, слабеет сексуальное влечение и сила, но и могут возникнуть проблемы с продолжением рода. Как отмечал Марк Гадзиян, увлечение пивом — одна из основных причин мужского бесплодия.

2. Соя

Уролог также не рекомендует мужчинам употреблять в пищу сою и продукты из нее — соусы, соевое молоко, тофу. Соя тоже содержит растительные эстрогены, которые ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции.

3. Бекон

По словам Руслана Корнилова, свиной жир — это депо эстрогенов свиньи, которые напрямую ухудшают гормональный фон у мужчин. Вдобавок надо помнить, что в жире много калорий — а в рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 граммов жира в сутки.

К тому же свиной жир сложно усваивается — для его переработки организм тратит глюкозу, которая необходима для полноценной работы мозга. А если свиной жир сочетать еще и с алкоголем, то печень вам за это спасибо точно не скажет.

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4. Мята

Это пряное растение, так же как хмель и соя, богато гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами. Поэтому мяту и называют традиционно женской травой. Если мужчина регулярно употребляет мяту или добавляет ее в чай, он рискует снизить выработку тестостерона и уменьшить либидо — половое влечение.

О таком неприятном свойстве мяты ранее говорил и врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Как объяснял специалист, мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую, так как снижает выработку тестостерона. Поэтому мужчинам, живущим активной половой жизнью, увлекаться мятой и добавлять ее в напитки не стоит.

5. Картофельные чипсы

По словам уролога, у мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов. Поэтому мужчинам, достигшим этого возраста, рекомендуется включить этот продукт в список запрещенных.

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Самые вредные для мужского здоровья эмоции

Некоторые эмоции способны вызвать у мужчин заболевания половых органов, стать их активатором.

По словам Руслана Корнилова, например, простатит может развиться тогда, когда мужчина теряет уверенность в собственных силах, постоянно сомневается и сожалеет об упущенных возможностях. В числе психосоматических причин, способствующих развитию воспаления предстательной железы, доктор называл:

  • проблемные отношения с противоположным полом;

  • сложные отношения в семье;

  • длительное сексуальное напряжение;

  • чувство вины;

  • желание всё контролировать в своей жизни;

  • неумение расслабиться.

Также на здоровье предстательной железы может влиять и отношение мужчины к женщине. По словам уролога, особенно вредны эти отрицательные эмоции к противоположному полу:

  • осуждение,

  • раздражение,

  • обида,

  • злость,

  • гнев,

  • ненависть,

  • месть.

Анастасия Романова