Врач-уролог Руслан Корнилов составил список из пяти продуктов, от которых мужчинам стоит отказаться в первую очередь. Если, конечно, они хотят сохранить в норме потенцию и либидо. Практически во всех из них содержатся растительные эстрогены — группа природных соединений, сходных по своему строению с женским гормоном эстрадиолом.
оперирующий врач, уролог-андролог высшей квалификационной категорииt.me/urologkornilovre
1. Пиво
Это «женский» напиток. Хмель, входящий в состав пива, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов и становятся причиной развития классического «пивного» живота, обвисшей груди.
Кстати, ранее другой хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян тоже
2. Соя
Уролог также не рекомендует мужчинам употреблять в пищу сою и продукты из нее — соусы, соевое молоко, тофу. Соя тоже содержит растительные эстрогены, которые ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции.
3. Бекон
По словам Руслана Корнилова, свиной жир — это депо эстрогенов свиньи, которые напрямую ухудшают гормональный фон у мужчин. Вдобавок надо помнить, что в жире много калорий — а в рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 граммов жира в сутки.
К тому же свиной жир сложно усваивается — для его переработки организм тратит глюкозу, которая необходима для полноценной работы мозга. А если свиной жир сочетать еще и с алкоголем, то печень вам за это спасибо точно не скажет.
4. Мята
Это пряное растение, так же как хмель и соя, богато гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами. Поэтому мяту и называют традиционно женской травой. Если мужчина регулярно употребляет мяту или добавляет ее в чай, он рискует снизить выработку тестостерона и уменьшить либидо — половое влечение.
О таком неприятном свойстве мяты ранее говорил и врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Как объяснял специалист, мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую, так как снижает выработку тестостерона. Поэтому мужчинам, живущим активной половой жизнью, увлекаться мятой и добавлять ее в напитки не стоит.
5. Картофельные чипсы
По словам уролога, у мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов. Поэтому мужчинам, достигшим этого возраста, рекомендуется включить этот продукт в список запрещенных.
Самые вредные для мужского здоровья эмоции
Некоторые эмоции способны вызвать у мужчин заболевания половых органов, стать их активатором.
По словам Руслана Корнилова, например, простатит может развиться тогда, когда мужчина теряет уверенность в собственных силах, постоянно сомневается и сожалеет об упущенных возможностях. В числе психосоматических причин, способствующих развитию воспаления предстательной железы, доктор называл:
проблемные отношения с противоположным полом;
сложные отношения в семье;
длительное сексуальное напряжение;
чувство вины;
желание всё контролировать в своей жизни;
неумение расслабиться.
Также на здоровье предстательной железы может влиять и отношение мужчины к женщине. По словам уролога, особенно вредны эти отрицательные эмоции к противоположному полу:
осуждение,
раздражение,
обида,
злость,
гнев,
ненависть,
месть.