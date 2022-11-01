1. Пиво

Это «женский» напиток. Хмель, входящий в состав пива, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов и становятся причиной развития классического «пивного» живота, обвисшей груди.

Кстати, ранее другой хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян тоже призывал в своем телеграм-канале мужчин не злоупотреблять пивом. По словам врача, фитоэстрогены в хмельном напитке мешают нормальной выработке тестостерона — основного мужского гормона. В результате у такого любителя пива не только меняется фигура, слабеет сексуальное влечение и сила, но и могут возникнуть проблемы с продолжением рода . Как отмечал Марк Гадзиян, увлечение пивом — одна из основных причин мужского бесплодия.

2. Соя

Уролог также не рекомендует мужчинам употреблять в пищу сою и продукты из нее — соусы, соевое молоко, тофу. Соя тоже содержит растительные эстрогены, которые ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции.

3. Бекон

По словам Руслана Корнилова, свиной жир — это депо эстрогенов свиньи , которые напрямую ухудшают гормональный фон у мужчин. Вдобавок надо помнить, что в жире много калорий — а в рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 граммов жира в сутки.

К тому же свиной жир сложно усваивается — для его переработки организм тратит глюкозу, которая необходима для полноценной работы мозга. А если свиной жир сочетать еще и с алкоголем, то печень вам за это спасибо точно не скажет.