Очень мало кто может похвастаться тем, что спит ровно столько, сколько хочется. Студенты и школьники недосыпают из-за экзаменов, молодые мамы — из-за хлопот, связанных с малышом, карьеристы — из-за ранних подъемов на работу.
Впрочем, не одно лишь количество сна влияет на то, будем ли мы достаточно бодрыми и внимательными в течение дня. С вами когда-нибудь такое бывало: вроде спал не меньше 7 часов, а по итогу всё равно чувствуешь себя сонным?
Разобраться в том, что вообще влияет на нашу бодрость, решили ученые Калифорнийского университета в Беркли и Королевского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в журнале
Для эксперимента авторы работы привлекли 833 добровольца из США и Великобритании. Их средний возраст составил 46,2 года. Часть из них были однояйцевыми или разнояйцевыми близнецами, другие не имели родственных связей.
Все участники эксперимента должны были на завтрак есть один из нескольких наборов продуктов, каждый из них отличался по составу питательных веществ. Кроме того, все добровольцы должны были использовать часы, которые следили за количеством сна, физической активностью и уровнем глюкозы в крови.
Все испытуемые также должны были записывать, что они ели. А с помощью смартфона ежедневно оценивали свой уровень бодрости после каждого приема пищи.
Сообщается, что в среднем все участники эксперимента засыпали в 23:25, спали приблизительно по 7,6 часа, в первый раз за день ели в 08:12.
Уже через 14 дней наблюдений авторы исследования стали замечать несколько закономерностей. Были довольно очевидные вещи: те, кто спал дольше, чувствовал себя более бодрым. Однако выяснялось, что на бодрость также влияет то, во сколько встал человек: чем позже, тем лучше.
Кроме того, выяснилось, что физическая активность накануне также делает человека более бодрым — если, конечно, двигаться пришлось не в ночные часы. На уровень бодрости влияет и завтрак: добровольцы, предпочитавшие богатую углеводами пищу, были активны и бдительны, а вот белковый завтрак, наоборот, нагонял сонливость. Интересно, что кофеин особого влияния на результаты не дал — так что кофе едва ли можно считать залогом бодрости.
Оказалось, что люди с более низким уровнем глюкозы в крови также чувствуют себя бодрее.
По результатам исследования ученые выделили четыре ключевых фактора, которые влияют на степень бодрости на индивидуальном уровне:
возраст;
качество сна;
настроение;
частота приемов пищи — люди, которые ели 5 раз в день и больше, были менее бодрыми.