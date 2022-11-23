Очень мало кто может похвастаться тем, что спит ровно столько, сколько хочется. Студенты и школьники недосыпают из-за экзаменов, молодые мамы — из-за хлопот, связанных с малышом, карьеристы — из-за ранних подъемов на работу.

Впрочем, не одно лишь количество сна влияет на то, будем ли мы достаточно бодрыми и внимательными в течение дня. С вами когда-нибудь такое бывало: вроде спал не меньше 7 часов, а по итогу всё равно чувствуешь себя сонным?