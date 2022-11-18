Поза, в которой вы спите, сильно влияет на качество сна. Особенно, если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем. К примеру, периодические боли в спине могут серьезно испортить ночной отдых — вы будете постоянно ворочаться из стороны в сторону в поисках наиболее удобного положения. В результате общий дискомфорт вас будет преследовать не только следующим утром, но и весь день.

Одна из самых популярных поз для сна — так называемая поза эмбриона: лежа на боку, когда голова наклонена чуть вперед, спина округлена, а ноги согнуты в коленях и подтянуты к груди. Однако, по словам специалистов издания Onet.pl, она может провоцировать боли в спине. Сон на животе будет не лучше — медики вообще считают эту позу неудачной и не физиологичной. Она может приводить к развитию проблем с позвоночником, плохо влияет на дыхательную и пищеварительную системы.

Чтобы облегчить боли в спине и улучшить сон, польские эксперты советуют спать на боку и на ночь класть подушку между коленями. У этого варианта есть масса преимуществ. Например, такое положение во время сна:

позволяет анатомически правильно расположить таз и бедра;

стабилизирует и разгружает позвоночник;

уменьшает боли, связанные с давлением на спинномозговые нервы при межпозвонковой грыже или ишиасе (боль по ходу седалищного нерва — Прим. ред.);

подходит для женщин на поздних сроках беременности, которые испытывают проблемы со сном из-за растущего живота.

Чтобы этот метод работал должным образом, надо помнить о двух вещах:

Подушка не должна быть слишком мягкой — необходимо хорошо поддерживать колени на некотором расстоянии друг от друга. Подушку надо правильно расположить: положить ее между коленями так, чтобы верхняя часть бедер была немного приподнята.

Если обычная подушка не оправдывает ваших ожиданий, можно купить специальную под колени в магазинах реабилитационного оборудования.

Кому не подходит такая поза

Хотя это положение лучше всего подходит при болях в спине, оно не всем может показаться удобным. Если сложно привыкнуть к подушке между коленями, эксперты советуют попробовать положить ее под ними, при этом лежа на спине — это тоже может принести облегчение для позвоночника.

В целом же в этой позе можно спать практически любому человеку — особых противопоказаний нет. Однако есть мнение, что следует быть осторожными тем, у кого есть двусторонние боли в спине и в бедре — в этом случае симптомы могут усиливаться.