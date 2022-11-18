Поза, в которой вы спите, сильно влияет на качество сна. Особенно, если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем. К примеру, периодические боли в спине могут серьезно испортить ночной отдых — вы будете постоянно ворочаться из стороны в сторону в поисках наиболее удобного положения. В результате общий дискомфорт вас будет преследовать не только следующим утром, но и весь день.
Одна из самых популярных поз для сна — так называемая поза эмбриона: лежа на боку, когда голова наклонена чуть вперед, спина округлена, а ноги согнуты в коленях и подтянуты к груди. Однако, по
Чтобы облегчить боли в спине и улучшить сон, польские эксперты советуют спать на боку и на ночь класть подушку между коленями. У этого варианта есть масса преимуществ. Например, такое положение во время сна:
позволяет анатомически правильно расположить таз и бедра;
стабилизирует и разгружает позвоночник;
уменьшает боли, связанные с давлением на спинномозговые нервы при межпозвонковой грыже или ишиасе (боль по ходу седалищного нерва — Прим. ред.);
подходит для женщин на поздних сроках беременности, которые испытывают проблемы со сном из-за растущего живота.
Чтобы этот метод работал должным образом, надо помнить о двух вещах:
Подушка не должна быть слишком мягкой — необходимо хорошо поддерживать колени на некотором расстоянии друг от друга.
Подушку надо правильно расположить: положить ее между коленями так, чтобы верхняя часть бедер была немного приподнята.
Если обычная подушка не оправдывает ваших ожиданий, можно купить специальную под колени в магазинах реабилитационного оборудования.
Кому не подходит такая поза
Хотя это положение лучше всего подходит при болях в спине, оно не всем может показаться удобным. Если сложно привыкнуть к подушке между коленями, эксперты советуют попробовать положить ее под ними, при этом лежа на спине — это тоже может принести облегчение для позвоночника.
В целом же в этой позе можно спать практически любому человеку — особых противопоказаний нет. Однако есть мнение, что следует быть осторожными тем, у кого есть двусторонние боли в спине и в бедре — в этом случае симптомы могут усиливаться.
5 признаков подушки, на которой нельзя спать
Как рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов, подушку надо срочно выбросить, если вы заметите у нее эти 5 признаков:
У нее изменилась форма. Это самый очевидный признак непригодной для сна подушки. Если изделие потеряло объем, его точно пора менять.
Из нее торчит наполнитель. Со временем любая ткань изнашивается, особенно если она изначально была не очень качественной.
У нее грязный чехол. Со временем чехол загрязняется, и использовать его становится негигиенично. Однако не любую подушку можно постирать полностью. Подобное изделие — подходящая среда для распространения микробов.
Она неприятно пахнет. Часто этим страдают подушки с наполнителем пух-перо. В таком натуральном материале нередко заводятся пылевые клещи, из-за которых у изделия и появляется запах.
У нее истек срок годности. Обычно производители дают гарантию на использование подушек 1-2 года, хотя у некоторых компаний — до 5 лет.
Чем опасна для здоровья неправильная подушка и как надо ее выбирать, читайте ЗДЕСЬ.