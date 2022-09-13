В важности сна для здоровья — как физического, так и психического — мало кто сомневается. Хорошо ли мы спим и насколько высыпаемся — это зависит от многих факторов. Влияет на качество сна и поза, в которой мы обычно проводим ночь.

Врач-терапевт Алина Кобозева рассказала, как лучше спать при тех или иных проблемах со здоровьем.