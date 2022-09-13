В важности сна для здоровья — как физического, так и психического — мало кто сомневается. Хорошо ли мы спим и насколько высыпаемся — это зависит от многих факторов. Влияет на качество сна и поза, в которой мы обычно проводим ночь.
Врач-терапевт Алина Кобозева рассказала, как лучше спать при тех или иных проблемах со здоровьем.
Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК
Сон на спине
Медики считают эту позу для сна самой «здоровой». При таком положении тела позвоночник, мышцы и другие части опорно-двигательного аппарата более эффективно восстанавливаются после дневной нагрузки. Если правильно подобрана подушка, именно в таком положении лучше всего расслабляется и шейный отдел позвоночника.
Недостатки. На спине не рекомендуется спать людям, склонным к храпу и апноэ сна (кратковременные остановки дыхания во сне) — такая поза может лишь усугубить проблемы.
Сон на боку
Эта поза идеально подходит людям, страдающим от храпа. Также при таком положении тела отлично расслабляется поясничный отдел позвоночника, что оценят беременные женщины и те, кого беспокоят боли в нижней части спины. Но важно: если вы любите спать на боку, уделите внимание подбору правильной подушки для поддержания головы (советуют также прокладывать между суставами небольшие подушки или мягкие игрушки — Прим. ред.).
Ученые считают, что надо выбирать именно левый бок. Объясняют это особенностями расположения внутренних органов — такое положение тела во сне наилучшим образом влияет на работу органов кровообращения и пищеварения. Хотя, по большому счету, если у вас нет хронических заболеваний, — можете спокойно спать как левом, так и на правом боку.
Кстати
Некоторые боятся спать на левом боку из-за страха навредить сердцу — опасаются, что будут ночью «давить на сердце» всей массой тела.
Как объясняла кардиолог Анна Кореневич, сердце невозможно повредить снаружи, если только речь не идет об экстремальных случаях или авариях. Поэтому можно без страха выбирать любую удобную позу. Гораздо вреднее для сердца постоянные стрессы, недосып и недостаток активности.
Недостатки сна на правом боку. От этой позы рекомендуют отказаться людям, у которых есть предрасположенность к заболеваниям органов ЖКТ. Например, при рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда регулярно происходит обратный заброс желудочного содержимого в пищевод, часто нарушена работа специального сфинктера между желудком и пищеводом (так называемая кардия). Как правило, именно в положении лежа на правом боку сфинктер находится в более «расслабленном» состоянии, что провоцирует изжогу и другие неприятные симптомы ГЭРБ.
Сон на животе
Обычно доктора не советуют так спать. При таком положении тела создается избыточное давление на органы брюшной полости и грудную клетку — чтобы легче дышалось, спящий вынужден повернуть голову в левую или правую сторону. Для головы и шеи это не физиологичное положение.
Недостатки. После сна в такой позе могут начать беспокоить головные боли, а заодно и проблемы с пищеварением.
Специалист по медицинскому массажу, реабилитолог Владимир Демиденко тоже считает сон на животе самым вредным. По его словам, около 60 процентов пациентов, обращающихся с проблемами в шее и односторонними головными болями, спят именно так.
Заведующий отделением «Медицинского массажа и реабилитации» Преображенской клиники, преподаватель кафедры «Медицинский массаж» Свердловского областного медицинского колледжа
- Лежа на животе, человек поворачивает голову во время сна в сторону. С той стороны, куда повернута голова, мышцы все время напряжены и в результате спазмируются. Последствия — односторонние мышечно-тонические болевые синдромы в области шеи, лопатки и межлопаточной области. Кроме того, в спазмированных мышцах появляются триггерные точки, которые могут давать отраженную, характерную для них головную боль. Как раз с такими проблемами люди часто обращаются к массажистам, мануальным терапевтам, остеопатам. Во время сна на животе позвонки также находятся в не физиологичном положении, что добавляет проблем — ускоряет развитие заболеваний позвонков и межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника, приводит к ущемлению уже имеющихся грыж межпозвоночных дисков.
Но бывают ситуации, когда сон на животе необходим. Например, при тяжелом поражении легких при пневмонии. Правда, таких исключений не много, — говорит Владимир Демиденко.