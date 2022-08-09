Задумывались ли вы, почему вы спите на той или иной стороне кровати? По мнению ученых, ваш выбор может многое рассказать о вашем характере. А еще он влияет на то, насколько вам будет проще уснуть или проснуться.
Исследование на тему сна провела организация British Wool. В опросе участие приняли 1500 человек из Англии. Оказалось, что в среднем британцы просыпаются не меньше трех раз за ночь. При этом 48% опрошенных признались: утром они с большим трудом приходят в себя и начинают соображать из-за беспокойства о работе и финансовом благополучии.
Впрочем, эксперты узнали еще и о взаимосвязи места, которую вы выбираете на кровати, с тем, как вы сморите на жизнь. Оказалось, что те, кто предпочитает правую сторону, склонны быть пессимистами. Лишь 38% из них заявили, что считают себя людьми с хорошим чувством юмора. А вот 66% спящих слева уверены, что считают, что стакан наполовину полон — то есть на жизнь они смотрят с позитивом.
Подробнее о том, что о вашем характере может рассказать поза, в которой вы предпочитаете спать, читайте ЗДЕСЬ.
Вы можете сказать, что выбор стороны кровати — это случайность, а потому никаких выводов из ответов испытуемых сделать нельзя. Однако 78% участников опроса заявили: они настаивают на том, чтобы спать на одной и той же стороне кровати, пишет издание
Как спать нельзя
Если мы говорим о позе, в которой человек погружается в сон, то в этом случае худшим вариантом будет лечь на живот. Как объяснил врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев, в такой позе спина переразгибается, ущемляются нервы. Поэтому в таком положении не стоит долго лежать и засыпать.
Впрочем, нередко люди себе сами внушают, что есть только одна правильная поза для сна — а остальные обязательно навредят вам. Однако с этой концепцией согласны далеко не все сомнологи. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Кроме того, есть мнение, что людям с повышенным давлением лучше всего спать на левом боку. Дело в том, что в такой позе снижается давление в сосудах, которые возвращают кровь к сердцу. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.