Задумывались ли вы, почему вы спите на той или иной стороне кровати? По мнению ученых, ваш выбор может многое рассказать о вашем характере. А еще он влияет на то, насколько вам будет проще уснуть или проснуться.

Исследование на тему сна провела организация British Wool. В опросе участие приняли 1500 человек из Англии. Оказалось, что в среднем британцы просыпаются не меньше трех раз за ночь. При этом 48% опрошенных признались: утром они с большим трудом приходят в себя и начинают соображать из-за беспокойства о работе и финансовом благополучии.

Впрочем, эксперты узнали еще и о взаимосвязи места, которую вы выбираете на кровати, с тем, как вы сморите на жизнь. Оказалось, что те, кто предпочитает правую сторону, склонны быть пессимистами . Лишь 38% из них заявили, что считают себя людьми с хорошим чувством юмора. А вот 66% спящих слева уверены, что считают, что стакан наполовину полон — то есть на жизнь они смотрят с позитивом.

Подробнее о том, что о вашем характере может рассказать поза, в которой вы предпочитаете спать, читайте ЗДЕСЬ.