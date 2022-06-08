Сон на спине

Люди, которые выбирают эту позу, любят быть в центре внимания. Это оптимисты, которые полагаются на себя. Они предпочтут сказать правду, даже если она не очень лицеприятная.

Такие люди готовы сделать многое, работать над собой, чтобы достичь поставленных целей. И достигают довольно часто, так как все их мышление ориентировано на успех. Помогает в этом настойчивость, скрупулезность, уверенность в себе. А еще, среди тех, кто предпочитает спать на спине, психологи обнаружили много искателей впечатлений и новых ощущений.