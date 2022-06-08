Наше тело может очень много рассказать о нашем характере. Особенно в те моменты, когда мы не полностью его контролируем. Например, во сне. Очень часто мы засыпаем в одном положении, но утром обнаруживаем себя в абсолютно другой позе — той, которая окажется наиболее комфортной и естественной для нашего тела. Исследователь сна, психолог Сэмюэл Данкелл смог определить, почему мы выбираем, точнее, наше тело, выбирает определенную позу.
- Сон говорит о чертах вашей личности, таких как невротизм, добросовестность, экстраверсия, покладистость и открытость, — говорят эксперты
Сон на спине
Люди, которые выбирают эту позу, любят быть в центре внимания. Это оптимисты, которые полагаются на себя. Они предпочтут сказать правду, даже если она не очень лицеприятная.
Такие люди готовы сделать многое, работать над собой, чтобы достичь поставленных целей. И достигают довольно часто, так как все их мышление ориентировано на успех. Помогает в этом настойчивость, скрупулезность, уверенность в себе. А еще, среди тех, кто предпочитает спать на спине, психологи обнаружили много искателей впечатлений и новых ощущений.
Кстати, у сна на спине есть «подпозы» — солдата и морской звезды. Поза солдата подразумевает вытянутые прямо ноги и руки — эти люди сдержаны и спокойны. «Морская звезда» — руки и ноги раскинуты — ее выбирают те, кого считают хорошими слушателями и верными друзьями.
Сон на боку
Спокойный, надежный и легкий на подъем — примерно так характеризуют психологи людей, которые предпочитают подобную позу. Они активны, предприимчивы, смотрят вперед и стараются не сожалеть о прошлом.
Если вы подсознательно выбираете такую позу для сна, то сможете адаптироваться к любым изменениям и ситуациям, встречать с улыбкой на лице даже самые трудные времена. Людей, спящих на боку, трудно обидеть, так как они адекватно оценивают свои хорошие и плохие стороны.
Сон на боку с вытянутыми руками говорит о подозрительности, не готовности прислушиваться к чужому мнению. А если вы во сне обнимаете подушку, или зажимаете ее между ног, то вы человек, для которого на первое место выходят отношения.
Сон в позе эмбриона — «фетальная»
Такие люди нуждаются в поддержке, защите и заботе. Зато они умеют отключаться от проблем, но из-за излишней настороженности редко доверяют другим. Им комфортнее рядом с близкими друзьями и семьей, которые играют в жизни очень важную роль. А дела и ситуации, когда надо общаться с большим количеством незнакомых людей, любителям «фетальной» позы, даются с большим трудом.
В целом, это застенчивые, чувствительные люди, которые умеют прощать. Кстати, впервые позу эмбриона выделили только в 1970-х годах. Психолог Данкелл заметил, что она свойственна людям эмоциональным и тревожным, не умеющим наслаждаться жизнью.
Сон на животе
Этих людей считают волевыми, склонными к риску, авантюристами, способными решать не только свои, но и чужие проблемы. Их называют успешными руководителями. Но иногда любителей спать на животе могут посчитать холодными и грубыми, вероятно, из-за того, что они не умеют справляться с критикой. Такие люди неспособны адекватно оценивать свои плюсы и минусы, и очень не любят, когда их оценивают другие.
- Навязчивы, импульсивны, несгибаемы, — перечисляет качества людей, спящих на животе, Сэмюэл Данкелл. — Обнаружено, что им не хватает уверенности, и они всеми силами подавляют неуверенность.
Еще один момент: если спящий на животе убирает руки под подушку или держит их вокруг нее, то это добавляет его характеру дерзости.
- Надо понимать, что никто не спит в одной позе всю жизнь, она меняется по мере развития подсознания, которое приобретает новые черты и избавляется от старых привычек, — говорят исследователи.