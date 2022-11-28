алкоголь зависимость как понять
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Если вы замечаете, что стали пить больше спиртного, чем обычно, и эта пагубная привычка мешает вам жить, то пора начинать трезветь.

Как бросить пить алкоголь самостоятельно и почему стоит делать это осторожно, если вы злоупотребляете спиртным, объяснил профессор Индианского университета в Блумингтоне.

Питер Финн
Питер Финн
психология

профессор психологии, руководитель Лаборатории поведенческих исследований в Университете Индианы

Резкий отказ от спиртного может иметь тяжелые последствия для людей с расстройством употребления алкоголя (AUD), — рассказал в интервью Newsweek психолог Питер Финн. — У таких людей вполне может возникнуть синдром отмены — беспокойство, тремор, потливость, скачки давления, значительное ухудшение когнитивных функций. Все это — признаки зависимости и тяжелого расстройства.

Если вы чувствуете себя плохо, отказываясь от алкоголя, то следует обратиться за помощью к наркологам. Если возникают только незначительные симптомы, такие как повышенная тревожность, вы зависите от спиртного не так остро, то есть несколько способов, как бросить пить самостоятельно.

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Делайте то, что вас отвлекает

— Определитесь, что может занять вас тогда, когда вы обычно выпиваете, какие виды деятельности могут заменить употребление алкоголя, а затем инициируйте ее, — советует Финн. — Лучшие варианты — это регулярные физические упражнения и участие в общественных мероприятиях — таких, где вы выполняете какие-то обязательства.

Составьте список

— Вы также можете составить список всех плюсов отказа от алкоголя и минусов продолжения употребления спиртного, — рекомендует психолог. — Регулярно напоминайте себе о них.

Смените окружение

Если вас подталкивает и склоняет к употреблению алкоголя какой-то человек или компания, постарайтесь сократить с ними контакты.

— Проанализируйте, какие ситуации связаны с употреблением алкоголя в вашей жизни, и избегайте их, — говорит доктор Финн. Важно также контролировать уровень стресса в жизни и попросить поддержки близких.

— Если вы регулярно оказываетесь в ситуациях, когда другие пьют, то тогда просто решите, какой безалкогольный напиток будет альтернативой спиртного для вас. И как только появится возможность покинуть пьющую компанию, сделайте это, — отметил Финн.

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Не поддавайтесь мыслям о выпивке

Даже те, кто пьет немного, но регулярно, решив завязать с дурной привычкой, могут столкнуться с ситуацией, когда в голове появляются навязчивые мысли об алкоголе.

— С такой мысленной тягой справиться легко — надо просто отвлечься, — говорит психолог. — Сделайте какое-нибудь упражнение, например, 10 отжиманий или прогуляйтесь, примите ванну, теплый душ, займитесь медитацией. Тяга в конце концов утихнет и уйдет.

Изменить привычки сложно, это потребует усилий, и придется столкнуться с неудачами, но вы должны продолжать это делать. Ключ в том, чтобы стараться поддерживать высокую мотивацию.

Что будет, если бросить пить

Уже в первые несколько недель и месяцев после отказа от спиртного вы почувствуете ряд преимуществ для здоровья — улучшится функция печени, состояние желудочно-кишечного тракта, нормализуется сахар в крови, наладится сон, повысится настроение, энергии станет в разы больше, укрепится нервная система, иммунитет, а вот риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний снизится в разы.

— Если человек пьет, чтобы снять тревогу, поднять настроение или наладить отношения с людьми, то отказ от спиртного вполне может не показаться ему хорошей идеей, — отмечает психолог. — Но поскольку после того, как вы бросите пить алкоголь, ваше самочувствие в любом случае улучшится, это может перевесить негативный побочный эффект.

Анна Майская