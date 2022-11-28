Делайте то, что вас отвлекает

— Определитесь, что может занять вас тогда, когда вы обычно выпиваете, какие виды деятельности могут заменить употребление алкоголя, а затем инициируйте ее, — советует Финн. — Лучшие варианты — это регулярные физические упражнения и участие в общественных мероприятиях — таких, где вы выполняете какие-то обязательства.

Составьте список

— Вы также можете составить список всех плюсов отказа от алкоголя и минусов продолжения употребления спиртного, — рекомендует психолог. — Регулярно напоминайте себе о них.

Смените окружение

Если вас подталкивает и склоняет к употреблению алкоголя какой-то человек или компания, постарайтесь сократить с ними контакты.

— Проанализируйте, какие ситуации связаны с употреблением алкоголя в вашей жизни, и избегайте их, — говорит доктор Финн. Важно также контролировать уровень стресса в жизни и попросить поддержки близких.

— Если вы регулярно оказываетесь в ситуациях, когда другие пьют, то тогда просто решите, какой безалкогольный напиток будет альтернативой спиртного для вас. И как только появится возможность покинуть пьющую компанию, сделайте это, — отметил Финн.