С возрастом женский организм меняется. Даже если вы душой молоды и выглядите на 18 с хвостиком, ваше здоровье все равно уже не как у подростка, ваше тело требует особого внимания и заботы.
Одна из самых частых причин преждевременной смерти — онкологические заболевания. Как не допустить развития рака? Какие виды онкозаболеваний особенно часто диагностируют у женщин после 40 лет? И какие обследования нужно проходить, чтобы не упустить болезнь? Разбираемся вместе с онкологом Владиславом Евсеевым.
Возраст сам по себе фактор риска
К сожалению, после 40 лет любая женщина попадает в группу риска по онкологии. В большинстве случаев рак — заболевание старшей возрастной группы. Возраст — один из главных факторов риска этого заболевания, и в большинстве случаев он диагностируется именно в этой возрастной группе, то есть с 40 лет начинают значительно расти риски онкологических заболеваний, и своего пика они достигают к 65–75 годам.
Точная причина, почему возраст оказывает такую роль, не установлена. Но очень часто высказываются предположения, что за это время успевают накопиться и начать оказывать влияние факторы внешней среды, а регуляция работы наших нормальных клеток ухудшается.
Тревожные звоночки
К сожалению, сложно назвать универсальные симптомы и изменения, которые характерны для любого онкологического заболевания, но к врачу однозначно стоит обратиться при следующих признаках:
немотивированное снижение веса;
появление длительно не заживающих язв в полости рта или на коже;
появление кровянистых выделений из прямой кишки или примеси крови в моче;
появление выделений из половых путей;
увеличение каких-то групп лимфатических узлов, особенно если они каменистые, безболезненные и не связаны с какими-то инфекциями;
длительные запоры;
увеличение живота в объеме;
одышка.
Наиболее часто у женщин выявляются следующие виды рака:
рак молочной железы;
рак толстой и прямой кишки;
рак тела и шейки матки;
рак яичников.
Необходимо сохранять настороженность в отношении этих заболеваний. Например, если вы обнаруживаете в молочной железе какое-то плотное образование или замечаете, что появились выделения из сосков, или отмечаете втяжение сосков или кожи молочной железы, а также увеличение подмышечных лимфатических узлов, необходимо обратиться к врачу-маммологу для обследования.
Образ жизни и наследственность
Образ жизни ответственен примерно за треть всех случаев онкологических заболеваний. Помимо таких привычных факторов риска, как курение, сейчас все больше становится понятно, что важны и другие составляющие образа жизни:
регулярная физическая активность;
полноценное и разнообразное питание;
борьба с лишним весом;
отказ или максимальное снижение употребления алкоголя.
Эти компоненты здорового образа жизни влияют на риски развития огромного количества опухолей — от рака толстой кишки до рака тела матки и рака молочной железы. Помимо этого такие универсальные правила помогают профилактировать и многие другие, не онкологические заболевания.
Наследственность также играет большую роль. Нарушения в определенных генах приводят к высокому риску развития самых разных опухолей.
Наиболее известна такая мутация: изменения в генах BRCA1/2, которые стали очень известны после истории Анджелины Джоли. Эта мутация приводит к крайне высокому риску развития рака молочной железы, яичников и ряда других опухолей. Помимо такой известной мутации есть целый спектр других генетических нарушений, которые могут приводить как к крайне высокому риску развития онкологического заболевания, так и повышать его совсем незначительно.
Важно понимать, что, если у вас в семье у кого-то было онкологическое заболевание, это совсем не значит, что будет выявлена такая серьезная поломка или то, что и у вас однозначно возникнет онкологическое заболевание.
Обследования как способ профилактики
У женщин скрининг позволяет предотвратить или снизить риски столкнуться с более поздними стадиями рака шейки матки и рака молочной железы.
О скрининге рака молочной железы в последнее время говорят очень много. Главным методом его проведения является маммография, то есть рентгенологическое исследование ткани молочных желез. Начинать проводить это исследование надо как раз с возраста примерно 40–50 лет. Важно сказать, что наибольшую пользу от маммографии получают женщины именно в возрасте старше 50 лет.
Но на самом деле даже более важно сказать о скрининге рака шейки матки. В отличие от рака молочной железы, скрининг рака шейки матки позволяет не только найти опухоль, но и вовсе ее предотвратить. Это достигается за счет того, что рак шейки матки развивается достаточно долго и постепенно проходит этапы от небольших изменений на уровне отдельных клеток до трансформации в опухоль. Именно такая длительная «этапность» изменений позволяет прервать эту цепь и не допустить развитие рака вовсе.
Скрининг рака шейки матки проводится в возрасте от 25 до 65 лет с помощью осмотра у гинеколога и проведения цитологического исследования мазка из шейки матки. Интервал проведения этого исследования обычно составляет один раз в 3 года. Впрочем, иногда повторное обследование назначают раньше — в зависимости от того, какие изменения будут обнаружены в прошлый раз.
Помимо уже привычного мазка на цитологию все большую популярность для скрининга набирает тест на выявление ДНК вируса папилломы человека как отдельный тест или совместно с цитологическим исследованием. При таком варианте исследования интервал скрининга может быть увеличен даже до 5 лет.
Для женщин также важно проходить и «общий» скрининг, а именно — колоноскопию или тест на скрытую кровь в кале в возрасте старше 50 лет для профилактики и раннего выявления рака толстой и прямой кишки, а также проходить низкодозную компьютерную томографию легких в возрасте старше 55 лет для раннего выявления рака легкого, если есть высокий риск его развития. К группе высокого риска развития рака легкого относятся активные курильщики с большим стажем курения (более 20 лет), а также те, кто бросил курить менее 15 лет назад.
Прогнозы для тех, у кого диагностировали рак
Обобщить прогноз по всем видам опухолей для такой большой группы людей очень сложно, но можно однозначно сказать, что год от года он становится лучше. Если говорить о самой частой опухоли — раке молочной железы, то сейчас, при отсутствии отдаленных метастазов,
Большой прорыв в лечении онкологических заболеваний и в изменении прогноза можно продемонстрировать на примере меланомы кожи. Если еще 10–15 лет назад при выявлении метастазов в других органах практически никто не проживал