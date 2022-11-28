Скрининг рака шейки матки проводится в возрасте от 25 до 65 лет с помощью осмотра у гинеколога и проведения цитологического исследования мазка из шейки матки. Интервал проведения этого исследования обычно составляет один раз в 3 года. Впрочем, иногда повторное обследование назначают раньше — в зависимости от того, какие изменения будут обнаружены в прошлый раз.

Помимо уже привычного мазка на цитологию все большую популярность для скрининга набирает тест на выявление ДНК вируса папилломы человека как отдельный тест или совместно с цитологическим исследованием. При таком варианте исследования интервал скрининга может быть увеличен даже до 5 лет.