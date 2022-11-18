Еще не так давно диагноз «рак» звучал как приговор. Однако в наше время многое изменилось. Конечно, прогноз для онкобольного человека зависит от того, какой именно рак у него обнаружили, на какой стадии, однако факт остается фактом: сейчас шанс справиться с недугом гораздо выше, чем лет 15-20 назад.

О том, какие современные методы лечения рака появились в последнее время, «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Дмитрий Зинатулин.