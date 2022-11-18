Еще не так давно диагноз «рак» звучал как приговор. Однако в наше время многое изменилось. Конечно, прогноз для онкобольного человека зависит от того, какой именно рак у него обнаружили, на какой стадии, однако факт остается фактом: сейчас шанс справиться с недугом гораздо выше, чем лет 15-20 назад.
О том, какие современные методы лечения рака появились в последнее время, «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Дмитрий Зинатулин.
Врач-хирург, онколог «СМ-Клиника», к.м.н.
Аэрозоли, разогретые лекарства, электромагнитная энергия
— Сейчас есть достаточно много новых и перспективных методов лечения злокачественных заболеваний. К таким методам лечения относятся: таргетная терапия, микроволновая абляция опухолей, гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC), PIPAC терапия (внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия).
Разберем подробнее, что из себя эти методы представляют.
Таргетная терапия — метод лекарственной противоопухолевой терапии, при котором препараты воздействуют только на опухолевые клетки на молекулярном уровне. Лекарства блокируют рост новообразований и при этом не затрагивают здоровые ткани.
Микроволновая абляция — метод малотравматичного лечения опухолей. На опухоль воздействуют с помощью электромагнитной энергии. Она заставляет двигаться молекулы воды, и под действием силы трения ткани нагреваются до температуры 120 градусов Цельсия. В итоге раковые клетки гибнут. Часто именно эту методику используют для лечения рака почек, поджелудочной, легких и костей.
Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия — один из самых высокорезультативных методов лекарственной противоопухолевой терапии. При таком виде лечения человеку вводят разогретые химиопрепараты в брюшную полость, пораженную опухолевым процессом.
PIPAC терапия (внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия) — применение химиопрепаратов в виде аэрозолей, вводимых в брюшную полость под давлением.
Какой метод лучше
По словам онколога, однозначно сказать, какой из новых методов лечения рака самый эффективный, невозможно: всё зависит от того, какой именно вид рака нужно лечить и на какой стадии находится заболевание. Иногда врачи комбинируют разные методики, в некоторых случаях комплексный подход работает лучше всего.
— Например, HIPEC используют при метастатическом поражении брюшной полости, когда эффективность складывается из хирургической циторедукции (удаления всех возможных опухолевых очагов. — Прим. ред.) и введения в брюшную полость раствора химиопрепарата при температуре 42-43 градуса Цельсия.
Этот метод особенно хорошо работает при первичных опухолях брюшины, метастатическом поражении брюшины или раке яичников, а также колоректальном раке. Таргетную терапию используют, например, при неоперабельном первичном раке печени.
Статистика
По словам Зинатулина, новые методы лечения рака позволяют улучшить статистику выживаемости онкобольных:
— Применение микроволновой абляции в случае метастатического поражения печени и при колоректальном раке позволило добиться однолетней выживаемости у 96%, пятилетней — у 47% пациентов.
Применение HIPEC при первичных опухолях повысило пятилетнюю выживаемость до 81%, десятилетнюю до 70%, пятнадцатилетнюю выживаемость до 59%; при метастатическом поражении брюшной полости при раке яичника трёхлетняя выживаемость достигает 62%, пятилетняя — 25%.
Применение таргетных препаратов, микроволновой абляции и HIPEC позволило дать шанс на излечение пациентам с запущенными формами злокачественных заболеваний.
Причем для того, чтобы получить современное лечение, не нужно ехать в другую страну, подчеркивает Зинатулин:
— В настоящее время на территории России проводится лечение практически всех злокачественных заболеваний на уровне ведущих мировых онкологических клиник.