Одно лечат, другое калечат: какие популярные препараты могут вызывать рак

Любые сиропы, витамины, таблетки и спреи стоит покупать только после консультации врача. Ведь в каждом препарате могут содержаться вещества, которые будут опасны именно для вашего организма — доктор всегда учитывает индивидуальные особенности пациента.
Еще одна опасность самолечения — это заработать переизбыток каких-либо веществ. Более того, есть лекарства, которые точно не надо пить без острой необходимости, ведь они могут спровоцировать различные побочные эффекты.
Самое страшное последствие после приема какого-либо препарата — это онкология. Лекарство может ее не провоцировать, но значительно увеличивать риски появления патологии.
«Доктор Питер» сделал подборку из препаратов, которые могут стать триггером опасного заболевания.
Антидепрессанты
Оказывается, антидепрессанты повышают риск рака молочной железы. Об этом свидетельствует ряд научных работ, говорит онколог, гинеколог Марина Травина.
Дело в том, что антидепрессанты повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.
— Это фактор риска, который меняет чувствительность рецепторов к гормонам. Они изменяются, становятся более чувствительными к эстрогену, блокируется прогестерон, следовательно, изменяется баланс пролиферации (деление клеток — прим. ред.) и апоптоза (запланированная гибель клеток — прим. ред.), —
Сейчас это не может не волновать: антидепрессанты пользуются огромным спросом. По статистике, россияне с начала 2022 года уже купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов и 108 миллионов упаковок успокоительных. И потратили на это очень впечатляющую сумму: 18,9 миллиардов рублей.
Лекарства для лечения болезней крови
Речь идет о препаратах, которые используют для лечения миелодиспластического синдрома — состояния, когда в костном мозге в недостаточном количестве образуются здоровые зрелые клетки крови. Терапия не обходится без гипометилирующих агентов. Именно такие лекарства пробуждают неактивный до того момента онкоген — тот, в свою очередь, провоцирует острый лейкоз.
— Мы пришли к выводу, что лечение с использованием гипометилирующих агентов может активировать такие онкогены, как SALL4, — рассказывал доктор медицины Яо-Чунг Лю.
Таблетки от язвы и изжоги
Год назад по приказу Росздравнадзора из аптек отозвали лекарство российского производства «Ранитидин». Его назначают при гастрите, язве желудка и гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭРБ). В таблетках эксперты нашли опасное вещество под названием N-нитрозодиметиламин — эта примесь плохо влияет на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие рака.
По той же причине из обращения отозвали популярный препарат от язвы желудка «Зантак» — в нем тоже обнаружили опасный канцероген. Поэтому если в вашей домашней аптечке все еще есть эти лекарства, то лучше от них избавиться как можно скорее.
Витамин С
Аскорбиновая кислота крайне важна для нашего организма. Но все должно быть в меру. Если человек будет бесконтрольно принимать витамины, то возникнет переизбыток.
Ученые выяснили, что есть:
незначительная связь между употреблением витамина С и риском развития рака мочевого пузыря и рака молочной железы;
незначительная связь между употреблением витамина С и заболеваемостью раком толстой кишки.
Аспирин
Тут в опасности пожилые люди. Группа ученых 5 лет проводила
Также в «аспириновой» группе наблюдалась более высокая смертность среди участников эксперимента с диагнозом «рак», независимо от того, был он локализованным или с метастазами.
Антибиотики
Статистика удручает — из-за антибиотиков риск развития рака толстой кишки может возрасти на 17 процентов. По мнению специалистов из Университета Умео, такие препараты негативно влияют на микробиом толстой кишки, что может привести к развитию опасной патологии.
Ученые сравнили медицинские карты 40 тысяч пациентов, после чего пришли к выводу: у мужчин и женщин, принимавших антибиотики в течение более 6 месяцев, риск развития рака восходящей ободочной кишки (первого отдела толстой кишки) был на 17 % выше, чем у тех, кто не пил такие препараты. Подробнее об исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ.
Про КОК
Речь идет о комбинированных оральных контрацептивах, которые сокращенно называют КОК. Некоторые считают, что такие таблетки могут вызывать рак. На самом деле все совсем наоборот: КОК защищает от рака, говорит гинеколог Анна Быкова.
Акушер-гинеколог, Гинеколог-репродуктолог, к.м.н.
На сегодня в литературе не описано подобных осложнений за всю историю применения КОК, рассказывала эксперт.
Напротив, применение комбинированных гормональных контрацептивов способствует снижению частоты рака:
эндометрия (внутренний слой матки);
яичников;
толстой кишки;
почек;
а также уменьшению числа доброкачественных дисплазий молочных желез.
Но! Важно понимать, что КОК — это серьезный препарат, который может назначать только врач. У таблеток есть много побочных эффектов, один из самых опасных — тромбоз.