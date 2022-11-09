Одно лечат, другое калечат: какие популярные препараты могут вызывать рак

Самое страшное последствие после приема какого-либо препарата — это онкология. Лекарство может ее не провоцировать, но значительно увеличивать риски появления патологии.

«Доктор Питер» сделал подборку из препаратов, которые могут стать триггером опасного заболевания.

Антидепрессанты

Оказывается, антидепрессанты повышают риск рака молочной железы. Об этом свидетельствует ряд научных работ, говорит онколог, гинеколог Марина Травина.

Дело в том, что антидепрессанты повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.