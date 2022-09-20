Береги грудь смолоду: правда и мифы о раке молочной железы

Миф №2. Если у родственников был рак, то у меня обязательно будет. Можно защититься, заранее удалив молочные железы, как Анджелина Джоли. А если нет генетической предрасположенности, бояться нечего.

— Если в роду ген РМЖ уже подтвержден — то есть выявлены BRCA1, BRCA2, Bloom-мутации, — повышается только риск болезни, но не на 100%, — пояснил Александр Комяхов. — Удаление железы минимизирует этот риск, поскольку тканей, где возникает заболевание, уже не будет. Если грудь убирается радикально с установкой имплантатов, то вероятность сводится к минимуму. Но и без наследственной мутации этот рак может появиться у любого человека. Мы никому не рекомендуем удалять железы, а информируем, что это можно сделать. Но исключительно в том случае, если подтвержден ген наследственности.

Надежда Лавренюк согласилась, что наследственный фактор как риск присутствует — эту картину нередко можно наблюдать при сборе анамнеза.

— По поводу удаления — это, может быть, здорово в профилактических целях, но я не очень поддерживаю эту меру и не советовала бы пациентам это делать. Ведь будет рак или не будет — неизвестно, — сказала эксперт.

— Наша роль как врачей-рентгенологов — сбор анамнеза и определение целесообразности тех или иных манипуляций. Но отрицать роль наследственности не могу, это всем известно, — отметил Андрей Медеников.

— Риск огромен, — продолжила Елена Бит-Сава, — и женщина сама для себя должна решить, готова ли она на него. При профилактической мастэктомии имплантат чаще устанавливается подкожно, при кожесосхраняющем варианте удаляется и сосково-ареолярный комплекс. Следует подробно обсуждать и понимать риск осложнений подобных операций. Согласно действующим рекомендациям профилактическое удаление молочных желез обсуждается при наличии наиболее часто встречающихся мутаций в генах высокой пенетрантности BRCA 1 и BRCA 2.

По словам эксперта, сдача анализа на BRCA-мутацию у основной массы женщин покажет, что ничего нет. Но если мутация обнаружена, то вероятность, что к 80 годам женщина заболеет РМЖ, достигает 80%. Этот ген — «чистильщик», «мусорщик» всех поломок в организме, возникающих в течение жизни, в том числе и в клетках яичников, щитовидной железы, в коже и желудке. По словам Елены Бит-Сава, в нашем организме с возрастом накапливаются «поломанные» клетки, которые ежедневно «распознают и обезвреживает» собственная иммунная система. Генов, отвечающих за их сохранность и за устранение поломок, сейчас выявлено более двух тысяч, и многие из них ассоциированы с этнической принадлежностью. При дисфункции одного из генов-супрессоров возникает злокачественная опухоль. И даже если профилактически удалить грудь, руководствуясь выявленной BRCA1-мутацией, это не значит, что она не реализуется в другом месте. То есть, следует исключать и экзогенные факторы риска (курение, стресс, доброкачественные заболевания молочных желез и репродуктивной системы гормональный дисбаланс), а также соблюдать режим труда и отдыха.