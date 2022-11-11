«У меня очень большая и округлая грудь. Я боюсь, что из-за того, что моего бюста так много, где-то там в его „недрах“ может расти опухоль, а я даже этого не пойму. Я где-то прочитала, что чем больше грудь, тем выше риски рака… Это так?»
М., 35 лет.
Форма груди и риск рака
— Форма и размер груди, а также диаметр и цвет сосков и ареол определяются наследственными особенностями и гормональным статусом женщины. Официально существует 7 размеров груди и более 15 различных форм бюста — округлая, конусообразная, каплевидная и другие.
Размер и форма груди никак не влияют на вероятность развития рака груди или других патологий молочных желез.
Риск возникновения онкологического заболевания повышается только в том случае, если у женщины диагностирована высокая плотность молочных желез или если имеется отягощенная наследственность по заболеваниям раком молочной железы.
Признаки, что пора к врачу
Абсолютно любая грудь нуждается в ответственном и бережном уходе. Молочные железы — гормонозависимый орган, который быстро реагирует на любые изменения, происходящие в организме или в окружающей среде.
Женщинам необходимо каждый месяц проводить самообследования груди для того, чтобы выявить изменения в форме молочных желез или сосков.
В случае если во время очередного осмотра женщина обнаружила вот эти особенности, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование:
уплотнения или узелки;
изменение формы груди, например молочные железы стали более опущенными или, наоборот, приподнятыми;
наблюдается втягивание сосков или трещины на сосках;
выделения из сосков;
бугорки или впадины на молочной железе;
признаки «лимонной корочки» или сморщенных участков.
Такие симптомы могут сигнализировать о развитии патологии в молочных железах, в частности и злокачественных новообразований.
Ранее врачи рассказали, что происходит с женщиной, которая неправильно подбирает себе бюстгальтер. Это может привести к изменению осанки, боли в шее, спине. А ношение неправильного бюстгальтера в течение многих лет вполне может довести до дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника.
В отдельных случаях плохая осанка приводит к сколиозу и даже грыже межпозвоночного диска. А это становится причиной постоянных мучительных болей.