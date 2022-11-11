Признаки, что пора к врачу

Абсолютно любая грудь нуждается в ответственном и бережном уходе. Молочные железы — гормонозависимый орган, который быстро реагирует на любые изменения, происходящие в организме или в окружающей среде.

Женщинам необходимо каждый месяц проводить самообследования груди для того, чтобы выявить изменения в форме молочных желез или сосков.

В случае если во время очередного осмотра женщина обнаружила вот эти особенности, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование:

уплотнения или узелки;

изменение формы груди, например молочные железы стали более опущенными или, наоборот, приподнятыми;

наблюдается втягивание сосков или трещины на сосках;

выделения из сосков;

бугорки или впадины на молочной железе;

признаки «лимонной корочки» или сморщенных участков.

Такие симптомы могут сигнализировать о развитии патологии в молочных железах, в частности и злокачественных новообразований.