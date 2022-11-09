Сыр — один из самых популярных продуктов во всем мире. Есть люди, которые едят его практически каждый день. В некоторых странах можно отыскать даже «черные рынки» сыра, на которых торгуют только редкими сортами, которые обходятся в солидные суммы.

Но вряд ли кто-то любит сыр больше, чем Марк Кинг. Британец буквально зависим от сыра: каждый день Марк ест его даже не кусочками, а целыми головками. В сутки уходит минимум 800 граммов сыра: британец каждый день обязательно съедает по 2 упаковки, вес одной — 400 граммов. Сырную диету он соблюдает вот уже 25 лет. В это сложно поверить даже членам семьи Марка — каждый раз жена британца поражается, когда готовит ему ужин, а потом снимает трапезу супруга на камеру.