Сыр — один из самых популярных продуктов во всем мире. Есть люди, которые едят его практически каждый день. В некоторых странах можно отыскать даже «черные рынки» сыра, на которых торгуют только редкими сортами, которые обходятся в солидные суммы.
Но вряд ли кто-то любит сыр больше, чем Марк Кинг. Британец буквально зависим от сыра: каждый день Марк ест его даже не кусочками, а целыми головками. В сутки уходит минимум 800 граммов сыра: британец каждый день обязательно съедает по 2 упаковки, вес одной — 400 граммов. Сырную диету он соблюдает вот уже 25 лет. В это сложно поверить даже членам семьи Марка — каждый раз жена британца поражается, когда готовит ему ужин, а потом снимает трапезу супруга на камеру.
Марк с легкой руки жены стал звездой в социальных сетях: Трейси Кинг выкладывает его вечерние перекусы — мужчина ест сыр с беконом, фасолью, хлебом перед сном. И делает он это после плотного ужина (да-да, до этого у Марка был еще один прием пищи).
— Идеальный бутерброд для Марка — это нарезанный кусками чеддер и хлеб. Куски сыра должны быть толстыми, очень толстыми, —
Марк очень любит есть на ночь. Помимо кусков сыра мужчина с удовольствием уплетает бекон, сосиски, майонез, хлеб с маслом. Некоторые пользователи социальных сетей называют ужины Марка «сердечным приступом в тарелке».
Несмотря на свой рацион, Марк не страдает от лишнего веса. Мужчине 52 года, у него подтянутая фигура, хорошие зубы, он физически активен. Чтобы супруга не волновалась, любитель сыра даже сдал все необходимые анализы. Но врачи только развели руками, сказав, что «все показатели в норме и артерии Марка чисты».
Мужчина работает лесорубом — каждый день у него связан с серьезной физической нагрузкой, видимо, она и позволяет сжечь все лишние калории, в том числе и от сыра. Плюс ко всему британец любит заниматься садоводством: он часто копает землю, сажает растения, устанавливает парники, таскает тяжести.
После работы (да и в выходные) Марк с женой ходят за продуктами. И конечно же, его руки тянутся к сыру — невозможно пройти мимо любимого продукта. Трейси часто фотографирует и снимает, как муж выбирает самый большой кусок и под восклицания жены с улыбкой кладет его в корзину.
Мужчина, который ест сырое мясо
Еще одна история о пищевых пристрастиях, которая подтверждает, что готовить — это для слабаков. Американец Расти Макинтайр вдохновился диетой неандертальца — он уже восемь лет ест только сырое мясо. Как мужчина чувствует себя сейчас и что думают о такой диете врачи? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.