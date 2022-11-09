Человека считают умным, если он способен здраво размышлять и приходить к верным решениям, просчитывать последствия от своих действий и нести за свои поступки полную ответственность. А вот что отличает умных и глупых людей — это предмет споров среди ученых. Вопрос достаточно неоднозначный, но одно эксперты знают точно: образ жизни, поведение и дурные привычки (и это не обязательно алкоголь и курение) могут сделать нас глупее.
Особенности работы мозга, способности к запоминанию, воспроизведению и анализу информации зависят от того, что мы ежедневно едим, смотрим и делаем. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с психологом, психотерапевтом Екатериной Домбровской.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Разговор, изобилующий словами-паразитами
Манера разговора, способность внятно и корректно выражать свои мысли и чувства — это один из признаков воспитанного, умного человека. Отличить людей недалекого ума вполне можно по манере общения — частые запинки, сложности с подбором слов, употребление в речи слов-паразитов (не говоря уже о ненормативной лексике), признак ограниченного словарного запаса, малой начитанности и трудностей в общении.
Важно бороться со словечками «короче», «как его», «это», «типа того» и им подобными. Если же для связки нормальных слов человек может воспроизвести только нецензурную брань, комментарии тут излишни. Умный, образованный и воспитанный человек просто не позволит говорить неграмотно и использовать «крепкое» словцо в общении.
Увлечение реалити и ток-шоу
Австрийские ученые много лет изучают влияние телевидения на работу мозга людей и изменения умственных способностей. Психологи считают, что люди, которые увлечены просмотром различных шоу — реалити, ток-шоу и скандальных программ, с трудом проходят тесты с вопросами в рамках базовых знаний. Ученые делают вывод — постоянное сидение перед экраном приводит к снижению умственного потенциала.
Если вы любите смотреть телевизор, выбирайте познавательные, образовательные каналы, художественные фильмы, концерты классической музыки. Они полезнее для умственных способностей.
Постоянное зависание в социальных сетях
Люди, которые образованы, — начитанны и успешны, стремятся к личностному росту и саморазвитию. Они пользуются социальными сетями, но извлекают из них нужную информацию, отфильтровывая ненужное. Больше времени они уделяют хобби или увлечениям в реале — это стимулирует получение новых знаний, расширение кругозора.
Если же основные действия в сети — это скроллинг ленты соцсети с расставлением лайков и смайликами в комментариях, постепенно уровень интеллекта будет снижаться. Подобные действия не расширяют кругозор, не дают формировать свою индивидуальность.
Агрессия и раздражение с приступами вспыльчивости
Агрессивные реакции на конфликтные ситуации, вспыльчивость и желание решать проблемы силой — признак не самого мудрого человека. Это указывает на то, что личность незрелая, нет умения держать эмоции под контролем, нередко с параллельной неспособностью к конструктивному диалогу.
Еще одна черта не самого умного человека — это стремление во что бы то ни стало убедить собеседника в своей правоте, неумение принимать чужую точку зрения, обидчивость в ответ на «неудобное» мнение.
Изоляция от общества и отказ от контактов
Человека делает человеком именно общество, его окружение и круг общения. Во время общения с близкими, друзьями и незнакомыми людьми мы развиваем свои способности и умнеем. Социальная изоляция — путь к постепенной деградации.
Кстати, молодые мамы, которые после появления малыша временно выпадают из привычного круга общения, могут на своем опыте рассказать, как страдает работа мозга. Поэтому нам важно «выползать из уютной норки», посещать новые места, общаться с людьми. Это прокачивает мозг.
Плохой сон или его дефицит
Мозг в период сна не перестает работать, но режим его функционирования резко меняется. Он отключает поступление информации от внешнего мира, за исключением сигналов об опасности, и занимается обработкой той информации, которая приходила на протяжении дня. Если же страдает сон — он прерывистый, короткий или поверхностный, полноценной обработки информации не происходит, страдает память. Позднее укладывание спать, поздние подъемы и общее количество сна менее 6 часов в сутки делает нас глупее.
Пристрастие к фастфуду и жирной пище
Избыток жирной и обработанной пищи — это угроза для мозга. Эти продукты могут ухудшать память, снижают нашу мотивацию, делают мыслительные процессы менее гибкими. Кроме того, такая пища способствует ожирению и диабету, которые не менее вредны для мозга, чем для остального тела. Избыток жира тормозит работу допамина — нейромедиатора, который стимулирует мозг к работе. Кроме того, дефицит допамина грозит депрессией и нейродегенеративными патологиями.
Привычка работать в режиме многозадачности
Эксперты из Массачусетса уверены: мозг людей не рассчитан на постоянную работу в режиме многозадачности. Наше мышление перескакивает с одной задачи на другую, но никак не выполняет их параллельно. Это усиленно расходует ресурсы, необходимые для питания нервных клеток, при этом снижается эффективность их работы.
Постоянная многозадачность тормозит творческое мышление, наши мысли теряют новизну, становятся автоматизированными, снижается уровень IQ на 10 пунктов, поскольку мозг становится буквально «загнанной лошадью», которую подстегивают работать из последних сил.