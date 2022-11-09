Человека считают умным, если он способен здраво размышлять и приходить к верным решениям, просчитывать последствия от своих действий и нести за свои поступки полную ответственность. А вот что отличает умных и глупых людей — это предмет споров среди ученых. Вопрос достаточно неоднозначный, но одно эксперты знают точно: образ жизни, поведение и дурные привычки (и это не обязательно алкоголь и курение) могут сделать нас глупее.

Особенности работы мозга, способности к запоминанию, воспроизведению и анализу информации зависят от того, что мы ежедневно едим, смотрим и делаем. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с психологом, психотерапевтом Екатериной Домбровской.