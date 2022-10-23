Какая часть мозга отвечает за мат
По словам клинического психолога Егора Семенова, какой-то отдельной зоны мозга, отвечающей за мат, у нас нет — работают те же механизмы, что и при обычной речи. Как во всех сложных психических процессах, мозг и в этом случае работает как единое целое — каждый его отдел вносит свой вклад.
Клинический психолог, нейропсихолог Международного онлайн-института психологии Smart
— То есть у нас участвует не только левая височная область, где хранятся речевые компоненты. Но и лобная, которая обеспечивает интенцию, замысел высказывания. Также правая височная область — она отвечает за окраску речи. Это косвенно подтверждается исследованиями нейропсихологов, которые изучали нарушения разных отделов мозга, отвечающих за речь. Ни одно из них не показало изменения в использовании матерной лексики, — рассказал Егор Семенов.
Почему люди любят материться в стрессовой ситуации
По мнению клинического психолога, причина — в древнем эволюционном механизме.
— Сама матерная речь, если взять ее происхождение, корнями уходит глубоко в историю языка. Наши предки осознавали важность слова. У нас эти слова считались магическими, использовались жрецами, шаманами для ритуалов. Обычным людям говорить их было нельзя. Чаще всего генез этих слов связан с двумя вечными темами: жизнь и смерть. Особенно темы, связанные с продолжением рода: процесс секса, название половых органов. Человека в любом возрасте интересуют секс и смерть, поэтому и матерные слова у нас используются всеми возрастами. Мат закодировал в себе эти смыслы.
Если говорить о стрессовой ситуации, то с точки зрения нейрохимии мозга это выброс стрессовых гормонов и других сложных химических процессов. В состоянии стресса у нас сужается сознание и теряется контроль над такими функциями, как размышление, рефлексия, анализ. И все наше богатство речи начинает испаряться — включается древний эволюционный механизм. Поэтому наши древние слова выходят на первый план, — объяснил Егор Семенов.
По словам психолога Елены Богатовой, потребность разнообразить свою речь матерными словами — в желании усилить воздействие на собеседника или на самого себя.
Психолог сети клиник интегративной медицины, кандидат психологических наук
— Мат — один из способов защиты психики. При использовании грубых выражений создается впечатление, что человек более сильный, независимый, бесстрашный. Это некий самообман, который придает уверенности на внешнем уровне. Хотя в своей основе за такой бравадой всегда стоит страх. Поэтому люди и матерятся в стрессовой ситуации, то есть в нестандартной и непривычной. Любая неизвестность для нашего ума — это всегда страх.
В большинстве случаев реакция на страх проявляется в трех состояниях: бей, беги, замри. Мат — реакция «бей», «нападай», пока не тронули тебя. Таким образом, организм с помощью мата старается преодолеть стрессовую ситуацию, — говорит Елена Богатова.
«Лечебные» свойства мата
Масштабные исследования влияния матерной речи на самочувствие вряд ли проводились. Однако есть некоторые наблюдения.
— Например, известный психолог Леонид Китаев-Смык описывал ситуацию, что в НИИ скорой помощи им. Склифосовского такие эксперименты пытались проводить. И в палатах, где люди восстанавливались после различных травм, их просили как можно больше и чаще материться. Говорили, что у таких пациентов быстрее рубцевались раны и срастались кости. В рамках современной науки это, конечно же, вызывает много вопросов, — говорит специалист.
По словам психологов, основное «лечебное» свойство мата — помощь в преодолении стресса.
— Все наше мышление — работа нейронов, химические реакции. В стрессовой ситуации наш организм меняет химические процессы, чтобы с ним справиться. Это могут быть и процессы, связанные с удовольствием. Поэтому использование мата в таком контексте может оказать положительный эффект, — предполагает Егор Семенов.
— При стрессе мат помогает телу избавиться от избыточных негативных эмоций. При условии, что в эти слова не вложено злого умысла и они не направлены на других людей и самого себя. Но если понимать природу возникновения этого явления, становится понятно, что мат не может обладать никакими лечебными свойствами — он всего лишь «прикрытие» глубокой внутренней неуверенности и страха, — считает Елена Богатова.
По ее словам, в этом случае нужно, в первую очередь, искать и работать с причинами страхов, недоверия к окружающему миру и людям. Тогда есть шанс изменить парадигму — с мысли о желании постоянно защищаться на мысль о взаимодействии с миром. В итоге это может убрать из словарного арсенала человека слова с отрицательной энергетикой и заменить их на созидающие речевые обороты.
Иногда это болезнь
Если человек матерится по любому поводу и без, не всегда дело в интеллектуальном уровне или постоянном стрессе. Иногда бесконтрольная матерная речь — симптом серьезных проблем со здоровьем.
— По данным нейропсихологов, такое может произойти при поражении лобных отделов мозга, которые отвечают за нашу речь. Человек уже не может контролировать и анализировать свою речь и эмоции. Особенно это ярко выражено у людей, которые в обычной жизни много матерятся. Это в случае, если такая речь — главный симптом, — поясняет клинический психолог Егор Семенов.
Также это может быть проявлением психических нарушений. Например, известный многим синдром Туретта — расстройство, которое проявляется в двигательных и голосовых тиках, включая выкрикивание непристойных слов. Считается, что эта болезнь чаще всего дебютирует еще в детстве и, как правило, передается по наследству. Среди других ее симптомов — непроизвольное зажмуривание и закатывание глаз, кивки головой, пожимание плечами, гримасы, шмыганье или повторение только что услышанных слов.