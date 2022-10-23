— Мат — один из способов защиты психики. При использовании грубых выражений создается впечатление, что человек более сильный, независимый, бесстрашный. Это некий самообман, который придает уверенности на внешнем уровне. Хотя в своей основе за такой бравадой всегда стоит страх. Поэтому люди и матерятся в стрессовой ситуации, то есть в нестандартной и непривычной. Любая неизвестность для нашего ума — это всегда страх.

В большинстве случаев реакция на страх проявляется в трех состояниях: бей, беги, замри. Мат — реакция «бей», «нападай», пока не тронули тебя. Таким образом, организм с помощью мата старается преодолеть стрессовую ситуацию, — говорит Елена Богатова.

«Лечебные» свойства мата

Масштабные исследования влияния матерной речи на самочувствие вряд ли проводились. Однако есть некоторые наблюдения.

— Например, известный психолог Леонид Китаев-Смык описывал ситуацию, что в НИИ скорой помощи им. Склифосовского такие эксперименты пытались проводить. И в палатах, где люди восстанавливались после различных травм, их просили как можно больше и чаще материться . Говорили, что у таких пациентов быстрее рубцевались раны и срастались кости. В рамках современной науки это, конечно же, вызывает много вопросов, — говорит специалист.

По словам психологов, основное «лечебное» свойство мата — помощь в преодолении стресса.

— Все наше мышление — работа нейронов, химические реакции. В стрессовой ситуации наш организм меняет химические процессы, чтобы с ним справиться. Это могут быть и процессы, связанные с удовольствием. Поэтому использование мата в таком контексте может оказать положительный эффект, — предполагает Егор Семенов.

— При стрессе мат помогает телу избавиться от избыточных негативных эмоций. При условии, что в эти слова не вложено злого умысла и они не направлены на других людей и самого себя. Но если понимать природу возникновения этого явления, становится понятно, что мат не может обладать никакими лечебными свойствами — он всего лишь «прикрытие» глубокой внутренней неуверенности и страха, — считает Елена Богатова.

По ее словам, в этом случае нужно, в первую очередь, искать и работать с причинами страхов, недоверия к окружающему миру и людям. Тогда есть шанс изменить парадигму — с мысли о желании постоянно защищаться на мысль о взаимодействии с миром. В итоге это может убрать из словарного арсенала человека слова с отрицательной энергетикой и заменить их на созидающие речевые обороты.