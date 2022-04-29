Даже шмыганье носом: 3 признака, что у ребенка развивается синдром Туретта

Чаще этой болезнью страдают мальчики, нежели девочки. Поэтому подобный недуг многие ошибочно принимают за невоспитанность и педагогическую запущенность. В реальности — проблема в поражении головного мозга, который дает телу неверные команды. Ребенок непроизвольно выкрикивает бранные слова, ведет себе расторможенно, у него возможны тики — подергивания лиц, ног или рук.

Конечно, из-за подобного поведения страдает и сам мальчик или девочка, тем более, что проявления могут возникать в школьном возрасте. Это период, когда ребенок все осознает, понимает и испытывает чувство стыда. Но управлять своим телом и языком — не может. «Доктор Питер» уточнил детали этого синдрома у Натальи Опойковой — врача-невролога.