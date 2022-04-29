Даже шмыганье носом: 3 признака, что у ребенка развивается синдром Туретта

Чаще этой болезнью страдают мальчики, нежели девочки. Поэтому подобный недуг многие ошибочно принимают за невоспитанность и педагогическую запущенность. В реальности — проблема в поражении головного мозга, который дает телу неверные команды. Ребенок непроизвольно выкрикивает бранные слова, ведет себе расторможенно, у него возможны тики — подергивания лиц, ног или рук.
Конечно, из-за подобного поведения страдает и сам мальчик или девочка, тем более, что проявления могут возникать в школьном возрасте. Это период, когда ребенок все осознает, понимает и испытывает чувство стыда. Но управлять своим телом и языком — не может. «Доктор Питер» уточнил детали этого синдрома у Натальи Опойковой — врача-невролога.
Очень сложный нервный тик
Синдром Туретта и вообще нервные тики у детей — это расстройства невротического характера, проявляющиеся спонтанными, непроизвольными мышечными сокращениями. Обычно все эти движения непроизвольные и возникают до нескольких раз в день.
При тиках участвуют различные группы мышц, как лицевые, так и двигательной мускулатуры, иногда тики сопровождаются вокальным компонентом, т.е. различными эпизодами, сопровождающиеся звуком — выкрики, чмокание, отдельные звуки или слоги.
В тяжелых случаях возникает копролалия — явление, когда ребенок непроизвольно выкрикивает ругательства, которые в принципе, он не понимает. Это как крайний вариант таких тиков.
3 ранних симптома
Тики чаще всего возникают у детей от 3-х до 15-17-ти лет. Определенной возрастной категории нет. Проявления могут меняться с возрастом, трансформироваться в зависимости от того, что выходит на первый план. Сначала синдром Туретта проявляется в виде тиков мигательной мускулатуры:
подергивание носом,
шмыганье носом,
покашливание,
а потом могут присоединиться или измениться на подергивание ручками, ножками. Ребенок сдерживать эти тики может, но когда он сдерживается, то у него начинает проявляться эмоциональное напряжение, которое приводит к усугублению ситуации.
Тики бывают первичные и вторичные. Первичные — чаще всего наследственные, их диагностируют достаточно рано. Обычно, если есть семейное течение, то родители это сами предполагают. Чаще тикам подвержены мальчики, чем девочки.
У вторичных тиков всегда есть причина со стороны нервной системы. Это может быть поражение ЦНС перинатального генеза, т.е. раннего возраста, например, тяжелые инфекции, тяжелые хронические заболевания, приводящие к нарушению развития нервной системы. Тики могут проявиться во время больших психических или физических нагрузок.
Перевоспитывать бесполезно, а само не пройдет
Ребенок страдает, но одновременно страдают и нервничают родители. Ругать ребенка, смеяться, подтрунивать, шутить над этой ситуацией, — это только усугублять проблему, ведь малыш и так переживает. Родителям не стоит дожидаться, когда это пройдет само, нельзя пользоваться средствами, которые предлагают фармацевты в аптеке, потому что они не знают причины этого заболевания. И, конечно, пустырник и валерьянка в этой ситуации не помогут.
При появлении навязчивых мышечных сокращений у детей любого возраста, начиная с дошкольного и заканчивая подростково-школьным, родители в первую очередь должны обратиться за медицинской помощью к неврологу, который поможет выяснить причину.
Для этого врач назначит и проведет специальные исследования, которые будут включать функциональные обследования, всевозможные биохимические анализы крови, назначит дифференциальную диагностику. Возможно, потребуется консультация генетика.
Невролог, исходя из причины возникновения, характера двигательных мышечных сокращений — будет рекомендовать то или иное дополнительное обследование и лечение. Ведь тики могут быть даже проявлением неустойчивости нервной системы, связанной с дефицитом различных микроэлементов и витаминов. В зависимости от выявленной причины будет назначена коррекция.
В зависимости от выявленной патологии, от выраженности тиков будет подбираться лечение. Терапия тикозных гиперкинезов, включая синдром Туретта, это всегда длительное и долгое лечение (включая медикаментозную поддержку, психотерапию, игровую или поведенческую терапию).
С возрастом тики трансформируются, возникают и пропадают то одни, то другие. При тиках всегда показано индивидуальное лечение, причем его нельзя назначать самостоятельно. Иногда необходимо время, чтобы выяснить причину.
Сквернословие — по наследству
Синдром Туретта — один из первичных тикозных гиперкинезов, т.е. это наследственное заболевание, которое чаще поражает мальчиков, имеет рецидивирующее течение. Болезнь сопровождается не только непроизвольными сокращениями определенных мышечных групп, но и вокальными проявлениями, причем, довольно специфическими.
Вокальные проявления могут быть разнообразными: от каких-то покашливаний, произнесения отдельных звуков, до судорожного произнесения слов и даже предложений, причем с матерными словами и непристойными выражениями. Это так называемые вокальные тики (вокальные гиперкинезы).
Эта проблема стоит на стыке двух специальностей: психиатрии и неврологии, и тут будет просто необходима консультация генетика. Потому что генетики подтверждают или снимают именно синдром (болезнь) Туретта.
Это лечится
Важно, чтобы детей тщательно обследовали невролог и психиатр. Под тиками иногда прячутся тяжелые заболевания, такие как малые эпилептические припадки, серьезные соматические заболевания.
При правильно назначенном лечении прогноз благоприятный. Тики, возникшие в детском возрасте, чаще всего поддаются лечению и уходят в более старшем возрасте. В более тяжелых случаях — проводится более длительное лечение, но прогноз все равно благоприятный. 25-30% детей дошкольного возраста и раннего школьного возраста страдают тиками, но взрослея, избавляются от проблемы.