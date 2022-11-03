как алкоголь действует на мозг
Фото
iStockphoto

Увлечение алкоголем связывают с десятками разных болезней. И не только печени, почек или сердца. Одним из первых страдает головной мозг. И даже рюмка крепкого алкоголя, если регулярно выпивать ее «для аппетита» или «для настроения», покажется не таким уж хорошим антидепрессантом и средством расслабиться.

Как рассказала врач-терапевт Алена Гуляева, этанол, попадая в кровь, очень быстро всасывается, после чего в крови повышается уровень сразу нескольких гормонов: адреналина, норадреналина, дофамина и эндогенных опиоидов, все вместе они влияют на рецепторы головного мозга человека и вызывают разные реакции. С одной стороны, возникает состояние эйфории, а с другой — уменьшается активность нервных клеток и замедляются процессы мышления, что, собственно, гонит прочь беспокойство, тревоги и расслабляет человека.

Но это не всё. Пока вы расслабляетесь и пребываете в эйфории, алкоголь проводит параллельно еще одну атаку на мозг. Уже с помощью эритроцитов.

Алена Гуляева
Алена Гуляева
Медицина

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал»

— Попадая в кровь, этанол действует на клетки крови — эритроциты. Часть из них из-за разрыва мембран разрушается и не может переносить кислород, другая часть — склеивается и такими конгломератами циркулирует по организму и не может проникнуть в самые мелкие сосуды и капилляры, что вызывает кислородное голодание — гипоксию клеток организма. Больше всего страдает от этого головной мозг. Например, при употреблении 100 граммов водки может погибнуть до 8 000 нейронов. Далее погибшие клетки начинают гнить и разлагаться непосредственно внутри мозга, что станет причиной головной боли с утра после возлияний — в народе это состояние называется похмельем.

Чтобы избавиться от погибших нейронов, организм «накачивает» череп огромным количеством жидкости, которая растворяет и выводит погибшие клетки из организма через мочеполовую систему.

Помимо гипоксии клеток головного мозга, алкоголь угнетает активность нервных клеток, что вызывает заторможенность, замедление речи, нарушение умственной деятельности, снижение концентрации внимания, — описывает эффект этанола Алена Гуляева.

Читайте также

Врач добавила, что восстановить погибшие нейроны практически невозможно. При этом мозгу на восстановление нормальной работы после выпитого потребуется гораздо больше времени, чем длились эйфория и расслабляющий эффект. Причем не факт, что и эти эмоции будут — у некоторых алкоголь, наоборот, вызывает нервное перевозбуждение и агрессию.

— Доказано, что после приема так называемых «умеренных» доз, то есть 25-40 граммов алкоголя, высшие функции мозга восстанавливаются только через 12-20 дней. При повторном приеме алкоголя поражение высших центров мозговой деятельности продолжается еще от 8 до 20 дней. Таким образом, если употреблять алкоголь чаще чем один раз в две недели, мозг не сможет освободиться от влияния наркотического яда и все время будет находиться в полуотключенном состоянии. Так возникают депрессивные состояния, — продолжает врач.

Что такое стандартная доза

Потребление алкоголя измеряется в условных единицах — стандартной дозе алкоголя, равной примерно 10 граммам чистого спирта. В пересчете это:

  • 25 граммов 40-процентной водки,

  • 100 граммов 9-11-процентного сухого вина,

  • 200 граммов 3-5-процентного пива.

Лимит единовременного потребления алкоголя составляет не более 2-х стандартных доз для женщин и не более 3-х — для мужчин.

Превышение доз и кратности употребления спиртного чаще всего рассматривается как злоупотребление алкоголем.

Читайте также

Почему одни пьянеют быстро, а другие — медленно

Дело в генетических особенностях. По словам Алены Гуляевой, скорость опьянения зависит от соотношения количества и активности ферментов, участвующих в выведении алкоголя из организма, — алкогольдегидрогеназы и ацетальдегидрогеназы.

— Алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид, а ацетальдегидрогеназа превращает ацетальдегид в уксусную кислоту, которая разлагается на углекислый газ и воду. (…) Быстрая разновидность алкогольдегидрогеназы превращает этанол из спиртного в ядовитый ацетальдегид в 90 раз быстрее, чем медленная. Если второй фермент медленный, он не может быстро нейтрализовать содержащийся в спиртном ядовитый уксусный альдегид. Он очень долго остается в организме, оказывая токсическое действие на все органы, — объяснила врач-терапевт.

И до деменции недалеко

Да, если увлекаться спиртными напитками и не обращать внимания на появляющиеся легкие когнитивные нарушения, можно серьезно повредить свой мозг — вплоть до наступления так называемой алкогольной деменции или синдрома Вернике-Корсакова. Об этом предупреждали в британской благотворительной организации «Общество Альцгеймера», занимающейся исследованиями деменции.

По данным экспертов, у каждого десятого человека с диагнозом «деменция» есть какая-либо форма повреждения мозга, связанного с алкоголем. Как проявляется такое поражение мозга:

  • Человек заполняет пробелы в своей памяти несуществующими событиями, которые придумывает и сам в них верит.

  • Он изо всех сил старается понять новую информацию и освоить новые навыки, но у него не получается.

  • Происходят изменения в личности: человек становится апатичным или слишком разговорчивым, повторяет одно и то же действие по несколько раз.

  • Возникают проблемы с концентрацией внимания, планированием, принятием решений.

Также специалисты отмечали, что алкоголь подавляет способность организма усваивать тиамин (витамин В1), который необходим мозгу для правильной работы.

Анастасия Романова