Увлечение алкоголем связывают с десятками разных болезней. И не только печени, почек или сердца. Одним из первых страдает головной мозг. И даже рюмка крепкого алкоголя, если регулярно выпивать ее «для аппетита» или «для настроения», покажется не таким уж хорошим антидепрессантом и средством расслабиться.
Как рассказала врач-терапевт Алена Гуляева, этанол, попадая в кровь, очень быстро всасывается, после чего в крови повышается уровень сразу нескольких гормонов: адреналина, норадреналина, дофамина и эндогенных опиоидов, все вместе они влияют на рецепторы головного мозга человека и вызывают разные реакции. С одной стороны, возникает состояние эйфории, а с другой — уменьшается активность нервных клеток и замедляются процессы мышления, что, собственно, гонит прочь беспокойство, тревоги и расслабляет человека.
Но это не всё. Пока вы расслабляетесь и пребываете в эйфории, алкоголь проводит параллельно еще одну атаку на мозг. Уже с помощью эритроцитов.
Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал»
— Попадая в кровь, этанол действует на клетки крови — эритроциты. Часть из них из-за разрыва мембран разрушается и не может переносить кислород, другая часть — склеивается и такими конгломератами циркулирует по организму и не может проникнуть в самые мелкие сосуды и капилляры, что вызывает кислородное голодание — гипоксию клеток организма. Больше всего страдает от этого головной мозг. Например, при употреблении 100 граммов водки может погибнуть до 8 000 нейронов. Далее погибшие клетки начинают гнить и разлагаться непосредственно внутри мозга, что станет причиной головной боли с утра после возлияний — в народе это состояние называется похмельем.
Чтобы избавиться от погибших нейронов, организм «накачивает» череп огромным количеством жидкости, которая растворяет и выводит погибшие клетки из организма через мочеполовую систему.
Помимо гипоксии клеток головного мозга, алкоголь угнетает активность нервных клеток, что вызывает заторможенность, замедление речи, нарушение умственной деятельности, снижение концентрации внимания, — описывает эффект этанола Алена Гуляева.
Врач добавила, что восстановить погибшие нейроны практически невозможно. При этом мозгу на восстановление нормальной работы после выпитого потребуется гораздо больше времени, чем длились эйфория и расслабляющий эффект. Причем не факт, что и эти эмоции будут — у некоторых алкоголь, наоборот, вызывает нервное перевозбуждение и агрессию.
— Доказано, что после приема так называемых «умеренных» доз, то есть 25-40 граммов алкоголя, высшие функции мозга восстанавливаются только через 12-20 дней. При повторном приеме алкоголя поражение высших центров мозговой деятельности продолжается еще от 8 до 20 дней. Таким образом, если употреблять алкоголь чаще чем один раз в две недели, мозг не сможет освободиться от влияния наркотического яда и все время будет находиться в полуотключенном состоянии. Так возникают депрессивные состояния, — продолжает врач.
Что такое стандартная доза
Потребление алкоголя измеряется в условных единицах — стандартной дозе алкоголя, равной примерно 10 граммам чистого спирта. В пересчете это:
25 граммов 40-процентной водки,
100 граммов 9-11-процентного сухого вина,
200 граммов 3-5-процентного пива.
Лимит единовременного потребления алкоголя составляет не более 2-х стандартных доз для женщин и не более 3-х — для мужчин.
Превышение доз и кратности употребления спиртного чаще всего рассматривается как злоупотребление алкоголем.
Почему одни пьянеют быстро, а другие — медленно
Дело в генетических особенностях. По словам Алены Гуляевой, скорость опьянения зависит от соотношения количества и активности ферментов, участвующих в выведении алкоголя из организма, — алкогольдегидрогеназы и ацетальдегидрогеназы.
— Алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид, а ацетальдегидрогеназа превращает ацетальдегид в уксусную кислоту, которая разлагается на углекислый газ и воду. (…) Быстрая разновидность алкогольдегидрогеназы превращает этанол из спиртного в ядовитый ацетальдегид в 90 раз быстрее, чем медленная. Если второй фермент медленный, он не может быстро нейтрализовать содержащийся в спиртном ядовитый уксусный альдегид. Он очень долго остается в организме, оказывая токсическое действие на все органы, — объяснила врач-терапевт.
И до деменции недалеко
Да, если увлекаться спиртными напитками и не обращать внимания на появляющиеся легкие когнитивные нарушения, можно серьезно повредить свой мозг — вплоть до наступления так называемой алкогольной деменции или синдрома Вернике-Корсакова. Об этом предупреждали в британской благотворительной организации «Общество Альцгеймера», занимающейся исследованиями деменции.
По данным экспертов, у каждого десятого человека с диагнозом «деменция» есть какая-либо форма повреждения мозга, связанного с алкоголем. Как проявляется такое поражение мозга:
Человек заполняет пробелы в своей памяти несуществующими событиями, которые придумывает и сам в них верит.
Он изо всех сил старается понять новую информацию и освоить новые навыки, но у него не получается.
Происходят изменения в личности: человек становится апатичным или слишком разговорчивым, повторяет одно и то же действие по несколько раз.
Возникают проблемы с концентрацией внимания, планированием, принятием решений.
Также специалисты отмечали, что алкоголь подавляет способность организма усваивать тиамин (витамин В1), который необходим мозгу для правильной работы.