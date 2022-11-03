Увлечение алкоголем связывают с десятками разных болезней. И не только печени, почек или сердца. Одним из первых страдает головной мозг. И даже рюмка крепкого алкоголя, если регулярно выпивать ее «для аппетита» или «для настроения», покажется не таким уж хорошим антидепрессантом и средством расслабиться.

Как рассказала врач-терапевт Алена Гуляева, этанол, попадая в кровь, очень быстро всасывается, после чего в крови повышается уровень сразу нескольких гормонов: адреналина, норадреналина, дофамина и эндогенных опиоидов, все вместе они влияют на рецепторы головного мозга человека и вызывают разные реакции. С одной стороны, возникает состояние эйфории, а с другой — уменьшается активность нервных клеток и замедляются процессы мышления , что, собственно, гонит прочь беспокойство, тревоги и расслабляет человека.

Но это не всё. Пока вы расслабляетесь и пребываете в эйфории, алкоголь проводит параллельно еще одну атаку на мозг. Уже с помощью эритроцитов.