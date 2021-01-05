Люди порой конфликтуют с врачами, которых вызывают домой: будь то участковый или бригада скорой помощи. Так, некоторые могут не пустить доктора дальше порога, если тот не помоет руки и не наденет бахилы. Бывает, что доходит до абсурда: в прошлом году отец 9-летнего мальчика чуть не задушил медика за то, что тот отказался надеть бахилы. Доктора увезли с черепно-мозговой травмой.

Споры часто завершаются скандалами, причем люди уверены, что именно они в этих конфликтах — пострадавшая сторона. Ну как же без бахил? Медицинский адвокат объяснила, на чьей стороне закон.