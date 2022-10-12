Что происходит с организмом, когда вы пьете вино: 5 долгосрочных эффектов

Итак, если пить вино, то со временем вы…

Наберете вес

Есть золотое правило: если вы потребляете больше калорий, чем тратите, рано или поздно вы наберете вес. Любители вина рискуют угодить в ловушку: мы вообще редко воспринимаем напитки как что-то калорийное, но практически весь алкоголь имеет высокую энергетическую ценность. В 150 мл вина — в среднем около 100 калорий. Пары бокалов хватит, чтобы перебрать с калорийностью.

Кроме того, вино еще и нередко закусывают чем-то калорийным — сыром, сладостями, мясом. Так что неудивительно, что такая привычка приводит к лишним килограммам.