Что происходит с организмом, когда вы пьете вино: 5 долгосрочных эффектов

Для многих людей бокал вина — обязательная часть вечернего ритуала. Кто-то даже думает, что вино — не то же самое, что другие спиртные напитки, а потому пить его можно в любых количествах. Однако важно знать, как на самом деле этот напиток воздействует на наше здоровье в долгосрочной перспективе.
Итак, если пить вино, то со временем вы…
Наберете вес
Есть золотое правило: если вы потребляете больше калорий, чем тратите, рано или поздно вы наберете вес. Любители вина рискуют угодить в ловушку: мы вообще редко воспринимаем напитки как что-то калорийное, но практически весь алкоголь имеет высокую энергетическую ценность. В 150 мл вина — в среднем около 100 калорий. Пары бокалов хватит, чтобы перебрать с калорийностью.
Кроме того, вино еще и нередко закусывают чем-то калорийным — сыром, сладостями, мясом. Так что неудивительно, что такая привычка приводит к лишним килограммам.
Столкнетесь с гормональным сбоем
Ученые говорят, что привычка регулярно выпивать большое количество алкоголя может нарушить взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной системы, что приведет к сбою гормонального фона. А это, в свою очередь, отразится и на вашей психике, и на иммунитете, и на репродуктивной функции.
Вы можете снизить риски, если будете пить умеренно — не более двух порций в день для мужчин и одной порции для женщин. Одна порция — это примерно 150 мл вина.
При этом важно помнить: абсолютно безопасных доз алкоголя не существует.
У вас начнутся проблемы со сном
Есть люди, которые говорят, что алкоголь помогает им быстрее заснуть. Действительно, бокальчик вина нагонит на вас сонливость, только вот качество сна сильно пострадает. После того как спиртное метаболизируется, вы рискуете проснуться посреди ночи, и уснуть потом будет очень сложно. А уже после пробуждения вы наверняка будете мучиться от головокружения, головной боли, проблем с вниманием, тошноты и метеоризма.
Вы укрепите сердце и сосуды. Или нет
Вино нередко считают напитком, скорее полезным для сердечно-сосудистой системы. С одной стороны это так. В этом виде спиртного есть флавоноиды и ресвератрол, которые положительно влияют на здоровье. Эти соединения помогают снизить уровень вредного холестерина и резистентности к инсулину.
Однако не стоит считать вино лекарством: хроническое употребление больших доз спиртного приводит к алкогольной кардиомиопатии, что ослабляет сердечную мышцу.
Вы убьете здоровье печени
Считаете, что вино — напиток не слишком крепкий, а значит, не такой уж и вредный? Спешим огорчить — с его помощью тоже можно угробить свою печень. Этот орган отвечает за расщепление и метаболизм питательных веществ и соединений в нашей крови. А еще именно печень обрабатывает алкоголь.
Тот, кто пьет слишком много, повышает риск сразу трех проблем с печенью: жировой болезни печени, алкогольного гепатита и цирроза, пишет