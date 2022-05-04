Невролог Борисов назвал 6 способов быстро заснуть, от которых стоит отказаться

Выпивать перед сном

Малые дозы алкоголя (например, 1 бокал вина) действительно способны оказать неплохое успокаивающее действие. Однако, если превысить дозу, может серьезно пострадать длительность глубоких стадий сна, что приведет к прерывистому, неполноценному сну. В итоге ваш организм не сможет восстановиться за ночь.

Если же человек страдает синдромом обструктивного апноэ сна, алкоголь за счет влияния на тонус мышц может привести к длительной остановке дыхания во сне, а она, в свою очередь, — к самым печальным последствиям.

Засыпать «под телевизор»

Многие считают, что им легче заснуть под убаюкивающий шум телевизора. Такой эффект может получаться за счет «перегрузки» сенсорных систем организма. Но свет экрана телевизора нарушает выработку мелатонина — гормона сна, что впоследствии грозит уже хроническими нарушениями сна.

Ложиться спать строго до 22 часов

У каждого из нас свой режим сна, свои так называемые «ворота сна», связанные с циркадными ритмами. И вовсе не обязательно «ломать» себя. Куда важнее степень освещенности спальни, влияющая на уровень мелатонина. И если в 10 вечера на улице еще светло, а штор на окнах нет — сон не придет, как бы вы не старались уснуть.