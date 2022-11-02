Исследователи из Университета Южной Дании и Вуппертальского университета (Германия) обнаружили, что стресс на работе на самом деле заразен — передается от начальника к подчиненным. По подсчетам авторов работы, сотрудники получают примерно 10 процентов «плохого настроения» руководителя, что немало. По словам ученых, это согласуется с выводами предыдущих исследований, которые смогли объяснить профессиональное выгорание сотрудников схожими симптомами у их начальства тремя месяцами ранее.
В новом исследовании ученые пришли выводу, что последствия стресса начальства для подчиненных не ограничиваются тремя месяцами — они могут ощущаться не менее года.
«Один год — это, безусловно, долгий срок, чтобы страдать от последствий „заражения“ стрессом от своего начальника. И это может иметь серьезные последствия для сотрудников», — говорят авторы работы, результаты которой были
И это притом, что другие исследования показывают: после тяжелых стрессовых ситуаций, которые отправляют человека даже на больничный, люди возвращаются к работе гораздо быстрее — от 55 дней до 25 недель (это около полугода).
В своей работе ученые использовали данные трех опросов с участием более 5,6 тысяч сотрудников крупного датского муниципалитета и их непосредственных руководителей с 2016 по 2020 годы. И сделали следующие выводы: руководители действительно «передают» стресс своим сотрудникам — связь с первоначальным стрессом обнаруживается через год после момента «заражения» и полностью исчезает в течение следующих двух лет.
«Таким образом, кажется, что эффект переноса стресса от менеджера к сотруднику снижается до статистически незначительного уровня, начиная с конца первого года и до истечения трех лет. Это указывает на достоверность первого вывода, который свидетельствует о довольно всеобъемлющем эффекте, а также говорит о том, что любое влияние стресса руководителя на эмоциональное состояние сотрудников, по-видимому, имеет „срок годности“ — при прочих равных условиях», — говорится в публикации.
По словам исследователей, в будущем было бы интересно проследить изменение эффекта «заражения» профессиональным стрессом не по годам, а по месяцам и даже неделям. По их словам, возможно, развитие таких процессов носит нелинейный характер.
В любом случае, исходя из того, что стресс начальник передаст вам, лучше лишний раз не расстраивать руководство и не злить, чтобы таких «заражений» по возможности было меньше.
10 верных признаков, что ваш начальник — психопат
Конфликты между подчиненными и начальником — не редкость. Бывает, и работу вроде любишь, и приступа лени нет, а идти в офис не хочется. Просто потому, что твой начальник умудряется сделать каждый день невыносимым.
Как рассказывал врач-психиатр Николай Постников, термин «психопат» используется для описания неуравновешенного человека с проблемами в эмоционально-волевой сфере, с патологически измененным характером. То есть у таких людей обычно нет психоза и других симптомов потери связи с реальностью, они часто даже обладают высоким интеллектом и успешны в карьере. Но имеют определенные черты характера.
Психиатр называл 10 признаков, по которым можно распознать психопата:
Поверхностное обаяние. Как правило, они хорошие собеседники и ораторы. Часто окружающие воспринимают их как уверенных в себе и харизматичных личностей. Иными словами, они умеют скрыть свою безжалостность за маской личного обаяния.
Патологическая ложь и безответственность. Психопаты лгут, чтобы хорошо выглядеть в глазах других и избежать неприятностей, а обещания для них ничего не значат.
Завышенное чувство собственного достоинства. Психопаты верят, что их интеллект и способности исключительны. Они часто чувствуют себя вправе жить по своим собственным правилам, думая, что законы к ним не относятся.
Психопаты хорошо умеют манипулировать, то есть заставлять других людей делать то, что они хотят.
Импульсивность. Как правило, психопаты вспыльчивы, проявление эмоций у них часто выходит из-под контроля. Они могут бросить работу, разорвать отношения, переехать в новый город или купить новую машину по прихоти.
Такой человек присваивает себе все заслуги других людей, делая вид, что подчиненный не причастен к достигнутому результату, даже если выполнил всю работу самостоятельно.
Психопаты легче принимают сложные решения, которые другим людям могут показаться трудными или невозможными, и идут на риск, потому что их мало беспокоят эмоции окружающих.
Безжалостность. Ситуации, которые у большинства людей вызвали бы эмоциональный отклик, проходят мимо них. Так, увольнение подчиненного не вызовет у них угрызений совести или сожаления.
Микроменеджмент. Человек сконцентрирован на контроле мелких деталей каждого аспекта работы, забывая о стратегических целях. Поэтому подчиненные часто подвергаются критике, исправлениям.
Он создает разногласия и враждебность между коллегами, настраивая их друг против друга.
Как правильно общаться с такими людьми, и что делать, если этот человек — ваш начальник, читайте ЗДЕСЬ.