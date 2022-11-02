Исследователи из Университета Южной Дании и Вуппертальского университета (Германия) обнаружили, что стресс на работе на самом деле заразен — передается от начальника к подчиненным. По подсчетам авторов работы, сотрудники получают примерно 10 процентов «плохого настроения» руководителя, что немало. По словам ученых, это согласуется с выводами предыдущих исследований, которые смогли объяснить профессиональное выгорание сотрудников схожими симптомами у их начальства тремя месяцами ранее.

В новом исследовании ученые пришли выводу, что последствия стресса начальства для подчиненных не ограничиваются тремя месяцами — они могут ощущаться не менее года.

«Один год — это, безусловно, долгий срок, чтобы страдать от последствий „заражения“ стрессом от своего начальника. И это может иметь серьезные последствия для сотрудников», — говорят авторы работы, результаты которой были опубликованы в журнале BMC Public Health.

И это притом, что другие исследования показывают: после тяжелых стрессовых ситуаций, которые отправляют человека даже на больничный, люди возвращаются к работе гораздо быстрее — от 55 дней до 25 недель (это около полугода).