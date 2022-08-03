Конфликты между подчиненными и начальником — не редкость. Но существует четкая грань между «я тебя не услышал/не так понял/было плохое настроение» и «я физически уже не могу находиться рядом с этим человеком». Может быть, любимая работа перестала приносить радость из-за того, что ваш начальник — настоящий психопат? Что делать в такой ситуации? Об этом рассказал психиатр Николай Постников.
Врач-психиатр, психотерапевт Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Кто такой психопат
- Термин «психопат» используется для описания неуравновешенного человека с проблемами в эмоционально-волевой сфере, человека с патологически измененным характером. Психопатия — это не официальный психиатрический диагноз, она представляет собой один из видов диссоциального расстройства личности, — поясняет эксперт.
Психопаты не страдают психозом — они не испытывают галлюцинаций, не бредят, у них нет и других симптомов потери связи с реальностью. Помимо этого, у них нет нарушения когнитивных функций, наоборот, зачастую психопаты обладают высоким уровнем интеллекта, что помогает им добиваться успеха в карьере.
Как правило, психопаты:
плохо адаптируются к различным жизненным ситуациям,
личность психопата малоизменчива, стабильна.
Психопатическое поведение у разных людей сильно различается: одни психопаты могут быть преступниками, а другие — успешными лидерами с незаурядными способностями.
Также психопату присущи следующие черты характера:
отсутствие эмпатии и способности сопереживать,
пренебрежение к другим,
нарциссизм — чрезмерная самовлюбленность. Часто психопаты производят впечатление надменных, высокомерных, самоуверенных, властных и заносчивых людей.
Почему люди становятся психопатами
- Как правило, это может передаваться по наследству, особенно, если такое расстройство есть у обоих родителей. Считается, что психопатия вызвана дисфункцией систем мозга, которые отвечают за самоконтроль, принятие решений, реакцию на стресс и сочувствие к другим людям, — говорит врач.
Обычно психопатия формируется в детском возрасте, и после 18 лет расстройства характера не особо поддаются коррекции. Дети, у которых отсутствует эмпатия и чувство вины, подвержены повышенному риску развития психопатии во взрослом возрасте.
Что может повысить риск проявления психопатии:
курение,
высокий уровень стресса во время беременности или осложнения во время родов,
отсутствие отзывчивости и теплоты в воспитании, жестокое обращение с ребенком, пренебрежение им,
злоупотребление алкоголем,
наркотическая зависимость.
Как понять, что начальник — психопат
Исследования показали, что люди, занимающие руководящие должности чаще, чем «линейные» сотрудники, имеют психопатические черты.
Есть несколько «красных флагов» психопата:
Поверхностное обаяние — на первый взгляд психопаты часто кажутся приятными людьми. Как правило, они хорошие собеседники и ораторы. Часто окружающие воспринимают психопатов как уверенных в себе и харизматичных личностей. Иными словами, они умеют скрыть свою безжалостность за маской личного обаяния. За это их даже называют «социальными хамелеонами».
Патологическая ложь и безответственность. Психопаты лгут, чтобы хорошо выглядеть в глазах других и избежать неприятностей, а обещания для них ничего не значат. Человек может солгать вам, пообещав повышение или премию, хотя на самом деле это не планируется.
Завышенное чувство собственного достоинства. Психопаты верят, что их интеллект и способности исключительны. Они часто чувствуют себя вправе жить по своим собственным правилам, думая, что законы к ним не относятся.
Психопаты хорошо умеют манипулировать, то есть заставлять других людей делать то, что они хотят. Они могут играть на чувстве вины человека, чтобы заставить кого-то другого сделать их работу за них.
Импульсивность. Как правило, психопаты вспыльчивы, проявление эмоций у них часто выходит из-под контроля. Они не тратят время на размышления о потенциальных рисках и преимуществах своего выбора. Вместо этого они хотят немедленного удовлетворения. Поэтому могут бросить работу, разорвать отношения, переехать в новый город или купить новую машину по прихоти.
Такой человек присваивает себе все заслуги других людей, делая вид, что подчиненный не причастен к достигнутому результату, даже если выполнил всю работу самостоятельно.
Психопаты легче принимают сложные решения, которые другим людям могут показаться трудными или невозможными и идут на риск, потому что их мало беспокоят эмоции окружающих.
Безжалостность. Ситуации, которые у большинства людей вызвали бы эмоциональный отклик, проходят мимо них. Так, увольнение подчиненного не вызовет у них угрызений совести или сожаления. Такие качества они сами иногда называют «рациональностью».
Микроменеджмент. Человек сконцентрирован на контроле мелких деталей каждого аспекта работы, забывая о стратегических целях. Поэтому подчиненные часто подвергаются критике, исправлениям.
Он создает разногласия и враждебность между коллегами, настраивая их друг против друга.
И в семье он тоже «паразитирует»
Часто психопатия одинаково проявляется во всех сферах жизни — в работе, в семье, в близких отношениях.
- Психопат воспринимает других людей не как самостоятельных личностей, а, скорее как средства для достижения желаемой цели, поэтому психопаты могут вести паразитический образ жизни, манипулировать людьми, при этом забывать о собственных обязательствах. Их отличает поверхностность эмоций, сниженный уровень страха. Они равнодушны к людям, которые страдают, даже если это близкий друг или член семьи, — говорит эксперт.
Психопаты винят в своих проблемах не себя, а других, оправдывают приносящие вред действия тем, что в случившемся виноваты сами жертвы.
Как правильно общаться с психопатами
Постарайтесь свести к минимуму личное общение.
Обращайте внимание только на действия, а не на слова — не стоит доверять человеку и верить оправданиям, если он обманул вас несколько раз.
Не пытайтесь изменить или перевоспитать такого человека. Все, что вы можете сделать — это лучше понять себя и свои уязвимые места, не позволяя психопату разрушать вашу самооценку.
Психопаты могут провоцировать чувство вины у собеседника. Помните, что вы не несете ответственности за их действия. Вместо того, чтобы винить себя, помните, что вы не первый человек, с которым они плохо обращаются.
Прислушайтесь к своей интуиции и прекратите взаимодействие, если вам кажется, что вы имеете дело с психопатом. Вы можете чувствовать, что человек всегда перекладывает вину на вас, постоянно лжет, пользуется вами, внезапно становится агрессивным.
Научитесь устанавливать и защищать личные границы. Известно, что психопаты раздвигают и проверяют границы, особенно, если они размыты. Помните, что у вас всегда есть право сказать «нет».
Как быть, если психопат — мой начальник
Работа рядом с психопатом может серьезно сказаться на психическом здоровье и общем самочувствии. Правильный подход в общении с таким человеком может помочь уменьшить ущерб психике.
- Самое важное — не принимать на свой счет излишнюю вспыльчивость, высокомерие, агрессию начальника, не подвергать сомнениям свои способности. Для людей, склонных к самоанализу, это может быть довольно сложно. Если самостоятельно справиться не удается, стоит обратиться за помощью к психотерапевту, — говорит Николай Постников.
Важно установить здоровые границы и распознавать моменты в поведении начальника, когда вы рискуете стать объектом манипуляций. Психологи помогают научиться этому.
Еще один момент: не показывайте, что критика и замечания выводят вас из себя. Человек, сделавший вам замечание один раз и отметивший, как болезненно вы отреагировали, станет делать это постоянно. Постарайтесь реагировать хладнокровно.
И еще несколько важных советов:
Не жалуйтесь другим коллегам на руководителя, важно сохранить собственное достоинство. Поскольку деловая среда очень тесна, негативные слова могут обернуться против вас.
Используйте электронную почту и текстовые сообщения вместо устного общения, когда есть такая возможность.
Избегайте общения с психопатом, когда это возможно. К сожалению, это может означать смену работы. Но в долгосрочной перспективе работа в здоровом коллективе может значительно улучшить качество вашей жизни. Поэтому не бойтесь перемен!