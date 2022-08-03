Кто такой психопат

- Термин «психопат» используется для описания неуравновешенного человека с проблемами в эмоционально-волевой сфере, человека с патологически измененным характером. Психопатия — это не официальный психиатрический диагноз, она представляет собой один из видов диссоциального расстройства личности, — поясняет эксперт.

Психопаты не страдают психозом — они не испытывают галлюцинаций, не бредят, у них нет и других симптомов потери связи с реальностью. Помимо этого, у них нет нарушения когнитивных функций, наоборот, зачастую психопаты обладают высоким уровнем интеллекта, что помогает им добиваться успеха в карьере.

Как правило, психопаты: