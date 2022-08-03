10 верных признаков, что ваш начальник — настоящий психопат
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Конфликты между подчиненными и начальником — не редкость. Но существует четкая грань между «я тебя не услышал/не так понял/было плохое настроение» и «я физически уже не могу находиться рядом с этим человеком». Может быть, любимая работа перестала приносить радость из-за того, что ваш начальник — настоящий психопат? Что делать в такой ситуации? Об этом рассказал психиатр Николай Постников.

Николай Постников
Николай Постников
Психиатрия

Врач-психиатр, психотерапевт Международного медицинского центра «СОГАЗ»

Кто такой психопат

- Термин «психопат» используется для описания неуравновешенного человека с проблемами в эмоционально-волевой сфере, человека с патологически измененным характером. Психопатия — это не официальный психиатрический диагноз, она представляет собой один из видов диссоциального расстройства личности, — поясняет эксперт.

Психопаты не страдают психозом — они не испытывают галлюцинаций, не бредят, у них нет и других симптомов потери связи с реальностью. Помимо этого, у них нет нарушения когнитивных функций, наоборот, зачастую психопаты обладают высоким уровнем интеллекта, что помогает им добиваться успеха в карьере.

Как правило, психопаты:

Психопатическое поведение у разных людей сильно различается: одни психопаты могут быть преступниками, а другие — успешными лидерами с незаурядными способностями.

Также психопату присущи следующие черты характера:

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Почему люди становятся психопатами

- Как правило, это может передаваться по наследству, особенно, если такое расстройство есть у обоих родителей. Считается, что психопатия вызвана дисфункцией систем мозга, которые отвечают за самоконтроль, принятие решений, реакцию на стресс и сочувствие к другим людям, — говорит врач.

Обычно психопатия формируется в детском возрасте, и после 18 лет расстройства характера не особо поддаются коррекции.  Дети, у которых отсутствует эмпатия и чувство вины, подвержены повышенному риску развития психопатии во взрослом возрасте.

Что может повысить риск проявления психопатии:

  • курение,

  • высокий уровень стресса во время беременности или осложнения во время родов,

  • отсутствие отзывчивости и теплоты в воспитании, жестокое обращение с ребенком, пренебрежение им,

  • злоупотребление алкоголем,

  • наркотическая зависимость.

Как понять, что начальник — психопат

Исследования показали, что люди, занимающие руководящие должности чаще, чем «линейные» сотрудники, имеют психопатические черты.

Есть несколько «красных флагов» психопата:

  1. Поверхностное обаяние — на первый взгляд психопаты часто кажутся приятными людьми. Как правило, они хорошие собеседники и ораторы. Часто окружающие воспринимают психопатов как уверенных в себе и харизматичных личностей. Иными словами, они умеют скрыть свою безжалостность за маской личного обаяния. За это их даже называют «социальными хамелеонами».

  2. Патологическая ложь и безответственность. Психопаты лгут, чтобы хорошо выглядеть в глазах других и избежать неприятностей, а обещания для них ничего не значат. Человек может солгать вам, пообещав повышение или премию, хотя на самом деле это не планируется.

  3. Завышенное чувство собственного достоинства. Психопаты верят, что их интеллект и способности исключительны. Они часто чувствуют себя вправе жить по своим собственным правилам, думая, что законы к ним не относятся.

  4. Психопаты хорошо умеют манипулировать, то есть заставлять других людей делать то, что они хотят. Они могут играть на чувстве вины человека, чтобы заставить кого-то другого сделать их работу за них.

  5. Импульсивность. Как правило, психопаты вспыльчивы, проявление эмоций у них часто выходит из-под контроля. Они не тратят время на размышления о потенциальных рисках и преимуществах своего выбора. Вместо этого они хотят немедленного удовлетворения. Поэтому могут бросить работу, разорвать отношения, переехать в новый город или купить новую машину по прихоти.

  6. Такой человек присваивает себе все заслуги других людей, делая вид, что подчиненный не причастен к достигнутому результату, даже если выполнил всю работу самостоятельно.

  7. Психопаты легче принимают сложные решения, которые другим людям могут показаться трудными или невозможными и идут на риск, потому что их мало беспокоят эмоции окружающих.

  8. Безжалостность. Ситуации, которые у большинства людей вызвали бы эмоциональный отклик, проходят мимо них. Так, увольнение подчиненного не вызовет у них угрызений совести или сожаления. Такие качества они сами иногда называют «рациональностью».

  9. Микроменеджмент. Человек сконцентрирован на контроле мелких деталей каждого аспекта работы, забывая о стратегических целях. Поэтому подчиненные часто подвергаются критике, исправлениям.

  10. Он создает разногласия и враждебность между коллегами, настраивая их друг против друга.

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И в семье он тоже «паразитирует»

Часто психопатия одинаково проявляется во всех сферах жизни — в работе, в семье, в близких отношениях.

- Психопат воспринимает других людей не как самостоятельных личностей, а, скорее как средства для достижения желаемой цели, поэтому психопаты могут вести паразитический образ жизни, манипулировать людьми, при этом забывать о собственных обязательствах. Их отличает поверхностность эмоций, сниженный уровень страха. Они равнодушны к людям, которые страдают, даже если это близкий друг или член семьи, — говорит эксперт.

Психопаты винят в своих проблемах не себя, а других, оправдывают приносящие вред действия тем, что в случившемся виноваты сами жертвы.

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Как правильно общаться с психопатами

  • Постарайтесь свести к минимуму личное общение.

  • Обращайте внимание только на действия, а не на слова — не стоит доверять человеку и верить оправданиям, если он обманул вас несколько раз.

  • Не пытайтесь изменить или перевоспитать такого человека. Все, что вы можете сделать — это лучше понять себя и свои уязвимые места, не позволяя психопату разрушать вашу самооценку.

  • Психопаты могут провоцировать чувство вины у собеседника. Помните, что вы не несете ответственности за их действия. Вместо того, чтобы винить себя, помните, что вы не первый человек, с которым они плохо обращаются.

  • Прислушайтесь к своей интуиции и прекратите взаимодействие, если вам кажется, что вы имеете дело с психопатом. Вы можете чувствовать, что человек всегда перекладывает вину на вас, постоянно лжет, пользуется вами, внезапно становится агрессивным.

  • Научитесь устанавливать и защищать личные границы. Известно, что психопаты раздвигают и проверяют границы, особенно, если они размыты. Помните, что у вас всегда есть право сказать «нет».

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Как быть, если психопат — мой начальник

Работа рядом с психопатом может серьезно сказаться на психическом здоровье и общем самочувствии. Правильный подход в общении с таким человеком может помочь уменьшить ущерб психике.

- Самое важное — не принимать на свой счет излишнюю вспыльчивость, высокомерие, агрессию начальника, не подвергать сомнениям свои способности. Для людей, склонных к самоанализу, это может быть довольно сложно. Если самостоятельно справиться не удается, стоит обратиться за помощью к психотерапевту, — говорит Николай Постников.

Важно установить здоровые границы и распознавать моменты в поведении начальника, когда вы рискуете стать объектом манипуляций. Психологи помогают научиться этому.

Еще один момент: не показывайте, что критика и замечания выводят вас из себя. Человек, сделавший вам замечание один раз и отметивший, как болезненно вы отреагировали, станет делать это постоянно. Постарайтесь реагировать хладнокровно.

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И еще несколько важных советов:

  • Не жалуйтесь другим коллегам на руководителя, важно сохранить собственное достоинство. Поскольку деловая среда очень тесна, негативные слова могут обернуться против вас.

  • Используйте электронную почту и текстовые сообщения вместо устного общения, когда есть такая возможность.

  • Избегайте общения с психопатом, когда это возможно. К сожалению, это может означать смену работы. Но в долгосрочной перспективе работа в здоровом коллективе может значительно улучшить качество вашей жизни. Поэтому не бойтесь перемен!

Софья Хромова