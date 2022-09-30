Вред от вина и водки

- В вине есть полезные антиоксиданты, альдегиды, а сложные эфиры в их составе способны повышать тонус организма, снижать давление и имеют небольшой эффект антибиотиков, — говорит Светлана Перес. — Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн), белое — в сочетании с минеральной водой — рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка. Но пользу организму вино может принести только в том случае, если оно качественное, натуральное, а пьете вы его в минимальных количествах.

У красного и белого вина, даже если употреблять его в рекомендованном ВОЗ дозах, есть и «побочные» эффекты, уточняет эксперт.

- Танин, который присутствует в вине, может стать причиной сильных головных болей, — говорит Светлана Перес. — Также красное вино способно вызывать ПАР (псевдоаллергическую реакцию) — это происходит из-за чувствительности к сульфитам и фенольным соединениям. Обычно люди во взрослом возрасте уже знают о такой своей особенности и избегают употребление красного вина.

Генетик отмечает, что в свою очередь водке приписывают свойства уменьшать факторы воспаления, расширять сосуды, снимать напряжение и головную боль.

- Но для этого водка должна быть высокого качества, без ароматизаторов и добавок, и употребляться исключительно в «лечебных дозах», — говорит эксперт. — Водка способна усугубить состояние печени и привести к очень быстрому опьянению даже при совсем небольших дозировках. Чаще всего это затрагивает людей с «поломками» полиморфизмов фермента «алкогольдегидрогеназа».

Генетик также отмечает, что крайне важно перед употреблением водки поесть, чтобы снизить нагрузку на слизистые желудка. Употреблять крепкие напитки стоит не чаще двух раз в месяц. Также крайне опасно пить спиртное людям с хроническими болезнями — особенно, почек или печени.

- Если печень или почки не справляются, то токсичные элементы распада попадают в кровь, провоцируя интоксикацию организма, — предупреждает генетик. — Если же говорить о токсической нагрузке на организм, то менее вредным будет тот алкоголь, который содержит спирт в меньших количествах, то есть — сухое вино. Также этот напиток полезен тем, что в отличие от водки, содержит витамин С, который ускоряет обмен веществ, способствуя более быстрому выводу алкоголя из организма. Но все очень индивидуально.