Про злоупотребление алкоголем и его вред для здоровья знают дети с пеленок. Известно, что в избыточных количествах спиртное вредно как для внутренних органов, систем детоксикации организма, так и для неврологического состояния человека.
Но если изредка по праздникам в хорошей компании ограничиваться бокалом вина или стопкой водки, то какой алкоголь все же стоит предпочесть? Объясняет генетик-метаболист.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Добавленный алкоголь «путает» организм
— В целом, наш организм привык к наличию небольшого количества этанола, ведь он вырабатывается в организме под воздействием биохимических процессов и концентрируется в клетках внутренних органов и тканей, — рассказала «Доктору Питеру» врач-генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес. — Но содержание этанола в крови незначительно.
Ускоренный синтез внутреннего спирта в организме — эндогенного алкоголя — могут провоцировать наш образ жизни и состояние организма, отмечает эксперт.
- Например, синтез эндогенного алкоголя провоцирует углеводный рацион, а также недостаток кислорода, сахарный диабет, обструктивный бронхит, болезни печени и почек, — говорит Светлана Перес.
Эксперт уточняет, что в отличие от алкоголя, поступающего в организм извне (его перерабатывает печень), внутренний спирт расщепляется естественным образом и участвует в важнейших психофизиологических процессах — например, он нужен при адаптации человека к неблагоприятным условиям.
- Обычный же алкоголь вдобавок к эндогенному может только усугубить ситуацию, снизив количество внутреннего спирта и «запутав» организм в порядке действий выхода из стрессовых состояний. Так появляется зависимость от алкоголя, — рассказывает Светлана Перес.
Вред от вина и водки
- В вине есть полезные антиоксиданты, альдегиды, а сложные эфиры в их составе способны повышать тонус организма, снижать давление и имеют небольшой эффект антибиотиков, — говорит Светлана Перес. — Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн), белое — в сочетании с минеральной водой — рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка. Но пользу организму вино может принести только в том случае, если оно качественное, натуральное, а пьете вы его в минимальных количествах.
У красного и белого вина, даже если употреблять его в рекомендованном ВОЗ дозах, есть и «побочные» эффекты, уточняет эксперт.
- Танин, который присутствует в вине, может стать причиной сильных головных болей, — говорит Светлана Перес. — Также красное вино способно вызывать ПАР (псевдоаллергическую реакцию) — это происходит из-за чувствительности к сульфитам и фенольным соединениям. Обычно люди во взрослом возрасте уже знают о такой своей особенности и избегают употребление красного вина.
Генетик отмечает, что в свою очередь водке приписывают свойства уменьшать факторы воспаления, расширять сосуды, снимать напряжение и головную боль.
- Но для этого водка должна быть высокого качества, без ароматизаторов и добавок, и употребляться исключительно в «лечебных дозах», — говорит эксперт. — Водка способна усугубить состояние печени и привести к очень быстрому опьянению даже при совсем небольших дозировках. Чаще всего это затрагивает людей с «поломками» полиморфизмов фермента «алкогольдегидрогеназа».
Генетик также отмечает, что крайне важно перед употреблением водки поесть, чтобы снизить нагрузку на слизистые желудка. Употреблять крепкие напитки стоит не чаще двух раз в месяц. Также крайне опасно пить спиртное людям с хроническими болезнями — особенно, почек или печени.
- Если печень или почки не справляются, то токсичные элементы распада попадают в кровь, провоцируя интоксикацию организма, — предупреждает генетик. — Если же говорить о токсической нагрузке на организм, то менее вредным будет тот алкоголь, который содержит спирт в меньших количествах, то есть — сухое вино. Также этот напиток полезен тем, что в отличие от водки, содержит витамин С, который ускоряет обмен веществ, способствуя более быстрому выводу алкоголя из организма. Но все очень индивидуально.
Ранее сосудистый хирург Алексей Светликов рассказал «Доктору Питеру», что по его мнению, все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их не употребляли. Любая доза — уже вступление в зону риска, уверен доктор. По его словам, алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг.
Тем не менее, томские ученые опубликовали масштабное исследование, в котором выяснили, что минимальная доза алкоголя — до 10 г этанола (стопка водки или бокал вина) может снимать уровень стресса и тревожности, которые являются фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Статья российских исследователей опубликована в журнале