Объявленная частичная мобилизация в 2022 году не касается людей с рядом серьезных диагнозов — например, инвалидов любой группы. Заболевания, которые освобождают от службы в армии, прописаны в специальном документе. В списке — больше двух тысяч болезней, дающих освобождение от призыва.
Например, противопоказанием к службе будет плохое зрение — но только если офтальмологи диагностировали близорукость, требующую ношение очков и линз -12 диоптрий. А вот диабет второго типа, компенсированный, не осложненный серьезными заболеваниями, не повод получить статус «не годен», и человек с этим диагнозом вполне может попасть под мобилизацию. Но службу он будет проходить не в строевых подразделениях.
Не подлежат мобилизации также ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом говорится в сообщении на портале
А что будет с теми, кто зависим от алкоголя или наркотиков? Попадают ли под мобилизацию сильно пьющие и употребляющие психоактивные вещества?
психиатр, нарколог, заведующий стационарным отделением клиники «Лазарет»
Берут ли в армию алкоголиков
- Если поставлен диагноз «алкоголизм», «наркомания» или «токсикомания», выдается военный билет с пометкой «не годен к службе в армии», — разъяснил на
Почему не мобилизуют людей с алкоголизмом
- Люди с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания» не подлежат воинской службе потому, что при таких расстройствах есть риск, что может быть возобновлено употребление алкоголя и наркотиков с последующими поведенческими нарушениями, в том числе — воинской дисциплины, — рассказывает врач-нарколог. — Также любое употребление наркотиков и алкоголя чревато сопутствующими психическими проблемами — психоэмоциональными нарушениями и даже тяжелыми последствиями, в том числе и деградацией личности — меняется структура личности, человек становится взрывной, раздражительный… А армия — это стрессовая среда, так что подобное чревато различными криминальными последствиями для проходящих службу.
Диагноз и последствия
Кроме того, что диагноз «алкоголизм» и «наркомания» могут избавить от воинской службы и вы не подлежите мобилизации, вы также лишаетесь рядя возможностей, которые есть у здоровых людей, и будете иметь сложности при трудоустройстве, уточняет врач.
- По приказу 1034 Минздрава пациенты с диагнозом «алкоголизм», «наркомания» подлежат диспансерному наблюдению — а это влечет за собой ряд административных ограничений, — объясняет психиатр. — Лица с установленными наркологическими расстройствами имеют ограничения для допуска к владению оружием, к управлению транспортными средствами всех категорий и допуску к работе, связанной с вредными или опасными факторами труда.
Важно, что диагноз «алкоголизм» для военкомата надо еще и подтвердить.
- Даже если у вас есть диагнозы «алкоголизм», «наркомания», «токсикомания», для военной призывной комиссии нужно предоставить определенные медицинские сведения — у пациента должен быть определенный «бэкграунд», — рассказывает Павел Хвиюзов. — Диагноз «алкоголизм», например, устанавливается, если человек неоднократно проходил стационарное лечение по поводу запойных абстинентных состояний, «наркомания» должна подтверждаться фактами обращения за медицинской помощью, связанными с последствиями употребления наркотиков и токсичных веществ. Также те, кто употреблял психоактивные вещества, должны были привлекаться к административной и уголовной ответственности по соответствующим статьям за сбыт, хранение или распространение наркотических веществ.
Можно ли получить диагноз в частной клинике
- Для прохождения военно-врачебной комиссии заключения врачей-экспертов из частных медицинских клиник военкоматами признаны не будут, — говорит Павел Хвиюзов. — Необходимы документы из государственных лечебных учреждений, осуществляющих в том числе и диспансерное наблюдение за гражданами с установленными диагнозами «алкоголизм, наркомания и токсикомания».