Объявленная частичная мобилизация в 2022 году не касается людей с рядом серьезных диагнозов — например, инвалидов любой группы. Заболевания, которые освобождают от службы в армии, прописаны в специальном документе. В списке — больше двух тысяч болезней, дающих освобождение от призыва.

Например, противопоказанием к службе будет плохое зрение — но только если офтальмологи диагностировали близорукость, требующую ношение очков и линз -12 диоптрий. А вот диабет второго типа, компенсированный, не осложненный серьезными заболеваниями, не повод получить статус «не годен», и человек с этим диагнозом вполне может попасть под мобилизацию. Но службу он будет проходить не в строевых подразделениях.

Не подлежат мобилизации также ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф» .

А что будет с теми, кто зависим от алкоголя или наркотиков? Попадают ли под мобилизацию сильно пьющие и употребляющие психоактивные вещества?