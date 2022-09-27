Офтальмолог Смирнова рассказала, с каким зрением не берут в армию или дают отсрочку

Есть 5 категорий пригодности к военной службе:
А — годен
Б — годен с незначительными ограничениями
В — ограниченно годен
Г — временно не годен (например, отсрочка по зрению)
Д — не годен
Категорию обычно можно найти на 11-й странице военного билета. По
Про медкомиссию
Надо быть готовым, что при частичной мобилизации и получении повестки в военкомат, никакого углубленного медосмотра у разных врачей-специалистов, как это обычно бывает у призывников, не будет. Как
Поэтому для получения отсрочки медицинские документы у вас уже должны быть собраны. По словам Николая Александрова, при получении повестки надо придти с медицинскими документами на пункт сбора в военный комиссариат. Там есть медицинское отделение, где проводится осмотр: меряют давление, температуру, задают медицинские вопросы. Если у человека есть жалобы, там должны разобраться в каждой конкретной ситуации и при необходимости (если решат, что человек не обманывает) отправить на более углубленное медицинское обследование в медучреждение.
Когда с плохим зрением не возьмут служить
С каким зрением не берут в армию, с какими заболеваниями глаз признают негодным к военной службе, а какие — повод для отсрочки? Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова ответила на 7 частых вопросов о зрении и службе.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
1. Берут ли в армию с близорукостью?
Нет, если минус более 12 диоптрий.
При зрении от -6 до -12 диоптрий выдают военный билет с категорией В, а зрение до -6 диоптрий и вовсе не считается противопоказанием к службе.
2. Берут ли в армию с дальнозоркостью?
Нет, если плюс более 8 диоптрий. В ином случае противопоказаний нет.
3. Берут ли в армию с астигматизмом?
Нет, если разница между глазами больше 6 диоптрий.
Если эта разница составляет 4-6 диоптрий, можно получить категорию «В» — то есть ограниченно годен.
4. Берут ли в армию с катарактой?
Нет, если у человека прогрессирующая катаракта обоих глаз с частыми (два и более раз в год) обострениями, со стойким снижением зрительной функции.
В остальных случаях присваивается категория «Б» или «В».
5. Берут ли в армию с глаукомой?
Нет, если глаукома прогрессирует на обоих глазах.
6. Берут ли в армию с отслойкой или расстройством сетчатки?
Нет, если отслойка наблюдается на обоих глазах по причине травмы, инфекции или воспаления.
7. Влияет ли острота зрения на категорию?
В зависимости от остроты зрения можно получить категорию В или Д.
Также негодными к службе признают при следующих пяти заболеваниях:
нарушение функционирования мышц глаза,
травмы глаз,
хронический конъюнктивит,
дальтонизм,
анатомическая деформация глаз (врожденная).
Коррекция зрения, сделанная незадолго до медкомиссии, может стать причиной отсрочки на 6 месяцев.
Можно ли обмануть врача, притворившись незрячим
Если призывник будет симулировать и рассказывать врачу, что у него плохое зрение, обмануть специалиста у него вряд ли получится. По словам Валерии Смирновой, даже если ему это удастся на этапе проверки зрения, перехитрить приборы не реально.
Доктор рассказала, как проходит осмотр призывников у офтальмолога, и почему обман не пройдет.
- Осмотр начинается с определения остроты зрения по таблице. «Симулянт» должен хорошо представлять, какую строчку таблицы прочитать «допустимо» для симулируемого заболевания, а какую — нет. Естественно, любой офтальмолог ориентируется в таблице лучше. Кроме того, таблицы бывают разных форматов и с различными оптотипами. В офтальмологических клиниках таблица показывается с проектора, отдельными строками, и на них вовсе сложно понять, какую строчку предъявляют прямо сейчас — они не идут по порядку и в столбик. Учитывать следует и опыт офтальмолога. Десятки людей, действительно страдающие глазными болезнями, каждый день читают таблицу — на их фоне симулянта можно распознать очень быстро.
Допустим, призывнику удалось «обмануть» врача на этапе проверки зрения. Все дальнейшее обследование никак не сможет подтвердить заболевание. Начиная с прибора, точно определяющего рефракцию — авторефкератометра, который невозможно обмануть. И заканчивая осмотром глаза и глазного дна. Дело в том, что для низкой остроты зрения всегда должна быть причина, и ее можно выявить во время рутинного обследования или при использовании дополнительных методов.