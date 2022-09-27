Офтальмолог Смирнова рассказала, с каким зрением не берут в армию или дают отсрочку
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Есть 5 категорий пригодности к военной службе:

  • А — годен

  • Б — годен с незначительными ограничениями

  • В — ограниченно годен

  • Г — временно не годен (например, отсрочка по зрению)

  • Д — не годен

Категорию обычно можно найти на 11-й странице военного билета. По данным официального портала «Объясняем.рф», запущенного правительством страны для информирования о социально-экономической ситуации, в период мобилизации призыву подлежат мужчины с категориями А, Б и В.

Про медкомиссию

Надо быть готовым, что при частичной мобилизации и получении повестки в военкомат, никакого углубленного медосмотра у разных врачей-специалистов, как это обычно бывает у призывников, не будет. Как рассказывал «Фонтанке» военный комиссар Московского района Петербурга Николай Александров, медицинское освидетельствование происходит перед отправкой и подразумевает неуглубленный медосмотр. Это значит, если у человека нет медицинских документов, а внешне не видно болезней, на которые он жалуется, то и оснований отправлять его на углубленное медицинское освидетельствование нет.

Поэтому для получения отсрочки медицинские документы у вас уже должны быть собраны. По словам Николая Александрова, при получении повестки надо придти с медицинскими документами на пункт сбора в военный комиссариат. Там есть медицинское отделение, где проводится осмотр: меряют давление, температуру, задают медицинские вопросы. Если у человека есть жалобы, там должны разобраться в каждой конкретной ситуации и при необходимости (если решат, что человек не обманывает) отправить на более углубленное медицинское обследование в медучреждение.

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Когда с плохим зрением не возьмут служить

С каким зрением не берут в армию, с какими заболеваниями глаз признают негодным к военной службе, а какие — повод для отсрочки? Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова ответила на 7 частых вопросов о зрении и службе.

Валерия Смирнова
Валерия Смирнова
Медицина

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»

1. Берут ли в армию с близорукостью?

Нет, если минус более 12 диоптрий.

При зрении от -6 до -12 диоптрий выдают военный билет с категорией В, а зрение до -6 диоптрий и вовсе не считается противопоказанием к службе.

2. Берут ли в армию с дальнозоркостью?

Нет, если плюс более 8 диоптрий. В ином случае противопоказаний нет.

3. Берут ли в армию с астигматизмом?

Нет, если разница между глазами больше 6 диоптрий.

Если эта разница составляет 4-6 диоптрий, можно получить категорию «В» — то есть ограниченно годен.

4. Берут ли в армию с катарактой?

Нет, если у человека  прогрессирующая катаракта обоих глаз с частыми (два и более раз в год) обострениями, со стойким снижением зрительной функции.  

В остальных случаях присваивается категория «Б» или «В».

5. Берут ли в армию с глаукомой?

Нет, если глаукома прогрессирует на обоих глазах.

6. Берут ли в армию с отслойкой или расстройством сетчатки?

Нет, если отслойка наблюдается на обоих глазах по причине травмы, инфекции или воспаления.

7. Влияет ли острота зрения на категорию?

В зависимости от остроты зрения можно получить категорию В или Д.

Также негодными к службе признают при следующих пяти заболеваниях:

  • нарушение функционирования мышц глаза,

  • травмы глаз,

  • хронический конъюнктивит,

  • дальтонизм,

  • анатомическая деформация глаз (врожденная).

Коррекция зрения, сделанная незадолго до медкомиссии, может стать причиной отсрочки на 6 месяцев.

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Можно ли обмануть врача, притворившись незрячим

Если призывник будет симулировать и рассказывать врачу, что у него плохое зрение, обмануть специалиста у него вряд ли получится. По словам Валерии Смирновой, даже если ему это удастся на этапе проверки зрения, перехитрить приборы не реально.

Доктор рассказала, как проходит осмотр призывников у офтальмолога, и почему обман не пройдет.

- Осмотр начинается с определения остроты зрения по таблице. «Симулянт» должен хорошо представлять, какую строчку таблицы прочитать «допустимо» для симулируемого заболевания, а какую — нет. Естественно, любой офтальмолог ориентируется в таблице лучше. Кроме того, таблицы бывают разных форматов и с различными оптотипами. В офтальмологических клиниках таблица показывается с проектора, отдельными строками, и на них вовсе сложно понять, какую строчку предъявляют прямо сейчас — они не идут по порядку и в столбик. Учитывать следует и опыт офтальмолога. Десятки людей, действительно страдающие глазными болезнями, каждый день читают таблицу — на их фоне симулянта можно распознать очень быстро.

Допустим, призывнику удалось «обмануть» врача на этапе проверки зрения. Все дальнейшее обследование никак не сможет подтвердить заболевание. Начиная с прибора, точно определяющего рефракцию — авторефкератометра, который невозможно обмануть. И заканчивая осмотром глаза и глазного дна. Дело в том, что для низкой остроты зрения всегда должна быть причина, и ее можно выявить во время рутинного обследования или при использовании дополнительных методов.

Анастасия Романова