Офтальмолог Смирнова рассказала, с каким зрением не берут в армию или дают отсрочку

Категорию обычно можно найти на 11-й странице военного билета. По данным официального портала «Объясняем.рф», запущенного правительством страны для информирования о социально-экономической ситуации, в период мобилизации призыву подлежат мужчины с категориями А, Б и В.

Про медкомиссию

Надо быть готовым, что при частичной мобилизации и получении повестки в военкомат, никакого углубленного медосмотра у разных врачей-специалистов, как это обычно бывает у призывников, не будет. Как рассказывал «Фонтанке» военный комиссар Московского района Петербурга Николай Александров, медицинское освидетельствование происходит перед отправкой и подразумевает неуглубленный медосмотр. Это значит, если у человека нет медицинских документов, а внешне не видно болезней, на которые он жалуется, то и оснований отправлять его на углубленное медицинское освидетельствование нет.

Поэтому для получения отсрочки медицинские документы у вас уже должны быть собраны. По словам Николая Александрова, при получении повестки надо придти с медицинскими документами на пункт сбора в военный комиссариат. Там есть медицинское отделение, где проводится осмотр: меряют давление, температуру, задают медицинские вопросы. Если у человека есть жалобы, там должны разобраться в каждой конкретной ситуации и при необходимости (если решат, что человек не обманывает) отправить на более углубленное медицинское обследование в медучреждение.