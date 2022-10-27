5 симптомов, которые могут указать на опасную инфекцию в головном мозге

Инфекции головного мозга — явление не такое распространенное, но очень опасное. Самый простой пример — менингит. Человек страдает от мучительной головной боли, тошноты, рвоты, становится чувствительным к свету и другим внешним раздражителям. Если вовремя не обратиться к врачу, то все может закончиться комой и летальным исходом.

— Инфекции могут быть бактериальными, в таком случае врачи назначают пациенту антибиотики, а также вирусными — тут уже помогут противовирусные препараты, — говорит профессор биохимии неврологии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, доктор Джеймс Джордано.

Еще один пример, который будет понятен всем: поражение мозга коронавирусной инфекцией. В этом случае вирусы проникают в полости мозга — желудочки и/или мягкие ткани. Начинается мощный воспалительный процесс, страдает центральная нервная система.