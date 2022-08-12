Мозг, в итоге, переключается на экономичный режим, чтобы снизить усталость, которая возникла из-за накопившихся токсинов. Получается, когда вам бросают фразу, мол, как ты мог устать, ты ж в офисе «штаны просиживал», а не шпалы укладывал, люди очень сильно ошибаются.

- Тяжелый физический труд утомляет, но сидеть и думать часами тоже заставляет чувствовать себя утомленным, — пришли к выводам ученые в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology .

В качестве примера усталости авторы приводят профессиональных шахматистов, которые спустя несколько часов игры не застрахованы от ошибок. Они могли их не допустить, если бы хорошо отдохнули .

- Планирование ходов не основывается на выученных комбинациях, за исключением начала игры, потому что вариантов развития событий очень много, — говорят исследователи. — Поэтому в игре важно отслеживать новые ходы и предсказывать их последствия.