Молодежь мечтает об удаленной работе с большим доходом, или, хотя бы о карьере в офисе. Желающих отправиться на завод, стройку — куда меньше. Оно и понятно, такой труд требует серьезных физических затрат, хотя некоторые токари и каменщики получают зарплату куда выше менеджера или юриста. При этом, как оказалось, работа на заводе может быть безопаснее для здоровья мозга. Умственный труд, выяснили ученые из Франции, способствует накоплению в мозге токсинов.
- Продолжительная интенсивная когнитивная работа приводит к накоплению потенциально токсичных побочных продуктов в префронтальной коре головного мозга, — объяснил один из исследователей из Университета Питье-Сальпетриер в Париже Матиас Пессильоне. — Меняется контроль над принятием решений.
Мозг, в итоге, переключается на экономичный режим, чтобы снизить усталость, которая возникла из-за накопившихся токсинов. Получается, когда вам бросают фразу, мол, как ты мог устать, ты ж в офисе «штаны просиживал», а не шпалы укладывал, люди очень сильно ошибаются.
- Тяжелый физический труд утомляет, но сидеть и думать часами тоже заставляет чувствовать себя утомленным, — пришли к выводам ученые в исследовании, опубликованном в журнале
В качестве примера усталости авторы приводят профессиональных шахматистов, которые спустя несколько часов игры не застрахованы от ошибок. Они могли их не допустить, если бы хорошо отдохнули.
- Планирование ходов не основывается на выученных комбинациях, за исключением начала игры, потому что вариантов развития событий очень много, — говорят исследователи. — Поэтому в игре важно отслеживать новые ходы и предсказывать их последствия.
Этот процесс требует постоянного умственного напряжения, которое может подвести в любой момент из-за перегрузки.
- Раньше предполагалось, что усталость — это своего рода иллюзия, которую создают мозг, чтобы заставить прекратить умственную работу и переключиться на более легкий действия, — рассказал Матиас Пессильоне. — Но наши результаты показывают, что умственная работа приводит к функциональным изменениям — накоплению вредных веществ. Поэтому усталость может быть сигналом, который заставляет нас остановиться, чтобы сохранить целостность мозга.
Мозгу требуется время, чтобы переработать потенциально токсичные вещества, которые появляются из-за активности нервной системы. Для доказательства своей теории исследователи использовали магнитно-резонансную спектроскопию. С ее помощью они следили за состоянием мозга с течение рабочего дня. «Подопытных» разделили на две группы: тех, кто думал много, и тех, кто выполнял более простые когнитивные задачи.
- У тех, кто думал много, со временем появлялись видимые признаки усталости, в том числе уменьшение расширения зрачков, в синапсах префронтальной коры головного мозга повышался уровень глутамата, — сообщили авторы исследования о ходе эксперимента.
Глутамат затруднял умственную работу. При этом, полностью нейтрализовать его извне невозможно.
- Я бы порекомендовал старые добрые рецепты: отдых и сон! — сказал Пессильоне. — Есть убедительные доказательства того, что глутамат выводится из синапсов во время продолжительного сна.
Ученые считают, что с помощью своего открытия, смогут помочь компаниям скорректировать рабочий график так, чтобы он не приводит к выгоранию сотрудников.
- А еще мы советуем людям не принимать важных решений, когда они устали, — сказал Матиас Пессильоне.