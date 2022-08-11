Стресс — это реакция не только на негативные события в жизни. Внутреннее напряжение возникает и как ответ на что-то позитивное и радостное.

Стресс нам даже нужен, чтобы адаптироваться под различные события в жизни. Эмоция помогает собраться в конкретной ситуации (свадьба, похороны, отпуск, увольнение, рождение ребенка и так далее) и предпринимать какие-то действия или… бездействовать (что иногда — лучший выбор).

Но одно дело полезное напряжение, а другое — негативный дистресс. Можно ли научиться быть «в дзене» и не стрессовать по любому поводу?

Какие привычки помогут сохранять спокойствие, даже если мир вокруг рушится, и не доводить организм до истощения и болезней.