Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту
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А что правильно?

Сочетание букв «ПП» — правильное питание — уже плотно вошло в лексикон всех, кто следит за своим здоровьем и красотой. И речь вовсе не о питании авокадо и куриной грудкой. Обратимся к надежному источнику — сайту Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты сетуют, что люди потребляют все больше переработанных продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли/натрия, при этом едят недостаточно фруктов, овощей и цельных злаков. В рационе многих людей недостаточно белка. Это и экономическая проблема — ведь мясо и рыба стоят дороже макарон и картошки, и социальная — когда не хватает времени, проще перекусить какой-нибудь булкой, чем готовить полноценный обед.

Добавим белка

Итак, мы уже поняли, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а объем съедаемых продуктов по калорийности соответствовать тому, сколько человек расходует энергии. Но как этого добиться?

Разберемся для начала с белком. Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять 96-117 граммов белка. Если его мало или он плохо усваивается, то это грозит плохим заживлением ран, выпадением волос, удручающим состоянием кожи и ногтей. Рассчитать потребление белка можно: например, в 100 граммах говядины содержится 30,7 грамм белка, а в 100 граммах рыбы — 22,9. Но обедать все время с калькулятором — не самая удачная идея. Плюс к этому нужно контролировать качество продуктов — ведь далеко не всегда известно, где эту рыбу поймали и что ела эта корова.

Один из цивилизованных и достаточно простых способов добавить в рацион качественный белок — употребление коллагена. Коллаген — один из основных белков в нашем теле, на него приходится 25-45% от всего содержания этого ценного элемента в организме. Коллаген, который вырабатывает организм, помогает формировать каркас тела — скелет, мышцы и кожу. Это основная составляющая внеклеточного матрикса — соединительной ткани, в которой «живут» наши клетки. У него много функций помимо «красоты»:

- Отвечает за прочность суставов, зубной эмали, плотность костей и ногтей.

- Защищает от варикозного расширения вен.

- Защищает сердце и сосуды от «изнашивания», развития сердечной недостаточности.

Но главная проблема в том, что с возрастом коллагена в организме вырабатывается все меньше и меньше. Это может привести к таким заболеваниям, как остеоартроз. Традиционно одним из основных источников коллагена считался говяжий студень, но сегодня сложно тратить несколько часов на приготовление этого блюда. Да и не будешь каждый день питаться одним холодцом.

Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту
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Adobe Stock

Такой разный коллаген

Между тем, как и продукты, добавки к пище бывают разные. Так, для производства коллагена используется два основных источника. Во-первых, он может быть животным — тогда его традиционно получают из отходов мясной и кожевенной промышленности. В Европе такой вид прекратили выпускать из-за опасности заразиться бешенством. Однако в России производство продолжается.

Второй вариант — морской коллаген, который начали добывать в 70-е годы XX века из кожи морских рыб. По словам специалистов, он минимально отличается от человеческого, а его молекулы меньше по размеру, что способствует лучшей усвояемости и способности к проникновению.

«Морская форма коллагена отличается от говяжьего гидролизата тем, что в ней меньше структур, которые могут нести какое-то вредное содержимое, — рассказывает косметолог Оксана Бойко. — Кроме того, синтезированный из кожи рыб коллаген I типа, по данным сравнительных анализов, усваивается лучше, чем говяжий». К тому же его достаточно в день всего 3-5 граммов, тогда как говяжьего нужно 23-25, отметила Оксана Бойко.

Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту
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пресс-служба Health&Beauty Technology

На российском рынке морской коллаген корейского производства представляет компания Health&Beauty Technology. Для того, чтобы его было удобно употреблять, он сделан в форме желе с высокой концентрацией коллагена и упакован порционно. Один стик рассчитан на один прием — и не надо ничего взвешивать и высчитывать.

У такой формы, по словам Оксаны Бойко, есть преимущества: «Когда препарат поступает в желудок в виде таблетки, он взаимодействует с желудочно-кишечным соком и разрушается. А если мы берем форму порошковую или гелевую, она начинается усваиваться на уровне ротовой полости, буквально с языка, т. к. это пептиды и аминокислоты, которые легко всасываются». При этом желе уже готово к употреблению — и его не надо разводить водой.

Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту
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Adobe Stock

Вкусные витамины

Лето — традиционная пора фруктов и овощей, основных источников необходимых витаминов. Кстати, витамин С важен в том числе и для выработки коллагена в организме. Кроме того, витамин С — антиоксидант.

Но часто ли вы едите брокколи, киви, сладкий перец и цитрусовые? Поэтому умный коллаген от Health&Beauty Technology также содержит необходимую суточную дозу витамина С благодаря содержанию экстрактов граната и грейпфрута. Согласитесь, не всегда удается каждый день съедать по целому грейпфруту или гранату.

А то, что у коллагена приятный фруктовый вкус (граната или грейпфрута) — это дополнительный бонус. Ведь еда обязательно должна быть не только полезной, но и вкусной — это важно не только для хорошего настроения.

Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту
Фото
пресс-служба Health&Beauty Technology

В приеме любых биологических добавок — в том числе коллагена — важна регулярность. А если необходимость им питаться будет вызывать недовольство или его надо будет как-то сложно готовить, то долго не продержишься. Поэтому стик желе-коллагена, который хочется съесть уже потому, что нравится, — это определенная заявка на успех.

Материал подготовлен специально для Health&Beauty Technology

БАД.Неявляется
лекарственымсредством
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