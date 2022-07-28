Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту

А что правильно?
Сочетание букв «ПП» — правильное питание — уже плотно вошло в лексикон всех, кто следит за своим здоровьем и красотой. И речь вовсе не о питании авокадо и куриной грудкой. Обратимся к надежному источнику —
Специалисты сетуют, что люди потребляют все больше переработанных продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли/натрия, при этом едят недостаточно фруктов, овощей и цельных злаков. В рационе многих людей недостаточно белка. Это и экономическая проблема — ведь мясо и рыба стоят дороже макарон и картошки, и социальная — когда не хватает времени, проще перекусить какой-нибудь булкой, чем готовить полноценный обед.
Добавим белка
Итак, мы уже поняли, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а объем съедаемых продуктов по калорийности соответствовать тому, сколько человек расходует энергии. Но как этого добиться?
Разберемся для начала с белком. Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять
Один из цивилизованных и достаточно простых способов добавить в рацион качественный белок — употребление коллагена. Коллаген — один из основных белков в нашем теле, на него приходится 25-45% от всего содержания этого ценного элемента в организме. Коллаген, который вырабатывает организм, помогает формировать каркас тела — скелет, мышцы и кожу. Это основная составляющая внеклеточного матрикса — соединительной ткани, в которой «живут» наши клетки. У него
- Отвечает за прочность суставов, зубной эмали, плотность костей и ногтей.
- Защищает от варикозного расширения вен.
- Защищает сердце и сосуды от «изнашивания», развития сердечной недостаточности.
Но главная проблема в том, что с возрастом коллагена в организме вырабатывается все меньше и меньше. Это может привести к таким заболеваниям, как остеоартроз. Традиционно одним из основных источников коллагена считался говяжий студень, но сегодня сложно тратить несколько часов на приготовление этого блюда. Да и не будешь каждый день питаться одним холодцом.
Такой разный коллаген
Между тем, как и продукты, добавки к пище бывают разные. Так, для производства коллагена используется два основных источника. Во-первых, он может быть животным — тогда его традиционно получают из отходов мясной и кожевенной промышленности. В Европе такой вид прекратили выпускать из-за опасности заразиться бешенством. Однако в России производство продолжается.
Второй вариант — морской коллаген, который начали добывать в 70-е годы XX века из кожи морских рыб. По словам специалистов, он минимально отличается от человеческого, а его молекулы меньше по размеру, что
«Морская форма коллагена отличается от говяжьего гидролизата тем, что в ней меньше структур, которые могут нести какое-то вредное содержимое, — рассказывает косметолог Оксана Бойко. — Кроме того, синтезированный из кожи рыб коллаген I типа, по данным сравнительных анализов, усваивается лучше, чем говяжий». К тому же его достаточно в день всего 3-5 граммов, тогда как говяжьего нужно 23-25, отметила Оксана Бойко.
На российском рынке морской коллаген корейского производства представляет
У такой формы, по словам Оксаны Бойко, есть преимущества: «Когда препарат поступает в желудок в виде таблетки, он взаимодействует с желудочно-кишечным соком и разрушается. А если мы берем форму порошковую или гелевую, она начинается усваиваться на уровне ротовой полости, буквально с языка, т. к. это пептиды и аминокислоты, которые легко всасываются». При этом желе уже готово к употреблению — и его не надо разводить водой.
Вкусные витамины
Лето — традиционная пора фруктов и овощей, основных источников необходимых витаминов. Кстати, витамин С важен в том числе и для
Но часто ли вы едите брокколи, киви, сладкий перец и цитрусовые? Поэтому умный коллаген от Health&Beauty Technology также содержит необходимую суточную дозу витамина С благодаря содержанию экстрактов граната и грейпфрута. Согласитесь, не всегда удается каждый день съедать по целому грейпфруту или гранату.
А то, что у коллагена приятный фруктовый вкус (граната или грейпфрута) — это дополнительный бонус. Ведь еда обязательно должна быть не только полезной, но и вкусной — это важно не только для хорошего настроения.
В приеме любых биологических добавок — в том числе коллагена — важна регулярность. А если необходимость им питаться будет вызывать недовольство или его надо будет как-то сложно готовить, то долго не продержишься. Поэтому стик желе-коллагена, который хочется съесть уже потому, что нравится, — это определенная заявка на успех.
Материал подготовлен специально для Health&Beauty Technology