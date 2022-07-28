Не только правильно, но и вкусно: продукты, помогающие сохранить здоровье и красоту

А что правильно?

Сочетание букв «ПП» — правильное питание — уже плотно вошло в лексикон всех, кто следит за своим здоровьем и красотой. И речь вовсе не о питании авокадо и куриной грудкой. Обратимся к надежному источнику — сайту Всемирной организации здравоохранения .

Специалисты сетуют, что люди потребляют все больше переработанных продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли/натрия, при этом едят недостаточно фруктов, овощей и цельных злаков. В рационе многих людей недостаточно белка. Это и экономическая проблема — ведь мясо и рыба стоят дороже макарон и картошки, и социальная — когда не хватает времени, проще перекусить какой-нибудь булкой, чем готовить полноценный обед.

Добавим белка

Итак, мы уже поняли, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а объем съедаемых продуктов по калорийности соответствовать тому, сколько человек расходует энергии. Но как этого добиться?

Разберемся для начала с белком. Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять 96-117 граммов белка . Если его мало или он плохо усваивается, то это грозит плохим заживлением ран, выпадением волос, удручающим состоянием кожи и ногтей. Рассчитать потребление белка можно: например, в 100 граммах говядины содержится 30,7 грамм белка, а в 100 граммах рыбы — 22,9. Но обедать все время с калькулятором — не самая удачная идея. Плюс к этому нужно контролировать качество продуктов — ведь далеко не всегда известно, где эту рыбу поймали и что ела эта корова.

Один из цивилизованных и достаточно простых способов добавить в рацион качественный белок — употребление коллагена. Коллаген — один из основных белков в нашем теле, на него приходится 25-45% от всего содержания этого ценного элемента в организме. Коллаген, который вырабатывает организм, помогает формировать каркас тела — скелет, мышцы и кожу. Это основная составляющая внеклеточного матрикса — соединительной ткани, в которой «живут» наши клетки. У него много функций помимо «красоты»:

- Отвечает за прочность суставов, зубной эмали, плотность костей и ногтей.

- Защищает от варикозного расширения вен.

- Защищает сердце и сосуды от «изнашивания», развития сердечной недостаточности.

Но главная проблема в том, что с возрастом коллагена в организме вырабатывается все меньше и меньше. Это может привести к таким заболеваниям, как остеоартроз. Традиционно одним из основных источников коллагена считался говяжий студень, но сегодня сложно тратить несколько часов на приготовление этого блюда. Да и не будешь каждый день питаться одним холодцом.