Названы 7 самых важных витаминов для эффективной работы головного мозга

Нашему головному мозгу, как и любому органу, необходимо полноценное питание: оно помогает ему продуктивнее работать, четче и слаженнее отдавать команды и даже медленнее стареть.

Практически все витамины и минералы, которые нужны организму, мы получаем из пищи. И дефицит некоторых из них наш мозг ощущает особо остро, говорят эксперты.