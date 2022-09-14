Болезнь Альцгеймера приходит незаметно и переворачивает жизнь с ног на голову. Человек может даже не осознавать, что его способности думать, принимать решения, ориентироваться в пространстве постепенно снижаются. Ускорить темп снижения или спровоцировать начало болезни может перенесенный вирус.
- Риск развития болезни Альцгеймера в течение года у пожилых людей, инфицированных COVID-19, значительно выше — на 50-80 процентов, чем в группе тех, кто не заразился, — говорится в исследовании, которое провели ученые из Медицинской школы Кейс Вестерн Резерв (США).
Эксперты изучили медицинские карты 6,2 миллиона человек. На момент заболевания им было 65 лет или больше. Главное условие — у них не было до этого болезни Альцгеймера. Оказалось, что если сравнивать болевших и не болевших, то можно четко проследить печальную тенденцию: среди тех, кто перенес ковид, шансы получить необратимые когнитивные нарушения увеличивались почти в два раза.
- Если этот рост новых случаев болезни Альцгеймера сохранится, волна будет значительной и может истощить и медицинские, и финансовые ресурсы, — считает один из авторов исследования профессор Памела Дэвис.
Пока речь идет о первом годе после перенесенного заболевания. Но, возможно, риски также высоки и впоследствии. Пока более длительных наблюдений еще не проводилось. Неясен пока и механизм, как COVID-19 связан с болезнь Альцгеймера — вызывает он ее, или ускоряет ее появление.
- Факторы, влияющие на развитие болезни Альцгеймера, плохо изучены, но два из них считаются наиболее важными — предшествующие инфекции и воспаление, — подчеркнула профессор Дэвис в
Кстати, самый высокий риск заболеть после вируса был у женщин старше 85 лет. И это даже если брать в расчет, что эта женщина довольно активна, не страдает от ожирения и вовремя пьет препараты для снижения давления.
- Заражение ковидом было связано с аномалиями центральной нервной системы, — объяснили, что подтолкнуло на исследование, ученые. — Мы хотели проверить, может ли вирус привести к увеличению числа диагнозов, связанных с памятью и запоминанием.