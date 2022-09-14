Эксперты изучили медицинские карты 6,2 миллиона человек. На момент заболевания им было 65 лет или больше. Главное условие — у них не было до этого болезни Альцгеймера. Оказалось, что если сравнивать болевших и не болевших, то можно четко проследить печальную тенденцию: среди тех, кто перенес ковид, шансы получить необратимые когнитивные нарушения увеличивались почти в два раза .

- Если этот рост новых случаев болезни Альцгеймера сохранится, волна будет значительной и может истощить и медицинские, и финансовые ресурсы, — считает один из авторов исследования профессор Памела Дэвис.