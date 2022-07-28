Обычно ученые изучают опасные факторы риска развития болезни Альцгеймера — то есть, что именно чаще всего провоцирует одну из разновидностей деменции атрофического типа.

Но ученые в Китае попытались систематизировать — какие наши привычки и ежедневные занятия способны снизить риск Альцгеймера или хотя бы максимально отсрочить наступление болезни. Ведь есть мнение, что слабоумие грозит любому человеку, только не каждый до него доживает.