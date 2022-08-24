Я и моя тень: ученые выяснили, что двойники похожи на нас не только внешне, но и по ДНК

Не родственники, но очень похожи — никто не застрахован от того, чтобы встретиться однажды со своим двойником. И он будет точной вашей копией, вплоть до привычек и характера. Все дело в генетике, выяснили ученые из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне. При анализе ДНК двойников оказалось, что сильное внешнее сходство связано с генетическими особенностями.
- Люди с очень похожими лицами имеют общие генотипы, хотя и отличаются на уровне эпигенома и микробиома, — объяснил один из авторов исследования Манель Эстеллер.
Подтвердили свою теорию ученые на 16 парах двойников. Это участники фотопроекта канадского художника Франсуа Брюнеля. С 1999 года он искал двойников по всему миру. Брюнелю удалось запечатлеть 32 пары, но только половина из них согласилась участвовать в научном эксперименте, который проводили испанские ученые.
- Участники исследования заполняли анкету, где подробно рассказывали о своих привычках, образе жизни, указывали рост, вес, другие особенности фигуры, — уточнили исследователи. — Также им требовалось сдать образцы слюны для выделения ДНК. Этот перечень позволил нам изучить, как геномика, эпигеномика и микробиомика могут влиять на сходство людей.
По результатам исследования, больше половины пар двойников совпали по всем параметрам — комплекции, поведению и схожести ДНК.
- Генетический анализ показал, что они сгруппированы вместе на основе 19277 общих однонуклеотидных полиморфизмов, — описал результаты исследования в
Это значит, по 19 277 генетическим параметрам двойники оказались схожи — и обладали при этом похожим ростом, весом, совпадали по уровню образования, вредным привычкам, умению строить отношения и выдерживать удары судьбы. Ученым удалось установить некоторые параметры в нашей ДНК, которые отвечают за внешность, и связаны с характером. Исследователи полагают, что это позволит в будущем составлять полный портрет человека в соответствии с его фотографией.
- Конечно, у нас несколько ограниченная выборка, использовались двухмерные черно-белые изображения, в исследовании преобладают европейские участники, — предупреждают ученые из Барселоны. — Несмотря на эти моменты, результаты могут использоваться в биомедицине, криминалистике, объяснять основы эволюции.