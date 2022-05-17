Впервые об эффекте исчезнувших близнецов начали говорить еще до эпохи УЗИ. Акушеров заинтересовало необычное течение некоторых беременностей: по всем показателям они были многоплодные, однако на свет появлялся только один малыш , а другой или другие практически бесследно пропадали. Какое-то время врачи списывали ситуацию на ошибку при диагностике. Возможными доказательствами — а они были не во всех случаях — оказывались добавочные плаценты или фрагменты другого плода.

Однако после появления УЗИ можно было с уверенностью говорить, что дело вовсе не в ошибке, а в том, что второй малыш по какой-то причине перестает развиваться.

- До этого было практически невозможно доказать существование потерянного близнеца, сейчас же на ранних сроках удается фиксировать биение двух сердечек или два развивающихся эмбриона, — объяснили авторы исследования из Амстердамского научно-исследовательского института воспроизводства и развития (Нидерланды). Ученые поставили целью доказать, что по ДНК можно определить, есть ли у вас близнец — реальный или исчезнувший.