Впервые об эффекте исчезнувших близнецов начали говорить еще до эпохи УЗИ. Акушеров заинтересовало необычное течение некоторых беременностей: по всем показателям они были многоплодные, однако на свет появлялся только один малыш, а другой или другие практически бесследно пропадали. Какое-то время врачи списывали ситуацию на ошибку при диагностике. Возможными доказательствами — а они были не во всех случаях — оказывались добавочные плаценты или фрагменты другого плода.
Однако после появления УЗИ можно было с уверенностью говорить, что дело вовсе не в ошибке, а в том, что второй малыш по какой-то причине перестает развиваться.
- До этого было практически невозможно доказать существование потерянного близнеца, сейчас же на ранних сроках удается фиксировать биение двух сердечек или два развивающихся эмбриона, — объяснили авторы исследования из Амстердамского научно-исследовательского института воспроизводства и развития (Нидерланды). Ученые поставили целью доказать, что по ДНК можно определить, есть ли у вас близнец — реальный или исчезнувший.
Дело в том, что ДНК однояйцевых близнецов развивается по-особенному: клетка еще до этапа прикрепления зиготы к стенке матки делится на два эмбриона. Это оставляет след. И след этот сохранится на всю жизнь.
- В процессе разделения клетки на ДНК остается химическая отметка о делении, — уточнили ученые в работе, опубликованной в журнале
Тест, который разработали голландцы, не совершенен, он дает точные данные только 60-80 случаях из ста.
- До 12 процентов беременностей могут начинаться как многоплодные, но только менее 2 процентов развиваются без нарушений. В остальных случаях нарушения есть, и это приводит к исчезновению одного из близнецов, — привела статистику одна из авторов исследования Дженни ван Донген.
Для того, чтобы убедиться в точности своих выводов, ученые исследовали данные 1957 пар — 924 пар монозиготных близнецов (которые развиваются из одной клетки) и 1033 пары дизиготных близнецов (которые развиваются из двух разных яйцеклеток, оплодотворенных разными сперматозоидами). И даже в случае с дизиготными близнецами удалось найти специфические «метки» в их ДНК. Обнаружили эти метки благодаря эпигеномному исследованию, которое изучает наследуемые изменения генов во время роста и деления клеток, при этом сами нуклеотиды в ДНК не расщепляются.
Некоторые считают это исследование и эти тесты бессмысленными — ведь ребенок уже не родился, о чем тут говорить. Однако есть мнение психологов, что выживший малыш отлично «помнит» своего брата или сестру. И это накладывает серьезный отпечаток на жизнь, вплоть до серьезных психологических расстройств.
- Открытие поможет людям с необъяснимыми патологиями, причиной которых могут стать и исчезнувшие близнецы, получить лечение, — предположили ученые.
Как проявляется синдром исчезнувшего близнеца
Официальная медицина считает, что если потеря произошла в течение первого триместра, то никаких последствий для оставшегося малыша не будет. Ему не потребуется специальное лечение или наблюдение. Если исчезновение произошло на более поздних сроках беременности, то ее включают в группу риска и наблюдают.
Другого мнения психологи, они уверены, что малыши помнят своих неродившихся братьев и сестер. Также могут появиться физические свидетельства о нерожденном малыше:
шестой палец на руках или ногах новорожденного;
нарушения зрения;
пороки развития позвоночника;
страсть к зеркалам: даже во взрослом возрасте люди часто подолгу разглядывают свое изображение, будто что-то вспоминая;
у детей — общение с выдуманным другом;
странные сны.
- У ребенка может развиться определенная эмоциональная зависимость, — предполагает детский психиатр Флоренс Милло. — Он будет всегда искать общения, друга или подругу, которые заменят потерянного близнеца, и делать это абсолютно неосознанно.
Почему исчезают близнецы
Точных данных нет, но врачи уверены, что связано это с какими-то хромосомными нарушениями, когда один из эмбрионов замирает. В этот момент беременная чувствует боли внизу живота, спазмы, примерно так же, как и при начавшемся выкидыше. Может начаться вагинальное кровотечение, в некоторых случаях — небольшие выделения с включением крови.
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