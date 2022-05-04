В Москве хирурги удалили у 15-летней девушки опухоль, которая оказалась ее неразвившимся близнецом

Другие случаи

В 2021 году в Казани хирурги удалили огромную тератому новорожденному ребенку — опухоль была размером чуть более килограмма, при том, что сам малыш весил около 2,5 килограммов. Медики следили за состоянием ребенка еще до его рождения. В утробе матери он уже перенес одну операцию — врачи из Екатеринбурга выполнили ее в надежде прервать питание новообразования. Но несмотря на вмешательство, рост опухоли остановить не удалось.

А в 2019-м хирурги Морозовской детской больницы в Москве удалили тератому 16-летней девушке. Пациентка обратилась в больницу сама — она пожаловалась, что в течение последних четырех месяцев у нее увеличивается живот. На УЗИ-исследовании врачи увидели большое новообразование в правом яичнике — его объем составлял около 5 литров, размеры — 220,5х193х273 миллиметров. Оказалось, что это зрелая тератома — опухоль, состоящая из клеток эмбриона.