В Москве хирурги удалили у 15-летней девушки опухоль, которая оказалась ее неразвившимся близнецом

О необычном клиническом случае рассказали в департаменте здравоохранения столицы. Большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки у девочки обнаружили во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Анализы на онкомаркеры оказались отрицательными. Тогда пациентку направили в Детскую городскую больницу № 9 им. Сперанского. Врачи выполнили компьютерную томографию с контрастом и увидели в передней части средостения доброкачественную опухоль размером 8 на 9 сантиметров. Это оказалась тератома — эмбрионально-клеточная опухоль.
Врач — детский хирург Детской городской клинической больницы №9 им. Сперанского, кандидат медицинских наук
– Такое новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую, волосы, что свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента, — рассказал детский хирург Руслан Молотов.
Врачи приняли решение удалять опухоль — она могла продолжать увеличиваться в размерах, сдавливая сосуды и сердце.
Операцию удалось выполнить щадящим способом: опухоль удалили через небольшой разрез с помощью специального инструмента — торатоскопа. Все прошло успешно — по словам врачей, здоровью юной пациентки ничего больше не угрожает. Уже через шесть дней подростка выписали домой. Но через полгода ей снова предстоит обратиться к врачам и пройти контрольную компьютерную томографию — она необходима, чтобы исключить появление новых образований.
Другие случаи
В 2021 году в Казани хирурги удалили огромную тератому новорожденному ребенку — опухоль была размером чуть более килограмма, при том, что сам малыш весил около 2,5 килограммов. Медики следили за состоянием ребенка еще до его рождения. В утробе матери он уже перенес одну операцию — врачи из Екатеринбурга выполнили ее в надежде прервать питание новообразования. Но несмотря на вмешательство, рост опухоли остановить не удалось.
А в 2019-м хирурги Морозовской детской больницы в Москве удалили тератому 16-летней девушке. Пациентка обратилась в больницу сама — она пожаловалась, что в течение последних четырех месяцев у нее увеличивается живот. На УЗИ-исследовании врачи увидели большое новообразование в правом яичнике — его объем составлял около 5 литров, размеры — 220,5х193х273 миллиметров. Оказалось, что это зрелая тератома — опухоль, состоящая из клеток эмбриона.