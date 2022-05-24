Если вы смотрите телевизором в рутинном режиме каждый день и можете сидеть (или лежать) перед голубым экраном часами, поглощая в огромных объемах новости, фильмы, ток-шоу, сериалы, то вам стоит всерьез задуматься о своем здоровье. Ученые Кембриджского университета выяснили, что такое времяпрепровождение может даже привести к смерти.
Предыдущие исследования уж показали связь между малоподвижным образом жизни и сердечными заболеваниями. На этот раз ученые копнули глубже — они проанализировали здоровье сердца 373 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые регулярно смотрят телевизор разное количество времени в день, и при этом изучили их генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям.
Статья команды исследователей из Кембриджа под руководством доктора Янгвон Кима,
- Ни у одного из участников исследования не было ишемической болезни сердца или инсульта на момент передачи их данных в британский биобанк, — отмечают ученые. — Тем не менее, спустя 13 лет, к осени 2021 года у 9 тысяч участников были диагностированы эти заболевания.
Ученые учли при расчетах генетические риски ишемической болезни сердца участников исследования, их индекс массы тела, возраст, пол, курильщик или нет, степень физической активности.
- Риск развития ишемической болезни сердца оказался на 16% ниже у тех, кто проводит у телевизора меньше часа в день — по сравнению с теми, кто смотрел телевизор четыре или более часа в день, — делают выводы ученые.
Около 11% случаев ишемии можно было бы предотвратить, если бы люди сократили просмотр телевизора с двух или более часов до менее часа в день.
Ученые отмечают, что чрезмерное увлечение телевизором связано с повышенными уровнями холестерина и глюкозы в организме, что приводит к риску развития ишемической болезни сердца.
Причем, тенденция сохраняется для людей всех возрастов. И что удивительно — не распространяется на людей, которые проводят время за компьютером. Обнаружилось, что риск ишемии у них не возрастает.
Команда ученых предположила, что связано это с тем, что люди чаще сидят перед телевизором вечером, после обильного ужина, и именно это приводит к повышению уровня сахара и холестерина в крови. Также люди часто едят, когда смотрят телевизор.
— Поэтому стоит сокращать время, проводимое у телевизора, чтобы предотвратить ишемическую болезнь сердца — независимо от генетической предрасположенности и традиционных маркеров риска, — сказал ведущий автор исследования Янгвон Ким.
Ишемическая болезнь сердца возникает при атеросклерозе коронарных сосудов и считается лидером по количеству летальных исходов среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. Если раньше этот диагноз ставили чаще людям старше 50 лет, то сейчас в группе риска и 30-летние.
Симптомы ишемической болезни сердца
боль за грудиной сжимающего, давящего характера. Она может отдавать в левую руку, лопатку. Возникает при физической нагрузке,
постоянная одышка и чувство нехватки воздуха,
постоянная слабость, которая не проходит даже после полноценного отдыха и сна,
нехарактерные изолированные боли — в челюсти, руке и так далее.