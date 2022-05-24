Если вы смотрите телевизором в рутинном режиме каждый день и можете сидеть (или лежать) перед голубым экраном часами, поглощая в огромных объемах новости, фильмы, ток-шоу, сериалы, то вам стоит всерьез задуматься о своем здоровье. Ученые Кембриджского университета выяснили, что такое времяпрепровождение может даже привести к смерти.

Предыдущие исследования уж показали связь между малоподвижным образом жизни и сердечными заболеваниями. На этот раз ученые копнули глубже — они проанализировали здоровье сердца 373 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые регулярно смотрят телевизор разное количество времени в день, и при этом изучили их генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям.