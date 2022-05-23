В США онкобольному ввели вирус, который должен уничтожить раковые клетки

- Наше исследование показало, что онколитические вирусы учат иммунную систему реагировать на рак и убивать его, а также влиять на организм таким образом, чтобы он стал более восприимчивым к другим видам иммунотерапии, — объяснил доктор медицинских наук, главный исследователь, профессор Департамента медицинской онкологии и терапевтических исследований «City of Hope» Даненг Ли. — Мы считаем, что CF33-hNIS Vaxinia может улучшить результаты пациентов, которые борются с онкологией.

Для терапии вирусы генетически модифицировали, научили их заражать, размножаться и уничтожать раковые клетки, при этом не затрагивая здоровые.