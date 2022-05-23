В США онкобольному ввели вирус, который должен уничтожить раковые клетки

100 онкобольных с опухолями в последней стадии с метастазами получили шанс на жизнь. В США в исследовательском центре «City of Hope» (город надежды — прим. ред.) началось исследование революционного препарата, который должен уменьшать или полностью уничтожать злокачественные опухоли. Первому в мире пациенту ввели онколитический вирус CF33-hNIS. Этот вирус должен помочь убить раковые клетки, при этом, как показало исследование на животных, здоровые клетки останутся не затронуты.
Препарат назвали Vaxinia. В лабораторных исследованиях он показал хорошие результаты в уничтожении рака толстой кишки, легких, груди, яичников и поджелудочный железы. Теперь в Лос-Анджелесе стартовала первая стадия клинических испытаний.
- Наше исследование показало, что онколитические вирусы учат иммунную систему реагировать на рак и убивать его, а также влиять на организм таким образом, чтобы он стал более восприимчивым к другим видам иммунотерапии, — объяснил доктор медицинских наук, главный исследователь, профессор Департамента медицинской онкологии и терапевтических исследований «City of Hope» Даненг Ли. — Мы считаем, что CF33-hNIS Vaxinia может улучшить результаты пациентов, которые борются с онкологией.
Для терапии вирусы генетически модифицировали, научили их заражать, размножаться и уничтожать раковые клетки, при этом не затрагивая здоровые.
- Во время первой фазы клинического исследования мы будем вводить низкие дозы CF33-hNIS онкологическим больным с метастазами и запущенными опухолями, которым минимум дважды проходили стандартное лечение, но оно не дало результатов, — сообщили в научной публикации
Вводить препарат будут или непосредственно в опухоль, или внутривенно, чтобы доставить вирус до места назначения. Стартовали ученые с низких доз, чтобы убедиться в безопасности Vaxinia.
- Дозировка препарата у первого пациента в нашем исследовании является очень важным моментом для клиницистов, столкнувшихся с проблемой лечения метастатических солидных опухолей поздних стадий, — говорит Доктор медицинских наук и генеральный директор Imugene (компании, которая обладает правами на препарат — прим. ред.) Лесли Чонг.
Также некоторым участникам введут вирус в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом пембролизумабом, он должен улучшать работу иммунной системы, увеличивать способность организма бороться с раком. Всего в первой фазе клинических испытаний участвуют 100 пациентов, проводятся исследования в 10 центрах США и Австралии.
- Интересно, что те же характеристики, которые делают раковые клетки устойчивыми к химиотерапии или лучевой терапии, могут способствовать успеху онколитических вирусов, — говорит доктор медицинских наук, председатель хирургической онкологии Санджакомо в «City of Hope» Юман Фонг.
Клиническая фаза должна продлиться 24 месяца.