Ношение бюстгальтера неправильного размера может сделать вас больше похожей на мультяшного героя Шрека, чем на шикарную красотку. К такому выводу пришли британские врачи-исследователи.
Они создали 3D-модель по имени «Мелани», чтобы показать, что происходит с женщиной, которая долго носит лифчик не по размеру. Дама получилась далеко не красоткой — со сгорбленными плечами, опущенной головой, короткой шеей. Фото
По данным исследования, в котором приняли участие более тысячи женщин, 10% дам носят, не меняя, один и тот же бюстгальтер 6–10 лет. Большинство — около 4 лет. 27% женщин никогда не задумывались, что лифчик надо подбирать строго по своему размеру груди.
— Проверять, подходит ли вам бюстгальтер, делать замеры надо каждые 9–12 месяцев, поскольку наше тело постоянно меняется, —
Признаки, что бюстгальтер вам не подходит
Если вы поднимаете руки над головой и замечаете, что бюстгальтер задирается;
Если на теле после ношения нижнего белья остаются следы от лямок.
Как вредит здоровью неправильный бюстгальтер
Оставляет вмятины на плечах, покраснение
— Со временем тугие и узкие бретельки бюстгальтера впиваются в мягкие ткани плеча и оказывают прямое нисходящее давление на ключицы, что может сузить пространство в реберно-ключичном проходе, — объясняют врачи. — Для начала очень важно обращать внимание на любые последствия ношения бюстгальтера, которые проявляются на коже, — вмятины, покраснение верхней части спины и шеи, акне.
Решить проблему можно, если просто отрегулировать натяжение бретелек бюстгальтера, что важно — делать это нужно каждый раз после стирки нижнего белья.
Как понять, не слишком ли затянуты лямки, — проверить, есть ли зазор хотя бы в палец толщиной между кожей и ними. Еще лучше — носить белье с перекрестными на спине лямками, это поможет равномерно распределить вес груди.
Появляются растяжки на коже, а грудь обвисает
— Слишком свободный бюстгальтер вызовет провисание груди и приведет к появлению растяжек. Если вы заметили, что они у вас уже есть (а вы не беременны и не набрали вес), то это признак, что вам нужен бюстгальтер с лучшей поддержкой, который будет позволять коже на груди не растягиваться чрезмерно, — отмечают эксперты.
Портится осанка
— Слишком свободный бюстгальтер перекладывает нагрузку от веса груди на плечи, хотя должен нести ее сам. В итоге женщина склонна наклоняться, чтобы снизить это давление. Как следствие — она начинает сгибать плечи, горбиться, лопатки выдвигаются вперед, появляется боль в шее, плечах, спине, — говорят врачи.
Помочь расслабить мягкие ткани может массаж плеч и грудной клетки, а также физиотерапия.
— Йога или пилатес — отличный вариант, чтобы раскрыть грудную клетку. Также хороши любые упражнения для укрепления верхней части спины, — советуют эксперты.
Мучают боли и онемение
— Если носить неправильный бюстгальтер годами, постоянно горбиться, то это вполне может довести женщину до дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, — предупреждают врачи. — В отдельных случаях плохая осанка приводит к сколиозу и даже грыже межпозвоночного диска. А это становится причиной постоянных мучительных болей.
Заметить, что проблемы уже начались, можно по простому тесту — проверьте, не наклоняетесь ли вы бессознательно вперед. Сфотографируйте себя в профиль в положении стоя. Если ваше ухо находится не на одной линии с плечом, пора бить тревогу. Помогут упражнения, увеличение физической активности.