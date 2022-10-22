Ношение бюстгальтера неправильного размера может сделать вас больше похожей на мультяшного героя Шрека, чем на шикарную красотку. К такому выводу пришли британские врачи-исследователи.

Они создали 3D-модель по имени «Мелани», чтобы показать, что происходит с женщиной, которая долго носит лифчик не по размеру. Дама получилась далеко не красоткой — со сгорбленными плечами, опущенной головой, короткой шеей. Фото публикует издание New York Post.

По данным исследования, в котором приняли участие более тысячи женщин, 10% дам носят, не меняя, один и тот же бюстгальтер 6–10 лет. Большинство — около 4 лет. 27% женщин никогда не задумывались, что лифчик надо подбирать строго по своему размеру груди.

— Проверять, подходит ли вам бюстгальтер, делать замеры надо каждые 9–12 месяцев, поскольку наше тело постоянно меняется , — говорят врачи в своем исследовании. — Неправильно подобранный предмет гардероба может вызывать серьезные последствия — вплоть до сильного дискомфорта и боли в шее и спине.

Признаки, что бюстгальтер вам не подходит