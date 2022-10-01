А у вас они есть? 5 кулинарных привычек, которые повышают риск развития рака

В наши дни выбор различных кафе, ресторанов и доставок готовых блюд огромен, однако многие все равно предпочитают домашнюю еду. Ведь, казалось бы, если готовил сам — то точно знаешь, что блюдо тебе не навредит. Однако многие из кулинарных привычек на самом деле могут быть очень опасны для вашего здоровья — например, повышать риск рака. Вот пять самых распространенных из них:
Кидать продукты в кипящее масло
Многие люди кладут ингредиенты на сковородку только после того, как масло зашипит и задымится. Однако если вы используете рафинированное, то из него уже удалена большая часть примесей, поддающихся дымлению. Если масло задымилось, значит, оно нагрелось слишком сильно. В таком масле появляются канцерогены, а в продуктах, обжаренных в нем, разрушаются питательные вещества.
Не пользоваться вытяжкой
Когда вы жарите что-нибудь на масле, в воздух попадает множество испарений. Их вред не стоит недооценивать: в таких парах много раздражающих веществ, которые опасны для органов дыхания и кожи. Кроме того, масляные испарения могут спровоцировать приступ тошноты, головокружение, стеснение в груди, усугубить симптомы астмы.
Более того, есть данные, что такие испарения могут повысить риск развития рака легких.
Не мыть сковородку и продолжать готовить на ней
Никто не любит мыть сковородки, да и масло сэкономить хочется. Поэтому многие делают так: сначала поджарят что-нибудь, уберут продукт, добавляют на непромытую сковороду новую порцию масла, и продолжают готовить дальше.
Поверхность сковороды может казаться чистой, но на самом деле на ней все равно остается тонкий слой масла и частиц пищи. Если этот слой повторно нагреть, образуется бензпирен, который считают канцерогеном первой группы. А частицы пищи, подгорая, тоже могут повысить риск развития рака.
Многократно использовать масло
Если вы любите готовить блюда во фритюре, вам приходится использовать очень много масло. Собрать его в отдельную тару и использовать повторно может казаться хорошим способом сэкономить, однако делать так очень опасно.
Дело в том, что в таком масле образуется все тот же бензпирен. А еще оно окислится.
Сыпать слишком много соли
Многие люди предпочитают еду с более насыщенным вкусом, поэтому щедро сыпят соль в еду. Однако на самом деле с солью надо быть осторожней: слишком много натрия могут спровоцировать гипертонию и увеличить риск инсульта и ишемической болезни сердца, пишет издание
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