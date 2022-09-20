Чем заменить подсолнечное масло: гастроэнтеролог назвала 10 самых полезных вариантов

Нерафинированные растительные масла — основные поставщики ненасыщенных жирных кислот из группы Омега-3, -6 и -9. Кроме того, в них много жирорастворимых витаминов, необходимых для метаболизма. Соотношение этих веществ в разных видах масла индивидуально, поэтому полезно употреблять разные сорта масел. Незаменимые жирные кислоты призваны защитить наши сосуды и сердце от атеросклероза, помочь в устранении аритмий, снизить интенсивность воспалительных процессов, стимулировать заживление тканей.

Часть соединений группы Омега даже могут бороться с раком, предотвращая трансформацию клеток в опухолевые. Но одним только подсолнечным маслом весь спектр пользы этих продуктов не раскрыть, поэтому стоит разнообразить рацион, выбирая самые полезные альтернативы. Мы попробовали разобраться в них с гастроэнтерологом Верой Самсоновой.