Тестостерон для мужчин — один из важнейших гормонов. Именно благодаря ему активно наращивается мышечная масса, увеличиваются показатели силы и выносливости, поддерживается половое здоровье. Недостаток тестостерона приводит к росту жировой ткани, ухудшению общего самочувствия и другим состояниям, угрожающим здоровью. Именно поэтому мужчинам крайне важно поддерживать оптимальный уровень этого гормона.

Большую роль в поддержании уровня тестостерона, наряду с физической активностью, играет правильное питание. Эксперты выделяют некоторые продукты, которые негативно влияют на содержание тестостерона в крови. О том, какие же продукты стоит исключить из рациона современному мужчине, «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, врач уролог-андролог, репродуктолог Станислав Сосновский.