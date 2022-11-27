Тестостерон для мужчин — один из важнейших гормонов. Именно благодаря ему активно наращивается мышечная масса, увеличиваются показатели силы и выносливости, поддерживается половое здоровье. Недостаток тестостерона приводит к росту жировой ткани, ухудшению общего самочувствия и другим состояниям, угрожающим здоровью. Именно поэтому мужчинам крайне важно поддерживать оптимальный уровень этого гормона.
Большую роль в поддержании уровня тестостерона, наряду с физической активностью, играет правильное питание. Эксперты выделяют некоторые продукты, которые негативно влияют на содержание тестостерона в крови. О том, какие же продукты стоит исключить из рациона современному мужчине, «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, врач уролог-андролог, репродуктолог Станислав Сосновский.
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Категоричных запретов нет
Конечно, нельзя заявлять, что радикальный отказ от одного или нескольких продуктов мгновенно исправит ситуацию. На уровень гормонов влияет сразу множество факторов, и питание в том числе. Кроме того, нельзя категорично заявлять, что те или иные продукты вредны или полезны, — вопрос всегда в количестве. Эпизодическое употребление даже «вредных» продуктов радикально не ухудшит интимное здоровье, но на постоянной основе и в больших количествах эти компоненты питания могут сыграть с мужчиной злую шутку.
Поэтому важно пересмотреть свой рацион критически, оценить — насколько часто продукты из «запретного списка» фигурируют в рационе и чем можно их адекватно (а самое главное — с пользой для мужчины) заменить.
Соя и соусы с ней
Исследования последних лет показали, что у мужчин, которые регулярно употребляют соевое молоко, тофу и другие весьма «модные» сегодня продукты, уровень тестостерона значительно понижается. Все потому, что соевый белок богат растительными фитоэстрогенами — аналогами половых гормонов, которые преобладают у женщин. Конечно, у мужчин тоже есть эстрогены в организме, они нужны, но совершенно не в тех объемах, что у женщин.
Искусственно стимулировать синтез эстрогена в своем организме за счет продуктов не стоит. Но если вы раз в месяц поедите соевого соуса или тофу, конечно, дисбаланса гормонов не будет. Хотя выраженного, серьезного влияния на мужское здоровье соя не оказывает, на постоянной основе употреблять ее точно не стоит.
Колбаса, пельмени, котлеты из магазина
Обработанные пищевые продукты, полуфабрикаты промышленного производства, колбасы и фастфуд содержат в себе множество компонентов, негативно влияющих на половую функцию. Но особенно негативное воздействие оказывают трансжиры. Заменяя здоровую еду продуктами быстрого приготовления, вы рискуете серьезно нарушить репродуктивную функцию организма. Эксперименты показывают, что эякулят мужчин, имеющих пристрастие к полуфабрикатам, содержит на 30% меньше сперматозоидов, чем у людей со здоровыми пищевыми привычками.
Избыток жира негативно влияет на баланс половых гормонов, выработка тестостерона на фоне набора веса, проблем с печенью (которая, к слову, также заплывает жиром) постепенно снижается. Поэтому эти продукты не должны становиться привычной едой — изредка, когда совершенно нет времени приготовить полноценный ужин, возможно, но никак не на постоянной основе.
Любые виды алкоголя: даже пиво
О вреде алкоголя знает каждый. Но не всем известно, что, употребляя спиртное чаще 1–2 раз в неделю, мужчина обрекает себя на серьезные проблемы с либидо и резкое снижение уровня тестостерона. Интересно, что у женщин, имеющих пристрастие к алкоголю, мужской гормон иногда, напротив, достигает аномальных значений.
Важно подчеркнуть: крепость и вид алкоголя особого значения не имеют. Во всех этих напитках присутствует этиловый спирт. Чем больше самого спирта на килограмм веса вы потребляете — тем хуже. А слабоалкогольные напитки, особенно пиво, воспринимаются слишком легко, поэтому и пьют их куда больше, чем крепких напитков.
Орехи
Доктор Сосновский замечает: хотя полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, крайне полезны для оздоровления организма, мужчинам, тем, у кого есть проблемы с пониженным тестостероном, следует ограничить их потребление.
Что еще под подозрением
Есть еще ряд продуктов, которые ученые и практикующие специалисты рекомендуют мужчинам ограничить, чтобы не создавать условия для снижения синтеза тестостерона:
морепродукты, особенно креветки и некоторые виды рыбы (морской угорь, тилапия, искусственно выращенный лосось). Они могут быть загрязнены пестицидами, а креветки для придания им цвета обрабатывают гексилрезорцином, стимулятором синтеза эстрогена;
консервированные продукты, особенно из пластиковой тары. В них может содержаться бисфенол А, который обладает эстрогеноподобным эффектом.